Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ – Στη ΜΕΘ 19χρονος φοιτητής, ιχνηλατούνται οι επαφές του

Συναγερμός έχει σημάνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ύστερα από τον εντοπισμό κρούσματος μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του Τμήματος Κτηνιατρικής.

Πρόκειται για 19χρονο, με καταγωγή από τη Θεσσαλία, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του στο ΑΠΘ.

Τα πρώτα συμπτώματα μηνιγγίτιδας εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Τη Μεγάλη Δευτέρα διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, συνιστά τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με το περιστατικό και θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Ηδη έχουν ενημερωθεί οι φοιτητές του τμήματός του και όσοι παρακολούθησαν τα εργαστήρια της προηγούμενη εβδομάδας να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους για περαιτέρω καθοδήγηση.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών του 19χρονου.