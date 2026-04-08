Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ – Στη ΜΕΘ 19χρονος φοιτητής, ιχνηλατούνται οι επαφές του
Τα πρώτα συμπτώματα μηνιγγίτιδας εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του ενόψει των εορτών του Πάσχα.
- Ανακωχή: Η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στον θύτη και στο θύμα
- Νεκρή 75χρονη οδηγός μηχανής στη Χαλκίδα μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
- Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας – Κατασχέθηκαν 164 κιλά κάνναβης
- Έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη από τους ισχυρούς ανέμους – Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο παιδιά, καταπλακώθηκε ΙΧ
Συναγερμός έχει σημάνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ύστερα από τον εντοπισμό κρούσματος μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του Τμήματος Κτηνιατρικής.
Πρόκειται για 19χρονο, με καταγωγή από τη Θεσσαλία, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του στο ΑΠΘ.
Τα πρώτα συμπτώματα μηνιγγίτιδας εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του ενόψει των εορτών του Πάσχα.
Τη Μεγάλη Δευτέρα διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, συνιστά τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με το περιστατικό και θεωρούνται υψηλού κινδύνου.
Ηδη έχουν ενημερωθεί οι φοιτητές του τμήματός του και όσοι παρακολούθησαν τα εργαστήρια της προηγούμενη εβδομάδας να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους για περαιτέρω καθοδήγηση.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών του 19χρονου.
- Ένα «παγόβουνο» στην εστία της Μπάγερν
- Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΑΠΘ – Στη ΜΕΘ 19χρονος φοιτητής, ιχνηλατούνται οι επαφές του
- Μενίδι: Η στιγμή της φονικής παράσυρσης της ηλικιωμένης από φορτηγό
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 2,5 εκατ. ευρώ
- Νέες, «τρομακτικές» φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους
- Πρωτόγνωρα τοπία, προσκρούσεις μετεωριτών και μια απόκοσμη έκλειψη – Τι είδαν οι αστροναύτες του Artemis II
- ΑΕΛ-Παναιτωλικός 1-2: Αποδοκιμασίες για τους γηπεδούχους, νίκη-σωτηρίας οι φιλοξενούμενοι
- Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
