Βγήκε από τη ΜΕΘ το 5 μηνών βρέφος από τη Ζάκυνθο που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα

Ευχάριστα τα νέα για το πέντε μηνών βρέφος που είχε προσβληθεί από μηνιγγίτιδα. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών το βρέφος βγήκε από την απομόνωση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο έπειτα από επιδείνωση της υγείας του.

Σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, δημοσίευσε μία φωτογραφία σημειώνοντας πως η σημερινή είναι «μια όμορφη μέρα για την εντατική μας».

«Αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος», αναφέρει ο κ. Ηλιάδης και ευχήθηκε στον «ήρωα» να έχει «από εδώ και πέρα μόνο χαρές».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ανδρέα Ηλιάδη: «Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο… μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΎ. Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος. Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από το νησί της Ζακύνθου από δω και πέρα μόνο χαρές».

Σε αναστολή η παιδίατρος

Σημειώνεται πως ήδη σε αναστολή καθηκόντων έχει τεθεί η παιδίατρος του γενικού νοσοκομείου Ζακύνθου που είχε εφημερία την ημέρα κατά την οποία βρέφος παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας και χρειάστηκε επείγουσα διακομιδή στο νοσοκομείο του Ρίου.

Παράλληλα έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα.