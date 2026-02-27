Ματίνα Παγώνη για το βρέφος με την μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: «Από φωτογραφίες δεν βγάζουμε διαγνώσεις»

Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, συνεχίζει να νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα το βρέφος 5 μηνών που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του.

Πλέον, η κατάσταση της υγείας του, είναι σταθερή και το βρέφος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Το βρέφος έπρεπε να το δει γιατρός, λέει η Παγώνη

Η γιατρός Ματίνα Παγώνη μίλησε σήμερα Παρασκευή στο Mega για το περιστατικό και για την μηνιγγίτιδα.

«Μηνιγγίτιδα είναι γνωστή και είχαμε και περιστατικά και πέρυσι σε, Πύργο, Πάτρα κτλ. Η ιογενής μηνιγγίτιδα, δηλαδή από ιό, είναι πολύ πιο απλή από όταν έχουμε από βακτήριο, από μικρόβιο μηνιγγίτιδα. Ειδικά για τα παιδάκια των κάτω των πέντε ετών που εκεί εστιάζουμε, που δεν μπορούν να εκφραστούν», είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Αυτά τα σημάδια είναι από το παιδί τα οποία έστειλαν στη γιατρό σε φωτογραφία, από ό,τι πληροφορίες έχουμε. Η κλινική εικόνα μπορεί να κάνει και τέτοια σημάδια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η μηνιγγίτιδα έχει συμπτώματα που μπορεί να τα δει ένας γιατρός που θα εξετάσει, είτε παιδί είτε μεγάλο σε ηλικία, και μπορεί να ξεκινήσει τον εργαστηριακό έλεγχο, να βοηθηθεί, να δώσει την αγωγή που χρειάζεται και ειδικά στην ιογενή μηνιγγίτιδα δεν έχουμε θανάτους»

«Αντιμετωπίζεται και μπορεί το περιστατικό να πάει πολύ καλά. Όλοι μας ξέρουμε ότι δεν μπορούμε από φωτογραφίες να βγάζουμε διαγνώσεις, δεν μπορούμε από τηλέφωνο να βγάζουμε διαγνώσεις. Καλό είναι λοιπόν ότι όταν εφημερεύουμε να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, να εξετάζουμε το περιστατικό για να πηγαίνει καλά» πρόσθεσε η κ. Παγώνη.

Για την ΕΔΕ: «Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ΕΔΕ και θα προχωρήσουν. Η προσωπική ζωή δεν μας αφορά. Εμείς εστιάζουμε πάντα στο περιστατικό. Το περιστατικό έπρεπε να το δει γιατρός, έπρεπε να δει το παιδί, να δοθούν οι οδηγίες, από κει και πέρα νομίζω ότι όταν δεν είσαι μπροστά σε περιστατικά ακριβώς πώς έχουν γίνει, δεν μπορείς να έχεις και άποψη εντελώς».

«Δεν μπορείς από το τηλέφωνο να κάνεις διάγνωση»

Σύμφωνα με την ειδικό, «η μηνιγγίτιδα κολλάει με την επαφή, με τα σταγονίδια και λοιπά, η ιογενής. Αυτό που πρέπει να προσέξουνε είναι, επειδή τα συμπτώματα όταν είναι κάτω των πέντε ετών, δεν μπορεί το παιδί να εκφραστεί και να πει τι συμπτώματα έχει. Όμως μπορεί να διαγνωστεί όταν το εξετάσεις και είναι και σε πιο μεγάλη ηλικία, έχει πυρετό, έχει κεφαλαλγία, έχει δυσκαμψία. Δηλαδή μόλις ο γιατρός το εξετάσει θα δει τα συμπτώματα και θα προχωρήσει στον εργαστηριακό έλεγχο. Δεν μπορείς από το τηλέφωνο να κάνεις διάγνωση. Ποτέ στη ζωή μας δεν πρέπει από το τηλέφωνο να κάνουμε διάγνωση, εκτός αν είναι κάτι απλό που σου περιγράφει αλλά και πάλι λες “να το δω το παιδί”. Ειδικά οι παιδίατροι αυτό λένε: “Φέρτε το να το δω το παιδί, να δω πώς είναι, για να δώσω τις οδηγίες”».

Σε αναστολή η παιδίατρος που αρνήθηκε να εξετάσει μωρό με οξεία μηνιγγίτιδα

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου. Το βρέφος διακομίστηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με υψηλό πυρετό και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο, επιμελήτρια Α’, από αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν να συνδράμουν εθελοντικά.

Μετά την εκτίμηση της κλινικής του εικόνας, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο τριτοβάθμιας περίθαλψης, όπου συνεχίζει να λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.

Ταυτόχρονα, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια διέταξε την εκκίνηση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν την απουσία της παιδιάτρου που ήταν υπεύθυνη για την εφημερία, καθώς και ζητήματα σχετικά με την αναρρωτική άδεια που προσκομίστηκε.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή καθηκόντων, ενώ η έρευνα στοχεύει—όπως αναφέρεται—στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάλυψης της εφημερίας και στη διαχείριση του περιστατικού.