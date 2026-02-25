newspaper
Σε αναστολή η παιδίατρος για την υπόθεση του βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Ρίο
Ελλάδα 25 Φεβρουαρίου 2026, 21:15

Σε αναστολή η παιδίατρος για την υπόθεση του βρέφους που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Ρίο

Οι γονείς του βρέφους υποστηρίζουν πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος σημειώνοντας πως εξαιτίας της απουσίας της παιδιάτρου το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα στην Πάτρα.

Σε αναστολή τέθηκε παιδίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που ερευνάται μετά από καταγγελία ότι απουσίαζε από εφημερία του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου για την υπόθεση έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ) και η γιατρός θα παραμείνει σε αναστολή μέχρι το πέρας της ΕΔΕ.

Κατά τη διάρκεια της επίμαχης εφημερίας, στο νοσοκομείο είχε διακομιστεί βρέφος ηλικίας πέντε μηνών με πυρετό, το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική. Όπως αποδείχθηκε νοσούσε με μηνιγγίτιδα.

Το βρέφος εξετάστηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο και την αγροτική ιατρό καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους «που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν», όπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωσή του ο διοικητής του Γ.Ν. Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με βάση την κλινική εικόνα του βρέφους κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Για την απουσία της η γιατρός φέρεται να προσκόμισε αναρρωτική άδεια.

Οι γονείς του βρέφους υποστηρίζουν πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος σημειώνοντας πως εξαιτίας της απουσίας της παιδιάτρου το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα στην Πάτρα.

