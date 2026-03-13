Κρήτη: Σε ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα δύο αδερφές – Σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονη
Σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονη που προσβλήθηκε από μηνιγγιτιδόκοκκο στην Κρήτη
Στη μονάδα εντατικής θεραπείας δύο διαφορετικών νοσοκομείων νοσηλεύονται δύο αδερφές ηλικίας 22 και 26 ετών, που προσβλήθηκαν από μηνιγγίτιδα με την κατάσταση της υγείας της μεγαλύτερης να θεωρείται κρίσιμη από τους γιατρούς καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα.
Δύσκολη παραμένει η κατάσταση της 26χρονης, η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Χανίων
Οι δύο αδερφές από χωριό του Ηρακλείου Κρήτης, βρίσκονται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση με την 22χρονη να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και την 26χρονη στο Νοσοκομείο Χανίων.
Σύμφωνα με το Cretalive, η κατάσταση της 22χρονης φαίνεται να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, γεγονός που γεννά συγκρατημένη αισιοδοξία στο ιατρικό προσωπικό και την οικογένεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, χθες οι γιατροί επρόκειτο να επιχειρήσουν την αποσωλήνωσή της.
Πιο δύσκολη παραμένει η κατάσταση της 26χρονης, η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Χανίων. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η υγεία της επιδεινώθηκε αιφνιδίως, καθώς παρουσίασε εγκεφαλίτιδα.
Το χρονικό της νόσησης
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 22χρονη ήταν εκείνη που εμφάνισε πρώτη συμπτώματα, παρουσιάζοντας υψηλό πυρετό. Η νεαρή, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, εξετάστηκε αρχικά σε περιφερειακό ιατρείο.
Όπως προκύπτει από την ενημέρωση, πέρα από τον επίμονο πυρετό, η 22χρονη δεν παρουσίαζε άλλα ανησυχητικά κλινικά σημεία. Δεν υπήρχε δυσκαμψία, ο κορεσμός οξυγόνου ήταν στο 99%, η ακρόαση ήταν καθαρή και μόνο ο λαιμός της εμφανιζόταν ελαφρώς ερεθισμένος. Η γιατρός συνέστησε στη μητέρα ότι, αν ο πυρετός επιμείνει, θα πρέπει να μεταβούν στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, όπως ακτινογραφία και αιματολογικό έλεγχο.
Καθώς ο πυρετός δεν υποχωρούσε, η μητέρα μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο τόσο την 22χρονη όσο και την 26χρονη κόρη της, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν παρουσίαζε συμπτώματα. Οι εξετάσεις που έγιναν στη 22χρονη δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και έτσι επέστρεψαν στο σπίτι τους.
Λίγες ώρες αργότερα, όμως, η κατάσταση της 22χρονης επιδεινώθηκε, καθώς έχασε την επαφή με το περιβάλλον. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της.
Οι γιατροί αποφάσισαν να κρατήσουν προληπτικά στο νοσοκομείο και την 26χρονη αδερφή, η οποία μέχρι τότε ήταν ουσιαστικά απύρετη, παρουσιάζοντας μόνο ελάχιστα δέκατα.
Λόγω της σοβαρής κατάστασης της 22χρονης, οι γιατροί προχώρησαν προληπτικά σε εγκεφαλονωτιαία παρακέντηση και στην 26χρονη. Τα αρχικά αποτελέσματα έδειξαν μόλις δύο κύτταρα, χωρίς να προκαλούν ανησυχία.
Ωστόσο, η κατάσταση της 26χρονης επιδεινώθηκε ραγδαία στη συνέχεια, καθώς ο μηνιγγιτιδόκοκκος προκάλεσε εγκεφαλίτιδα.
