Κρήτη: Εκτός εντατικής η 23χρονη που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα
- Κήρυξαν αργία κάθε… Τετάρτη λόγω έλλειψης καυσίμων
- Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση
- Από πάρτι η έξαρση μηνιγγίτιδας στη Βρετανία - Δύο νεκροί και μαζική χορήγηση αντιβιοτικών
- Συνελήφθη ο «δράκος» του Πειραιά – Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και παρενοχλήσεις γυναικών
Νικηφόρα βγήκε από τη δύσκολη μάχη για τη ζωή της η 23χρονη κοπέλα που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα, καθώς πήρε εξιτήριο από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.
Όπως αναφέρει το patris.gr, η νεαρή ασθενής κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και πλέον νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου.
Η περίπτωση των δύο αδελφών από το Ηράκλειο, που διαγνώστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με τη νόσο, κινητοποίησε νοσοκομεία εκτός νομού, γιατί οι κλίνες ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο ήταν γεμάτες.
Έτσι ενώ η μία αδελφή νοσηλεύεται στα Χανιά, η 23χρονη έδωσε τον δικό της αγώνα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τον κέρδισε.
Η οικογένεια, εξακολουθεί να αγωνιά για το δεύτερο κορίτσι που παραμένει στη μονάδα, στο νοσοκομείο των Χανίων.
- Το πρόγραμμα του Στέφανου Τσιτσιπά στη χωμάτινη σεζόν (vids)
- Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η χήρα του Τράγκα – Απολογήθηκε για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή 13 εκατ. ευρώ
- Αλί Λαριτζανί: Ποιος είναι ο «Κένεντι του Ιράν» που φέρεται να δολοφονήθηκε από το Ισραήλ;
- Ζάκυνθος: Τροχαίο με σύγκρουση λεωφορείου που μετέφερε μαθητές – Απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο οδηγός του ΙΧ
- Νίκη για την επιστήμη – Δικαστήριο μπλόκαρε τις αντιεμβολιαστικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ
- Νταβίντ Σίλβα: «Ο Πελεγκρίνι τα πάει καλά, η Μπέτις μπορεί να περάσει τον Παναθηναϊκό»
- Η επίθεση των ακραίων μπακ και ο φανταστικός Ρέτσος
