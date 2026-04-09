Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Τρικάλων εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 19χρονος φοιτητής Κτηνιατρικής στο ΑΠΘ, ο οποίος εκδήλωσε μηνιγγίτιδα. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του ενόψει των εορτών του Πάσχα.

«Ο 19χρονος, ξημερώματα Δευτέρας με έντονο πονοκέφαλο και πυρετό, προσήλθε στα επείγοντα του νοσοκομείου Τρικάλων. Διαπιστώθηκε ότι έπασχε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου», δήλωσε για το περιστατικό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Και πρόσθεσε: «Συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε καταστολή. Είναι σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Όταν ξυπνήσει θα εκτιμηθεί η κατάσταση του νευρολογικά».

Ο 19χρονος που κατάγεται από τη Θεσσαλία και την προηγούμενη εβδομάδα είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του στο ΑΠΘ. Οι φοιτητές του τμήματός του και όσοι παρακολούθησαν τα εργαστήρια της προηγούμενη εβδομάδας ενημερώθηκαν να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους για περαιτέρω καθοδήγηση.

Η ιχνηλάτηση των επαφών του συνεχίζεται, ενώ οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Γιαννάκος για τα ΒΑΕ

Με αφορμή το κρούσμα μηνιγγίτιδας, ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε την επικινδυνότητα του επαγγέλματος και το γεγονός ότι παρ’ όλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται στα βαρέα και ανθυγιεινά, τονίζοντας ότι δεκάδες συνάδελφοι έλαβαν χημειοπροφύλαξη.

«Τριάντα συνάδελφοι από τα επείγοντα και δέκα συναδέλφοι περίπου από ΜΕΘ που ήρθαν σε επαφή με ασθενή έλαβαν χημειοπροφύλαξη. Αυτό δείχνει την ανθυγιεινότητα και επικινδυνότητα των επαγγελμάτων μας. Και όμως δεν είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα» είπε χαρακτηριστικά.