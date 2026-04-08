Θεσσαλονίκη: Στην εντατική διασωληνωμένος ο φοιτητής με βακτηριακή μηνιγγίτιδα – Σε χημειοπροφύλαξη οι επαφές του
Όπως έγινε γνωστό αύριο οι γιατροί θα επιχειρήσουν να αποδιασωληνώσουν τον φοιτητή από τα Τρίκαλα
Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων νοσηλεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες ο 19χρονος φοιτητής, κτηνιατρικής στο ΑΠΘ
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα.
Κρίσιμη μέρα αύριο
Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Αύριο μάλιστα οι γιατροί θα επιχειρήσουν να τον αποδιασωληνώσουν.
Την ίδια ώρα, έχουν ήδη ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Σε χημειοπροφυλαξη όσοι είχαν έρθει σε επαφή μαζί του
Όπως ορίζει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, όλα τα άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με τον φοιτητή έχουν λάβει προληπτικά χημειοπροφύλαξη, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης.
Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η ιχνηλάτηση των επαφών, όπου απαιτείται.
