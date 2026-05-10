Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δεν ξέρω πόσοι οπαδοί του Παναθηναϊκού άντεξαν να δουν το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όταν δεν έχεις κάτι να περιμένεις, όταν η απογοήτευση είναι απόλυτη και στο πρώτο Σαββατοκύριακο της άνοιξης με καλοκαιρινό καιρό, είναι λογικό οι περισσότεροι να επέλεξαν μία βόλτα ή μία εκδρομή. Να περάσουν ευχάριστα τον χρόνο τους και όχι να στεναχωρηθούν με το θέαμα. Γιατί κανένας δεν είχε προσδοκίες από το αθηναϊκό ντέρμπι. Και αυτό είναι το χειρότερο συναίσθημα: να μην ανυπομονείς να δεις την ποδοσφαιρική αγάπη σου.

Τώρα, όσοι ήταν θαρραλέοι, όσοι υπομένουν τα πάντα προκειμένου να μην χάνουν παιχνίδι του Παναθηναϊκού και συντονίστηκαν στο συνδρομητικό, πιστεύω ότι θα το μετάνιωσαν και θα σιχτίρισαν. Όσο και να αναθάρρησαν με το 0-1 από τον Τεττέη, σίγουρα μάντευαν την κατάληξη και αυτό ήταν το εξίσου άσχημο με εκείνους που δεν ήθελαν να δουν το ματς.

Στην πράξη, ο Παναθηναϊκός αποτέλεσε τον κομπάρσο στο πάρτι τίτλου που έστησε η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με ελαφρώς καλύτερη απόδοση από τα προηγούμενα παιχνίδια, με διαφορετικό σύστημα εξαιτίας των απουσιών, αλλά γενικά χωρίς ουσιαστικές διαφορές. Ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του και το εννοούσε. Άλλωστε, μόλις πριν μία εβδομάδα, μετά το αθηναϊκό ντέρμπι στο «Απόστολος Νικολαΐδης» είχε επισημάνει ευθέως ότι θεωρεί πως τόσο μπορούν. Άρα από κάποιον που δεν έχεις απαιτήσεις, σου αρκεί όταν απλα τον βλέπεις να προσπαθεί.

View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Είναι το ζήτημα που πρέπει να κρίνει τη συνεργασία με τον Ράφα Μπενίτεθ. Αν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ και διοίκηση συμμερίζονται την άποψη του Μπενίτεθ, δεν υπάρχει λόγος να τον αντικαταστήσουν. Να του δώσουν τα εφόδια που χρειάζεται, για να δημιουργήσει το ρόστερ που θέλει και να παρουσιάσει το έργο του. Από την άλλη, αν διαφωνούν (όπως και ο υπογράφων) και πιστεύουν ότι το δυναμικό του Παναθηναϊκού δεν επιτρέπεται να έχει αυτή την εικόνα, επίσης δεν έχει νόημα να κρατήσουν τον Ισπανό στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου, ο Αλαφούζος ας καλέσει τον Μπενίτεθ, να τον ευχαριστήσει, να συμφωνήσουν στους όρους της λύσης του συμβολαίου και να ανακοινώσει τον επόμενο.

Τρίτη και μεσοβέζικη λύση δεν υπάρχει. Πέρυσι ο Ρουί Βιτόρια συνέχισε παρότι δεν είχε την εμπιστοσύνη ιδιοκτησίας και διοίκησης. Στην πρώτη δυσκολία, δεν τον στήριξαν και τον απέλυσαν. Πλέον, αυτό απαγορεύεται να επαναληφθεί. Άρα, επιβάλλεται να αναλάβει ένας προπονητής τον οποίο θα εμπιστεύονται όλοι στον σύλλογο.

Κυρίως, κάθε απόφαση επιβάλλεται να παρθεί με ποδοσφαιρικά κριτήρια. Ο Αλαφούζος και οι συνεργάτες του να ξεκαθαρίσουν τι είδους προπονητή αναζητούν και να επιλέξουν τον κατάλληλο. Όχι γιατί θα εντυπωσιαστούν από το βιογραφικό και από μία συζήτηση μαζί του…

Υ.Γ.: Τι να σχολιάσουμε για τους στόπερ του Παναθηναϊκού; Στην ισοφάριση του Ζίνι, ο Τουμπά έβλεπε τη μπάλα και έκανε πίσω βήματα, αντί να μαρκάρκει, αφήνοντας όλο τον χώρο και τον χρόνο στον σκόρερ για να δράσει. Στο 2-1 από τον Ζοάο Μάριο, ο Πάλμερ-Μπράουν αντί να τραβηχτεί για το οφσάιντ και να αφήσει εκτεθειμένο τον Βάργκα, τον κάλυψε κανονικά και μετά αντέδρασε με τις χειρότερες κινήσεις. Όλα λάθος…