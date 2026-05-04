Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής

Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο της γραμμής Β12 ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Σταθμός Αττικής – Άνω Λιόσια επί της οδού Φυλής.

Η φωτιά ξεκίνησε από το μέρος της μηχανής και προκάλεσε φθορές στο πίσω τμήμα του λεωφορείου, το οποίο είχε εκκενωθεί με ασφάλεια.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στη Φυλής, από το ύψος της οδού Μπίμπιζα, με την κίνηση στο σημείο να είναι πολύ αυξημένη.

Η ΟΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό σημειώνοντας ότι πρόκειται για όχημα παλαιού τύπου.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

Σχετικά με περιστατικό ανάφλεξης στον χώρο του κινητήρα λεωφορείου της γραμμής Β12 που εκτελούσε το δρομολόγιο Σταθμός Αττικής- Άνω Λιόσια, επί της οδούς Φυλής, η ΟΣΥ ενημερώνει ότι: Το συμβάν έχει λήξει χωρίς να υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος για τους επιβάτες.

Ο οδηγός ενήργησε άμεσα, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποίησε το όχημα , οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κάλεσε την Πυροσβεστική. Από το περιστατικό δεν κινδύνευσαν πολίτες.

Σημειώνεται ότιπρόκειται για όχημα παλαιού τύπου. Η ΟΣΥ έχει ορίσει Τεχνική Επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος.

Η ασφάλεια των επιβατών, των εργαζομένων και του συγκοινωνιακού έργου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ΟΣΥ.