Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Φωτιά σε λεωφορείο με φυσικό αέριο του ΟΑΣΑ ξέσπασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στη λεωφόρο Φίλης στο Ίλιον
Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο της γραμμής Β12 ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο Σταθμός Αττικής – Άνω Λιόσια επί της οδού Φυλής.
Η φωτιά ξεκίνησε από το μέρος της μηχανής και προκάλεσε φθορές στο πίσω τμήμα του λεωφορείου, το οποίο είχε εκκενωθεί με ασφάλεια.
Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στη Φυλής, από το ύψος της οδού Μπίμπιζα, με την κίνηση στο σημείο να είναι πολύ αυξημένη.
Η ΟΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό σημειώνοντας ότι πρόκειται για όχημα παλαιού τύπου.
Η ανακοίνωση της ΟΣΥ
Σχετικά με περιστατικό ανάφλεξης στον χώρο του κινητήρα λεωφορείου της γραμμής Β12 που εκτελούσε το δρομολόγιο Σταθμός Αττικής- Άνω Λιόσια, επί της οδούς Φυλής, η ΟΣΥ ενημερώνει ότι: Το συμβάν έχει λήξει χωρίς να υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος για τους επιβάτες.
Ο οδηγός ενήργησε άμεσα, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ακινητοποίησε το όχημα , οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και κάλεσε την Πυροσβεστική. Από το περιστατικό δεν κινδύνευσαν πολίτες.
Σημειώνεται ότιπρόκειται για όχημα παλαιού τύπου. Η ΟΣΥ έχει ορίσει Τεχνική Επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος.
Η ασφάλεια των επιβατών, των εργαζομένων και του συγκοινωνιακού έργου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ΟΣΥ.
