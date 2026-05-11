ΗΠΑ: Το τοπικό Κογκρέσο στην Οκλαχόμα απαγόρευσε τον γάμο ανηλίκων

Νομοσχέδιο της Γερουσίας στην Οκλαχόμα καθιστά τα 18 έτη ως ελάχιστη ηλικία γάμου, χωρίς εξαιρέσεις. Τον Μάρτιο, το νομοσχέδιο πέρασε ομόφωνα από τη Γερουσία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερψήφισε οριακά με 51-36 και πλέον ο νόμος για τους γάμους ανηλίκων για να εφαρμοστεί απαιτεί την υπογραφή του κυβερνήτη.

Η Βουλή στην τελευταία της συνεδρίαση ψήφισε νόμο που αύξανε την ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης στα 18 έτη, με εξαίρεση εφήβους που είναι κοντά στην ηλικία.

Oklahoma finally banned child marriage. But 36 lawmakers still voted against it. If 36 people in positions of power can look at banning CHILD MARRIAGE and say “no,” that tells you everything you need to know about the kind of people holding power in this country. — k (@alfkkifine) May 10, 2026

Η αντίδραση των Ρεπουμπλικάνων

Το νομοσχέδιο για τους γάμους ανηλίκων στην Οκλαχόμα προκάλεσε την αντίδραση ορισμένων Ρεπουμπλικάνων. Υποστήριξαν ότι το μέτρο συνιστά κυβερνητική παρέμβαση, εμποδίζει τη δημιουργία σταθερών οικογενειών και επιτρέπει τη γέννηση μωρών εκτός γάμου.

Μεταξύ εκείνων που αντιτάχθηκαν ήταν ο βουλευτής Τζος Καντρέλ. Υποστήριξε ότι το ζήτημα της ηλικίας είναι αυθαίρετο, διότι τα χρόνια δεν ισοδυναμούν με την ωριμότητα για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων.

«Ένας 18χρονος μπορεί να αγοράσει ένα κυνηγετικό όπλο και ένα τουφέκι, αλλά δεν μπορεί να αγοράσει ένα πιστόλι. Στα 17 του, με την άδεια των γονιών του, μπορεί να καταταχθεί στον στρατό. Αλλά δεν είσαι αρκετά υπεύθυνος για να καπνίζεις ή να πίνεις. Στα 16 του χρόνια, λέμε ότι μπορείς να μπεις σε ένα όχημα 2500 κυβικών και να οδηγήσεις 80 μίλια στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο», είπε.

Δέσμευση ζωής

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική βουλευτής της Οκλαχόμα Μισέλ ΜακΚέιν, δήλωσε ότι οι ανήλικοι που παντρεύονται δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να ζητήσουν διαζύγιο ή να μείνουν σε καταφύγιο σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Η ίδια είπε ότι γέννησε στα 15 της. Και πως θα είχε μια «πολύ διαφορετική εμπειρία ζωής» αν η μητέρα της την είχε αφήσει να παντρευτεί το άτομο που «διάλεξε στη Δευτέρα γυμνασίου».

«Δεν ξέρω για όλους εσάς, αλλά σας παρακαλώ σκεφτείτε ποιον επιλέξατε ως μαθητές γυμνασίου. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς θα απογοητευόσασταν πολύ αν σας επιβάρυναν με αυτό το άτομο για το υπόλοιπο της ζωής σας», είπε.

Η βουλευτής της Οκλαχόμα πρόσθεσε ότι στα 16 της προσπάθησε να πάει στον παιδίατρο, αλλά δεν της επετράπη. Έπρεπε να της δώσει άδεια η μητέρα της, παρά το γεγονός ότι είχε γεννήσει μόλις ένα μήνα πριν.

«Έτσι, θα πούμε ότι ένα παιδί μπορεί να επιδιώξει έναν γάμο και να παντρευτεί. Να έχει μια δέσμευση ζωής από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει μέχρι να γίνει 18 ετών. Αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να δουν τον γιατρό μόνοι τους», είπε. «Δεν θα τους επιτρέψουμε να αγοράσουν σπίτι μόνα τους. Δεν θα τους επιτρέψουμε να χρηματοδοτήσουν ένα αυτοκίνητο μόνα τους, επειδή γνωρίζουμε ότι είναι παιδιά, ότι εξακολουθούν να αναπτύσσονται, ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο και εμπειρία στον κόσμο για να λάβουν τέτοιου είδους αποφάσεις».

Οι άλλες πολιτείες, εκτός από την Οκλαχόμα, στις οποίες επιτρέπονται ακόμη οι γάμοι ανηλίκων, είναι η Καλιφόρνια, το Μισισίπι και το Νέο Μεξικό.