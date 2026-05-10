Όλα τα γκολ της αγωνιστικής σε πλέι οφ και πλέι άουτ της Super League (vids)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η 4η αγωνιστική στα πλει όφ του 1-4 και του 5-8 και η 7η στα πλέι άουτ, ολοκληρώθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο (9/5-10/5) για τη Super League. Δείτε βίντεο με όλα τα γκολ και τα στιγμιότυπα από τις επτά αναμετρήσεις.

Αρχίζουμε χρονικά από το Σάββατο (9/5) όπου πραγματοποιήθηκαν οι τρεις αναμετρήσεις για τη μάχη του υποβιβασμού.

Αρχικά η Κηφισιά πέρασε με 2-1 από τις Σέρρες επί του Πανσερραϊκού κι έκανε μεγάλο βήμα για την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία.

Λίγο αργότερα, ΑΕΛ Novibet και Αστέρας Τρίπολης έμεναν στο ισόπαλο 1-1, στην AEL FC Arena.

Τέλος στο ματς του Περιστερίου ο Παναιτωλικός έπαιρνε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Ατρόμητου με 2-1.

Εν συνεχεία περνάμε στην Κυριακή (11/5) όπου πρώτα χρονικά έγιναν τα δύο παιχνίδια για τα πλέι οφ του 5-8. Στο ένα ο Άρης νίκησε τον ΟΦΗ στο Βικελίδης με 3-1.

Και στο άλλο ο Λεβαδειακός πέρασε με 3-0 από το Πανθεσσαλικό επί του Βόλου ΝΠΣ.

Τέλος πάμε στις δυο αναμετρήσεις που έγιναν το βράδυ της Κυριακής. Στη μία Ολυμπιακός, αν και ήταν αισθητά ανώτερος του ΠΑΟΚ, έμεινε στο 1-1, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

<br />

*τρεις μεγάλες ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε μισό λεπτό

<br />

*Και μια ακόμη ευκαιρία των Πειραιωτών με τον Ελ Κααμπί

<br />

*Το γκολ του Ροντινέι για το 1-0 του Ολυμπιακού

<br />

*Και το 1-1 του ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια

Φινάλε στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού, με ανατροπή, και κατέκτησε το πρωτάθλημα μαθηματικά.