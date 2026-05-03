Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα του Akylas στη Βιέννη

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας και του Akylas στη σκηνή της Eurovision 2026 δημοσιεύτηκαν σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από την παρουσίαση του «Ferto», με την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Akylas: Ενθουσιασμένος από τις πρώτες πρόβες

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision, το Σάββατο 2 Μαΐου 2026.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ερμήνευσε το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Akylas, στην σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης).

Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αποστολής.

Οι συνεργάτες

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες)

Πότε θα γίνει η δεύτερη πρόβα

Την Τετάρτη 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόβα, ενώ η Ελλάδα, με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto», θα εμφανιστεί στην 4η θέση του A’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό, που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.