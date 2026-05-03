Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα του Akylas στη Βιέννη
Στην τελική ευθεία ο Akylas με το ανατρεπτικό τραγούδι «Ferto».
- Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
- Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
- Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις - Τα στοιχεία που ανησυχούν τους ειδικούς
- Σε τροχιά οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι - Στόχος η πρόληψη και ανίχνευση πυρκαγιών
Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας και του Akylas στη σκηνή της Eurovision 2026 δημοσιεύτηκαν σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, δίνοντας μια πρώτη εικόνα από την παρουσίαση του «Ferto», με την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.
Akylas: Ενθουσιασμένος από τις πρώτες πρόβες
Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision, το Σάββατο 2 Μαΐου 2026.
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ερμήνευσε το «Ferto» με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.
Ο Akylas, στην σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά τέσσερις χαρακτήρες (Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης).
Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.
Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αποστολής.
Οι συνεργάτες
Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες)
Πότε θα γίνει η δεύτερη πρόβα
Την Τετάρτη 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόβα, ενώ η Ελλάδα, με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto», θα εμφανιστεί στην 4η θέση του A’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό, που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (pic)
- Shrinkflation: Αυξάνονται οι τιμές, μειώνονται οι… ποσότητες – Στα όριά τους οι καταναλωτές
- Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
- «Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά
- Μπορούν ποτέ να δουλέψουν τα πιο ισχυρά σύνορα;
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
- Μετά τον Παναθηναϊκό η Βαλένθια ηττήθηκε στο καλάθι και από τη Μανρέσα
- Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις