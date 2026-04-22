Akylas: «Πάμε πολύ καλά στα προγνωστικά, είμαστε στο Τop 5»

Ο Akylas μίλησε για τη συμμετοχή του με την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αποκλειστικά στην κάμερα του «Buongiorno» και την Κατερίνα Ζαρίφη.

Akylas: «Πάμε καλά

Άμα σκεφτείς ότι είναι πριν τους ημιτελικούς καν, από την παρουσία μας στο Sing for Greece είμαστε στο Top5, είμαστε πολύ καλά».

«Έχουμε πολύ ωραίες σχέσεις όλοι μεταξύ μας, αλλά εντάξει δεν ξέρεις πως… Έχουμε group chat και μιλάμε, τα λέμε», αποκαλύπτει για τους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Ποια συμβουλή θα έδινε στον νεότερο εαυτό του;

«Θα έλεγα να έχει υπομονή, να αντέξει το στομαχάκι του. Θα ακούσει πάρα πολλά και διάφορα, αλλά να μην τα βάλει κάτω θα έρθουν ωραία πράγματα».

«Ένα βράδυ έκλαιγα τόσο πολύ από ένα μήνυμα που μου έστειλε ένα παιδάκι. Μου λέει σε κουζίνες δούλευες, μετά ήσουν μουσικός του δρόμου και τώρα είσαι στη Eurovision. Και νιώθω ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και μου ήταν τόσο συγκινητικό που μπορώ να εμπνεύσω έτσι παιδάκια να πιστέψουν στον εαυτό τους».

Κλείνοντας τη συνέντευξή του στο «Buongiorno», σημειώνει:

“Έχω ‘δαίμονες’ πολλούς. Αυτοαμφισβήτηση τρελή, συνέχεια. Και δεν ξέρω πότε θα φύγει αυτό. Το έχω από πάντα».

Φωκάς Ευαγγελινός: Τι λέει για τη χορογραφία

«Θα το βάλει το χειλόφωνο ο Akylas. Αυτήν την στιγμή πάμε στην Eurovision με μία ιδέα σούπερ νομίζω. Εύχομαι να σας αρέσει. Ο Akylas θα είναι στην σκηνή, αλλά αυτά που σκέφτομαι εγώ… υπάρχει μία ομάδα από πίσω.

Μαζί με τον Akyla στην σκηνή, επειδή θέλαμε να μην είναι μόνο χορευτές, θέλουμε να συναντήσει ο ήρωας αυτός άλλους χαρακτήρες επί σκηνής, είναι η Παρθένα Χοροζίδου.

Είναι μία διαδρομή του ίδιου του ήρωα, με χιούμορ, χορευτικότητα, ευρηματικότητα. Νομίζω ότι είναι κάτι από τα ωραιότερα πράγματα που, συγγνώμη που το λέω, που έχω κάνει».