Akylas: Σε ποια γνωστή σειρά θα κάνει guest εμφάνιση
Ο Akylas εισβάλλει στη σειρά της ΕΡΤ «Το Παιδί» και προκαλεί πανικό με την παρουσία του.
- Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»
- Νέο μοντέλο ΑΙ καταφθάνει σε Facebook, Instagram και WhatsApp
- Ανήλικη που επέβαινε μόνη της σε λεωφορείο κατήγγειλε τους γονείς της για ενδοοικογενειακή βία
- Συνελήφθη ιδιοκτήτης παντοπωλείου για παράνομη διάθεση πυροτεχνημάτων - Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια
Λίγο πριν βρεθεί στη σκηνή της Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο Akylas κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά.
Ο νεαρός καλλιτέχνης κάνει το πέρασμα του στην πρωτότυπη κωμική σειρά της ΕΡΤ1, σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου.
Akylas: Η guest εμφάνιση του που προκαλεί αναταραχή
Το Νεοχώρι κινείται στους ρυθμούς του γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη. Μετά τα τρελά μπάτσελορ και μπατσελορέτ πάρτι, οι κουμπάρες Άφρο και Ελένη καλούνται να βρουν λύσεις στα απρόοπτα που προκύπτουν.
Ένα από αυτά, η εξαφάνιση του τραγουδιστή για τον γάμο, του Akyla, που με τη βοήθεια του Δημήτρη και της Ανθούλας τελικά εντοπίζεται και στήνει ένα ξέφρενο γλέντι, ξεσηκώνοντας τους πάντες με το «Ferto».
Ο Παπάς και η Τιτίκα παντρεύονται και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Στο γλέντι που ακολουθεί, το χωριό το ρίχνει έξω, με τον Akyla να ξεσηκώνει τους πάντες.
Τα επεισόδια θα προβληθούν μετά το Πάσχα.
Akylas: Στο ρυθμό της Eurovision
Έπειτα από μια περιπέτεια με την υγεία του, και μια χειρουργική επέμβαση, ο Akylas έχει επιστρέψει δυναμικά στον «πυρετό» της Eurovision, αφού συμμετέχει σε ευρωπαϊκά Euro Party που γίνονται σε διάφορες πρωτεύουσες, προκειμένου οι διαγωνιζόμενοι να γνωριστούν μεταξύ τους αλλά και με τους eurofans.
Πριν λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 4 Απριλίου, ο τραγουδιστής βρέθηκε στις Βρυξέλλες, όπου πλήθος κόσμου τον υποδέχτηκε, με τον ίδιο να φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενος και ενθουσιασμένος.
Στον διαγωνισμό της Eurovision 2026 όλα θα κριθούν στις τρεις βραδιές που θα προβληθούν παγκοσμίως την Τρίτη 12/5, την Πέμπτη 14/5 και το Σάββατο 16 Μαϊου.
- Euroleague και NBA εξετάζουν το ενδεχόμενο κοινής λίγκας
- Στην Κόκκινη Λίστα ο εμβληματικός αυτοκρατορικός πιγκουίνος της Ανταρκτικής
- Κρήτη: Νεκρή στο διαμέρισμά της εντοπίστηκε 33χρονη στα Χανιά
- Αυτά είναι τα 9 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε ποτέ όταν ξεκινάτε μία νέα δουλειά
- Κατερίνη: Ξεπερνά τα 140.000 ευρώ η λεία της σπείρας που ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή»
- Το όνομα του Άρη ακούστηκε στο Χιούστον του Τέξας (pic)
- Με σφαίρα στο κεφάλι ανήμερα το Πάσχα – Ο Γολγοθάς της μικρής Αλεξίας 7 χρόνια μετά – Τι λένε στο in οι γονείς της
- Ιράν: Χωρίς νόημα οι διαπραγματεύσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο
