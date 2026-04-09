Akylas: Σε ποια γνωστή σειρά θα κάνει guest εμφάνιση

Λίγο πριν βρεθεί στη σκηνή της Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο Akylas κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά.

Ο νεαρός καλλιτέχνης κάνει το πέρασμα του στην πρωτότυπη κωμική σειρά της ΕΡΤ1, σε σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου.

Akylas: Η guest εμφάνιση του που προκαλεί αναταραχή

Το Νεοχώρι κινείται στους ρυθμούς του γάμου της Τιτίκας και του Βαγγέλη. Μετά τα τρελά μπάτσελορ και μπατσελορέτ πάρτι, οι κουμπάρες Άφρο και Ελένη καλούνται να βρουν λύσεις στα απρόοπτα που προκύπτουν.

Ένα από αυτά, η εξαφάνιση του τραγουδιστή για τον γάμο, του Akyla, που με τη βοήθεια του Δημήτρη και της Ανθούλας τελικά εντοπίζεται και στήνει ένα ξέφρενο γλέντι, ξεσηκώνοντας τους πάντες με το «Ferto».

Ο Παπάς και η Τιτίκα παντρεύονται και πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Στο γλέντι που ακολουθεί, το χωριό το ρίχνει έξω, με τον Akyla να ξεσηκώνει τους πάντες.

Τα επεισόδια θα προβληθούν μετά το Πάσχα.

Akylas: Στο ρυθμό της Eurovision

Έπειτα από μια περιπέτεια με την υγεία του, και μια χειρουργική επέμβαση, ο Akylas έχει επιστρέψει δυναμικά στον «πυρετό» της Eurovision, αφού συμμετέχει σε ευρωπαϊκά Euro Party που γίνονται σε διάφορες πρωτεύουσες, προκειμένου οι διαγωνιζόμενοι να γνωριστούν μεταξύ τους αλλά και με τους eurofans.

Πριν λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 4 Απριλίου, ο τραγουδιστής βρέθηκε στις Βρυξέλλες, όπου πλήθος κόσμου τον υποδέχτηκε, με τον ίδιο να φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενος και ενθουσιασμένος.

Στον διαγωνισμό της Eurovision 2026 όλα θα κριθούν στις τρεις βραδιές που θα προβληθούν παγκοσμίως την Τρίτη 12/5, την Πέμπτη 14/5 και το Σάββατο 16 Μαϊου.