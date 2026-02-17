Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026

Η Eurovision του 2026 προμηνύεται ως μία από τις πιο δύσκολες στην ιστορία του θεσμού. Με πέντε χώρες – Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισπανία – να απέχουν ως διαμαρτυρία για τη συμμετοχή του Ισραήλ, το κλίμα του μουσικού διαγωνισμού είναι βαρύ.

Παράλληλα, τα νούμερα τηλεθέασης του BBC κατακρημνίζονται, έχοντας χάσει εκατομμύρια θεατές τα τελευταία δύο χρόνια. Μέσα σε αυτό το αβέβαιο τοπίο για τον μουσικό διαγωνισμό, το Λονδίνο επέλεξε να απαντήσει με τον πιο αναπάντεχο τρόπο: αγκαλιάζοντας το απόλυτα αλλόκοτο.

Ο εκλεκτός της Βρετανίας για φέτος είναι ο Σαμ Μπατλ, ευρύτερα γνωστός με το ψευδώνυμο Look Mum No Computer.

Influencer & YouTuber ο LMNC είναι ένας πολυμήχανος τύπος. «Καλλιτέχνης, εφευρέτης μοναδικών μουσικών μηχανών, ιδρυτής ενός μουσείου στο Ράμσγκεϊτ για την επιστημονική και μουσική τεχνολογία του παρελθόντος και ορκισμένος fan της Eurovision» σύμφωνα με το BBC, ο Look Mum No Computer μπαίνει στο διαγωνισμό με το πλεονέκτημα μιας τεράστιας βάση ακολούθων στο ψηφιακό σύμπαν.

Γνωστός για τα βίντεο όπου αναπαλαιώνει αυτοκίνητα του 1920 ή συνθέτει ηλεκτρονική μουσική χρησιμοποιώντας ρετρό συνθεσάιζερ, ο πρώην frontman της μπάντας Zibra, ο Μπατλ είναι μια επιλογή του έχει διχάσει -περίπου όσο και η επιλογή του Akylas για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διαγωνισμό που μοιάζει να αλλάζει μέσα στο χρόνο καλωσορίζοντας στη σκηνή πειράματα, τρολ και ό,τι μπορεί να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον της Gen Z, αυτής της νέα γενιάς φανατικών οπαδών της Eurovision που την εκβιάζει σε αλλαγές.

Η επιλογή του Look Mom No Look Mum No Computer έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στη Βρετανία, χωρίζοντας το κοινό σε εκείνους που αναπολούν τη δόξα του παρελθόντος και σε εκείνους που βλέπουν στο πρόσωπό του το μέλλον του διαγωνισμού.

Γιατί όμως η Βρετανία δεν επέλεξε ένα «βαρύ» όνομα, όπως οι Oasis, για να εξασφαλίσει τη νίκη αναρωτιέται ο The Guardian.

Η απάντηση κρύβεται στην πρόσφατη ιστορία των αποτυχιών. Τις τελευταίες δεκαετίες, το Ηνωμένο Βασίλειο δοκίμασε τα πάντα: τη νοσταλγία με θρύλους όπως η Μπόνι Τάιλερ και ο Ένγκελμπερτ Χάμπερντινκ, τους νικητές ριάλιτι, ακόμα και σύγχρονους ποπ σταρ όπως ο Όλι Αλεξάντερ.

Με εξαίρεση τον Σαμ Ράιντερ το 2022, καμία στρατηγική δεν απέδωσε. Η Eurovision έχει αλλάξει πρόσωπο· δεν είναι πλέον ο χώρος της κλασικής ποπ, αλλά το καταφύγιο εκκεντρικών συμμετοχών που τολμούν να προκαλέσουν.

Απλώς ρίξτε μια ματιά σε μερικά από τα συγκροτήματα που έχουν ανακοινώσει άλλες χώρες φέτος.

«Η Ελλάδα συμμετέχει με ένα 8-bit techno τραγούδι που ερμήνευει κάποιος που μοιάζει σαν να διασκεδάζει παιδάκια σε παιδικά πάρτι, ντυμένος ως Elmo, η Δανία έβαλε έναν γκοθά σε ένα ενυδρείο ενώ η Μολδαβία συμμετέχει με ένα τραγούδι που φέρει τον τίτλο Viva, Moldova!, μια κίνηση που θα έχει απήχηση μόνο στους Μολδαβούς» γράφει ο Stuart Heritage για τη φετινή διοργάνωση.

O μουσικός διαγωνισμός δεν είναι πλέον η έδρα των Abba ή άλλων μουσικών σχημάτων -είναι το γήπεδο συμμετοχών όπως το τραγούδι της Λετονίας Eat Your Salad του 2022 που πριν λογοκριθεί είχε στίχους «Αντί για κρέας, τρώω λαχανικά και μ@@νί» και, ειλικρινά, ίσως οι φαν του διαγωνισμού που ενοχλούνται από αυτή τη νέα επέλαση πρέπει να ακολουθήσουν.

Η Βρετανία λοιπόν, όπως και κάθε άλλη χώρα που επιλέγει να φέρει στη σκηνή ένα viral πείραμα, δεν έχει τίποτα να χάσει.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό του LMNC που μπορεί να συνθέσει ένα κομμάτι των Blur επί σκηνής χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά όργανα άλλων καιρών είναι «μια κίνηση υψηλού ρίσκου, αλλά και υψηλής αισθητικής αξίας».

Ακόμη κι αν το τραγούδι δεν έχει ακουστεί ακόμα, η υπόσχεση για κάτι πραγματικά μοναδικό είναι αρκετή για να στρέψει τα βλέμματα ξανά πάνω στην βρετανική συμμετοχή. Σε έναν διαγωνισμό που συχνά τιμωρεί το συνηθισμένο, το «παράξενο» ίσως είναι το τελευταίο καταφύγιο της επιτυχίας.