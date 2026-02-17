magazin
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026
17 Φεβρουαρίου 2026, 18:40

Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026

Σε μια χρονιά που η Eurovision κλυδωνίζεται από μποϊκοτάζ και πτώση της τηλεθέασης, η Μεγάλη Βρετανία αποφασίζει να ανατρέψει τα δεδομένα επιλέγοντας τον αναπάντεχο Look Mum No Computer ως εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Η Eurovision του 2026 προμηνύεται ως μία από τις πιο δύσκολες στην ιστορία του θεσμού. Με πέντε χώρες – Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία και Ισπανία – να απέχουν ως διαμαρτυρία για τη συμμετοχή του Ισραήλ, το κλίμα του μουσικού διαγωνισμού είναι βαρύ.

Παράλληλα, τα νούμερα τηλεθέασης του BBC κατακρημνίζονται, έχοντας χάσει εκατομμύρια θεατές τα τελευταία δύο χρόνια. Μέσα σε αυτό το αβέβαιο τοπίο για τον μουσικό διαγωνισμό, το Λονδίνο επέλεξε να απαντήσει με τον πιο αναπάντεχο τρόπο: αγκαλιάζοντας το απόλυτα αλλόκοτο.

Ο εκλεκτός της Βρετανίας για φέτος είναι ο Σαμ Μπατλ, ευρύτερα γνωστός με το ψευδώνυμο Look Mum No Computer.

Influencer & YouTuber ο LMNC είναι ένας πολυμήχανος τύπος. «Καλλιτέχνης, εφευρέτης μοναδικών μουσικών μηχανών, ιδρυτής ενός μουσείου στο Ράμσγκεϊτ για την επιστημονική και μουσική τεχνολογία του παρελθόντος και ορκισμένος fan της Eurovision» σύμφωνα με το BBC, ο Look Mum No Computer μπαίνει στο διαγωνισμό με το πλεονέκτημα μιας τεράστιας βάση ακολούθων στο ψηφιακό σύμπαν.

YouTube thumbnail

Γνωστός για τα βίντεο όπου αναπαλαιώνει αυτοκίνητα του 1920 ή συνθέτει ηλεκτρονική μουσική χρησιμοποιώντας ρετρό συνθεσάιζερ, ο πρώην frontman της μπάντας Zibra, ο Μπατλ είναι μια επιλογή του έχει διχάσει -περίπου όσο και η επιλογή του Akylas για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο διαγωνισμό που μοιάζει να αλλάζει μέσα στο χρόνο καλωσορίζοντας στη σκηνή πειράματα, τρολ και ό,τι μπορεί να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον της Gen Z, αυτής της νέα γενιάς φανατικών οπαδών της Eurovision που την εκβιάζει σε αλλαγές.

Η επιλογή του Look Mom No Look Mum No Computer έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στη Βρετανία, χωρίζοντας το κοινό σε εκείνους που αναπολούν τη δόξα του παρελθόντος και σε εκείνους που βλέπουν στο πρόσωπό του το μέλλον του διαγωνισμού.

Γιατί όμως η Βρετανία δεν επέλεξε ένα «βαρύ» όνομα, όπως οι Oasis, για να εξασφαλίσει τη νίκη αναρωτιέται ο The Guardian.

YouTube thumbnail

Η απάντηση κρύβεται στην πρόσφατη ιστορία των αποτυχιών. Τις τελευταίες δεκαετίες, το Ηνωμένο Βασίλειο δοκίμασε τα πάντα: τη νοσταλγία με θρύλους όπως η Μπόνι Τάιλερ και ο Ένγκελμπερτ Χάμπερντινκ, τους νικητές ριάλιτι, ακόμα και σύγχρονους ποπ σταρ όπως ο Όλι Αλεξάντερ.

Με εξαίρεση τον Σαμ Ράιντερ το 2022, καμία στρατηγική δεν απέδωσε. Η Eurovision έχει αλλάξει πρόσωπο· δεν είναι πλέον ο χώρος της κλασικής ποπ, αλλά το καταφύγιο εκκεντρικών συμμετοχών που τολμούν να προκαλέσουν.

Απλώς ρίξτε μια ματιά σε μερικά από τα συγκροτήματα που έχουν ανακοινώσει άλλες χώρες φέτος.

YouTube thumbnail

«Η Ελλάδα συμμετέχει με ένα 8-bit techno τραγούδι που ερμήνευει κάποιος που μοιάζει σαν να διασκεδάζει παιδάκια σε παιδικά πάρτι, ντυμένος ως Elmo, η Δανία έβαλε έναν γκοθά σε ένα ενυδρείο ενώ η Μολδαβία συμμετέχει με ένα τραγούδι που φέρει τον τίτλο Viva, Moldova!, μια κίνηση που θα έχει απήχηση μόνο στους Μολδαβούς» γράφει ο Stuart Heritage για τη φετινή διοργάνωση.

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

O μουσικός διαγωνισμός δεν είναι πλέον η έδρα των Abba ή άλλων μουσικών σχημάτων -είναι το γήπεδο συμμετοχών όπως το τραγούδι της Λετονίας Eat Your Salad του 2022 που πριν λογοκριθεί είχε στίχους «Αντί για κρέας, τρώω λαχανικά και μ@@νί» και, ειλικρινά, ίσως οι φαν του διαγωνισμού που ενοχλούνται από αυτή τη νέα επέλαση πρέπει να ακολουθήσουν.

YouTube thumbnail

Η Βρετανία λοιπόν, όπως και κάθε άλλη χώρα που επιλέγει να φέρει στη σκηνή ένα viral πείραμα, δεν έχει τίποτα να χάσει.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό του LMNC που μπορεί να συνθέσει ένα κομμάτι των Blur επί σκηνής χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά όργανα άλλων καιρών είναι «μια κίνηση υψηλού ρίσκου, αλλά και υψηλής αισθητικής αξίας».

Ακόμη κι αν το τραγούδι δεν έχει ακουστεί ακόμα, η υπόσχεση για κάτι πραγματικά μοναδικό είναι αρκετή για να στρέψει τα βλέμματα ξανά πάνω στην βρετανική συμμετοχή. Σε έναν διαγωνισμό που συχνά τιμωρεί το συνηθισμένο, το «παράξενο» ίσως είναι το τελευταίο καταφύγιο της επιτυχίας.

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Stream magazin
«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;
Music 16.02.26

Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;

Εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή, το βράδυ της Κυριακής ο Akylas κέρδισε τον τελικό του Sing for Greece με το Ferto και πλέον ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τη Βιέννη και τη Eurovision.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
Music 15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι
«Αντίσταση μέχρι το τέλος» 15.02.26

Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι

Σε μια ιστορική καμπή για το Ιράν, το παραδοσιακό μαύρο του πένθους φωτίζεται από τα χρώματα της ανυπακοής, καθώς οι κηδείες των θυμάτων της κρατικής καταστολής μετατρέπονται σε εκρηκτικές γιορτές που αμφισβητούν ευθέως το θρησκευτικό κατεστημένο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Eurovision 2026 13.02.26

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό
Eurovision 11.02.26

Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό

Ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε με ένταση, εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες. Το κοινό αποφάσισε: επτά καλλιτέχνες πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Σύνταξη
Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν
«Έχω ευθύνη» 10.02.26

Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν

«Έχω ευθύνη να προστατεύω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Κανείς δεν θα έπρεπε να καλείται να δικαιολογεί ή να αγνοεί πράξεις που συγκρούονται τόσο έντονα με τις αξίες μας», έγραψε η Chappell Roan σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;
Ένα πανάκριβο "δωρεάν" 09.02.26

Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;

Ο καλλιτέχνης που μετατρέπει το ημίχρονο του Super Bowl στη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επένδυση της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας

Γεώργιος Μαζιάς
Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν
«American Idot» 08.02.26

Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν

«Όταν όλο αυτό τελειώσει — και θα τελειώσει κάποια στιγμή — η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα σας πετάξουν σαν κακή συνήθεια», είπε ο κιθαρίστας των Green Day σε συναυλία , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Super Bowl

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»
«Γενναιοδωρία» 07.02.26

Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»

Ο Άρνολντ Μπραντ ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σε ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα - γεγονός που ανάγκασε τους 3 Doors Down να ακυρώσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Σύνταξη
