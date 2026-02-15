Eurovision 2026: Το εκρηκτικό, χορευτικό «FERTO» και ο Αkylas πηγαίνουν Βιέννη
Οι 14 καλλιτέχνες/ες που διεκδικούν το χρυσό εισιτήριο για την Eurovision 2026 σε έναν μουσικό αγώνα δρόμου - Το in στον μεγάλο τελικό.
Ολοκληρώθηκε η σημερινή αναμέτρηση για το χρυσό εισιτήριο για τη Βιέννη και την Eurovision 2026: ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας είναι και επίσημα ο Akylas, ο οποίος θα ανέβει στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού με το καυτό «FERTO» – το οποίο έχει σπάσει τα κοντέρ στο YouTube από όταν κυκλοφόρησε.
Η ημέρα του μεγάλου ελληνικού τελικού μας επιφύλασσε μια σειρά από εκπλήξεις, μεταξύ των οποίων και το μουσικό act του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος παρουσίασε για πρώτη φορά live επί σκηνής, το νέο του τραγούδι «Μαργαρίτα», σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου.
