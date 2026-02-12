Eurovision 2026: O Akylas αποθεώθηκε στο Χ – Τα σχόλια του κοινού

Ο Akylas εμφανίστηκε στον Α’ ημιτελικό της Eurovision, ο οποίος πραγματοποιήθηκε χθες και διαγωνίστηκαν συνολικά 14 τραγούδια. Ο τραγουδιστής που θεωρείται φαβορί παρουσίασε το τραγούδι του με τίτλο «Ferto» και κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.

Ο ίδιος ήταν πλαισιωμένος από τέσσερις χορευτές, ντυμένους στα μαύρα ενώτραγούδησε το πολυσυζητημένο κομμάτι του, με το σκουφί που έχει γίνει σήμα-κατατεθέν της εικόνας του.

Το κοινό είναι μαζί του

Τα σχόλια που ακολούθησαν στο X ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρα για τον νεαρό καλλιτέχνη:

«Τέλειος», «Πάρτο και φέρτο Ελλάδα φέτος», «Πάμε νικητής»

Akylas: «Είμαι τόσο ευγνώμων»

Λίγο πριν την εμφάνισή του στην σκηνή, ο Akylas έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για την αγάπη που έχει δεχτεί για το «Ferto», ενώ παράλληλα ζήτησε τη στήριξη του κόσμου.

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του «Ferto» και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει. «Είναι τρελό». Αύριο γίνομαι 27. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το «Ferto» έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου, γιατί βρήκα όλους εσάς.

Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό», έγραψε ο τραγουδιστής στο story του.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Akylas υπενθύμισε ότι η ημέρα του ημιτελικού είναι ιδιαίτερα σημαντική, απευθύνοντας κάλεσμα στο κοινό να τον στηρίξει ώστε να προκριθεί στον τελικό:

«Είναι ο Α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Βοηθήστε με το να πάμε στον τελικό. #A4 για να στο φέρω #FERTO

Ποιος είναι ο Akylas

Το πραγματικό του όνομα είναι Ακύλας Μυτιληναίος και πρόκειται για έναν νεαρό καλλιτέχνη, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1999 ξεκινώντας την πρώτη του επαφή με τη μουσική μέσω του Μουσικού σχολείου, όπου φοίτησε.

H πρώτη φορά που τραγούδησε ήταν σε σχολική γιορτή. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με θεατρικά εργαστήρια, δουλεύοντας την κινησιολογία και την άνεσή του πάνω στη σκηνή.

Παράλληλα, εργάστηκε ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια, πριν εγκατασταθεί αργότερα στην Αθήνα, για να κυνηγήσει τα όνειρά του.