Eurovision 2026: Η υπόσχεση του Akyla και η πραγματική ιστορία πίσω από τον viral στίχο «Ferto»
Eurovision 2026: Η υπόσχεση του Akyla και η πραγματική ιστορία πίσω από τον viral στίχο «Ferto»

Ο Akylas με το «Ferto» θα ταξιδέψει τον Μάιο στη Βιέννη - Ωστόσο, πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision έδωσε μια υπόσχεση στο ελληνικό κοινό

Πάνος Καισσαράτος
O Akylas τελικά… το έφερε! Ή μάλλον, έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι θα το φέρει. Ήταν κοινό μυστικό ήδη από τη μέρα της παρουσίασης των 28 κομματιών που θα διεκδικούσαν το εισιτήριο για τη Eurovision Song Contest 2026 στη Βιέννη.

Όποιος βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής στον χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260, κατάλαβε από πολύ νωρίς ότι υπήρχε ένα ξεκάθαρο φαβορί. Η αντίδραση του κόσμου στο άκουσμα του ονόματος Akylas, σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα, δεν άφηνε κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Υπήρχε παλμός, υπήρχε ένταση, υπήρχε εκείνη η αίσθηση πως «αυτό είναι».

Έτσι κι έγινε. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κλαυδία ανακοίνωσαν πως τον Μάιο, για λογαριασμό της Ελλάδας, θα ταξιδέψει στην Αυστρία ο Akylas με το «Ferto».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο τραγουδιστής δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του. Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι κάμερες τον «έπιασαν» να δακρύζει – όχι από ανακούφιση μόνο, αλλά από εκείνη τη βαθιά πίστη ότι το όνειρο μόλις άρχιζε.

«Εντάξει… Είναι πολύ έντονη συναισθηματικά… Φορτισμένη η μέρα, η βδομάδα… Όλη αυτή η αγάπη που έχω δεχτεί από τον κόσμο, όλο αυτό το διάστημα…» είπε και δάκρυσε.

Η υπόσχεση του Akyla

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα φώτα και στα χειροκροτήματα, ήρθε και η υπόσχεση. Ο Akylas δεν αρκέστηκε σε ένα «ευχαριστώ». Δεν μίλησε απλώς για μια καλή εμφάνιση στη Βιέννη. Μίλησε για στόχο.

«Θα το φέρω», είπε με σπασμένη φωνή, κοιτάζοντας προς το κοινό που τον στήριξε από το πρώτο άκουσμα. Μια φράση που ακούστηκε περισσότερο σαν δέσμευση, παρά σαν ευχή!

Το αν θα καταφέρει να κάνει πράξη την υπόσχεσή του θα φανεί τον Μάιο. Προς το παρόν, όμως, ένα είναι βέβαιο: ο Akylas δεν πάει στη Βιέννη για τη συμμετοχή. Πάει για να το φέρει.

Άλλωστε αυτό λένε και τα στοιχήματα -αν και είναι νωρίς- εμφανίζουν την Ελλάδα στην 3η θέση, πίσω μόνο από την Φινλανδία και το Ισραήλ.

Το Νόημα του «Ferto»

Και μπορεί εδώ και έναν μήνα να τραγουδάμε ρυθμικά το «Ferto», να το ακούμε σε replay, αλλά πόσοι από εμάς έχουμε σταθεί πραγματικά στους στίχους του; Πόσοι έχουμε αναρωτηθεί τι κρύβεται πίσω από αυτή τη λέξη που έγινε σύνθημα;

Το «Ferto» δεν είναι απλώς ένας πιασάρικος τίτλος. Είναι μια έννοια που αγγίζει κάτι βαθιά σύγχρονο και ταυτόχρονα διαχρονικό: την απληστία. Τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά περισσότερα – περισσότερα χρήματα, περισσότερη αναγνώριση, περισσότερη επιβεβαίωση. Σε μια κοινωνία που μας εκπαιδεύει καθημερινά να πιστεύουμε πως τίποτα δεν είναι αρκετό, το «Ferto» λειτουργεί σαν καθρέφτης. Μας δείχνει την εμμονή με την επιτυχία και τη σύγκριση, την αίσθηση ότι πάντα κάποιος άλλος έχει κάτι παραπάνω.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ένας ήρωας που παλεύει να ξεχωρίσει το όνειρο από το κενό. Να καταλάβει αν όσα κυνηγά είναι πραγματικές επιθυμίες ή απλώς μια προσπάθεια να καλύψει πληγές του παρελθόντος. Η παιδική στέρηση – υλική ή συναισθηματική – γίνεται κινητήριος δύναμη, αλλά και παγίδα. Γιατί άλλο το να θέλεις να εξελιχθείς και άλλο το να τρέχεις διαρκώς για να αποδείξεις ότι αξίζεις.

Το τραγούδι έχει έντονα βιωματικά στοιχεία για τους δημιουργούς του. Δεν είναι μια αφηρημένη κοινωνική παρατήρηση· είναι μια προσωπική εξομολόγηση. Μια αφιέρωση στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, έδωσαν ό,τι μπορούσαν: αγάπη, στήριξη, ελπίδα για κάτι καλύτερο. Και ταυτόχρονα, είναι ένας φόρος τιμής στα παιδιά που μεγαλώνουν με την ανάγκη να ανταποδώσουν, να «δικαιώσουν» τις θυσίες, να επιστρέψουν όσα έλαβαν – συχνά με τόκο.

YouTube thumbnail

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima
Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης πλησιάζει στο τέλος της και η πρώτη κυρία της πόλης, Ράμα Ντουβάτζι, φρόντισε να παραστεί στην επίδειξη της Diotima για το Φθινόπωρο / Χειμώνα του 2026.

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση
Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση

Η σειρά «The Simpsons» έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους από την πρώτη της προβολή στο FOX το 1989, μερικοί από τους οποίους είναι η Lady Gaga, η Μέριλ Στρίπ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ,

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή

Αν ο διάσημος και υποθετικά εύπορος Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν μπορούσε να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τι σημαίνει αυτό για τους άσημους καρκινοπαθείς στις ΗΠΑ;

Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν
Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως αθλητή του Παναθηναϊκού και και αποκάλυψε τους τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει το τριφύλλι προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα
LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Μπαρτσελόνα για την 24η αγωνιστική της La Liga.

Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
Τέμπη: Αμεση εκταφή εννέα σορών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Η ανάρτηση Καρυστιανού

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story, στρέφει τους προβολείς της στην εμβληματική Τζάκι Κένεντι Ωνάση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της μάχης της με τον καρκίνο και την απόφασή της να φύγει από τη ζωή με τους δικούς της όρους

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
Βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν έξω από αστυνομικό τμήμα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού στο Πακιστάν

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 2-2: Παλικαρίσια ισοπαλία για τα «λιοντάρια» στο 90+2′! (vid)

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ, όμως ο Πανσερραϊκός που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 63′ ισοφάρισε αμφότερες κι έτσι πήρε μια παλικαρίσια ισοπαλία 2-2, μέσα στο Περιστέρι, στο παιχνίδι που έκλεισε την 21 αγωνιστική.

Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών
Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο ισχυρός ατζέντης του Χόλιγουντ Κέισι Γουάσερμαν βγάζει προς πώληση την εταιρεία του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών emails με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Καλλιτέχνες και αθλητές αποχωρούν, ενώ παραμένει επικεφαλής του LA28.

Γαλλία: Η κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν
Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν

Ο 23χρονος ακροδεξιός Κεντίν Ντεράνκ υπέκυψε στα τραύματά του - Η ακροδεξιά στη Γαλλία κατηγορεί για τη δολοφονία την αντιφασιστική οργάνωση La Jeune Garde, ποιος την είχε συνιδρύσει

Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima
Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης πλησιάζει στο τέλος της και η πρώτη κυρία της πόλης, Ράμα Ντουβάτζι, φρόντισε να παραστεί στην επίδειξη της Diotima για το Φθινόπωρο / Χειμώνα του 2026.

Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ
Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ

Η 10χρονη κόρη του Βιν Ντίζελ είναι το ανερχόμενο ταλέντο του μπάσκετ και η ίδια βρέθηκε στο All Star Game μαζί με τον πατέρα της και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ!

