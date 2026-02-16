magazin
Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;
Music 16 Φεβρουαρίου 2026, 12:21

Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;

Εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή, το βράδυ της Κυριακής ο Akylas κέρδισε τον τελικό του Sing for Greece με το Ferto και πλέον ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τη Βιέννη και τη Eurovision.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

«Σημασία έχει να είσαι αληθινός και αυθεντικός. Να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρά σου και να μην σταματάς ποτέ». Με  σπασμένη φωνή κι αυτά τα λόγια ο Akylas υποδέχθηκε τη νίκη του στον τελικό του Sing for Greece με το κομμάτι Ferto – μια νίκη που τον Μάιο θα τον στείλει στη Βιέννη όπου θα διεκδικήσει την πρωτιά στον διαγωνισμό της Eurovision.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη in.gr (@in.gr_official)

Ο 27χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε ένα «ανεβαστικό» τραγούδι «που να μπορώ να χορέψω και να ζήσω», το οποίο κατάφερε με το… καλημέρα να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατά πολλούς να θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision.

Ωστόσο, το βράδυ του Κυριακάτικου τελικού, εκτός από στιγμές χαράς υπήρχε και αρκετή συγκίνηση – η στιγμή που ξεχώρισε ήταν όταν η μητέρα του Akyla ανέβηκε στη σκηνή για να τον αγκαλιάσει και έκανε τους πάντες να βουρκώσουν.

«Έχω δακρύσει μ@λ@κ@» είπε η Κατερίνα Βρανά μπροστά σε αυτή την εικόνα, προτού ζητήσει συγγνώμη και δεχθεί την αγκαλιά της Μπέττυς Μαγγίρα.

Από τις Σέρρες στη Θεσσαλονίκη κι από εκεί στην Αθήνα

Ο Ακύλας Μυτιληναίος, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Akyla, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1999. Τα παιδικά του χρόνια δεν ήταν εύκολα, κάτι που παραδέχτηκε και ο πατέρας του Βασίλης Μυτιληναίος σε συνέντευξή του:

«Ο γιος μου είναι καινούργιος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια μόνος του, δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος. Στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου, είχα κι έχω μια αναπηρία».

Η πρώτη επαφή του Akyla με τον καλλιτεχνικό χώρο ήρθε μέσω του Μουσικού Σχολείου. Μεγαλώνοντας άρχισε να παρακολουθεί διάφορα θεατρικά εργαστήρια. Όμως όταν ήρθε η στιγμή των σπουδών επέλεξε έναν άλλο δρόμο: αυτό της μαγειρικής.

Ωστόσο η μουσική ήταν η μεγάλη του αγάπη και σε αυτή αποφάσισε να επιστρέψει σταδιακά. Όπως έχει πει το μεγαλύτερο «σχολείο» για εκείνον ήταν τα δύο χρόνια που πέρασε ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοιο.

«Στο κρουαζιερόπλοιο τραγουδούσα κάθε μέρα. Disco, pop, rock. Δηλαδή ήταν masterclass. Ήμουν δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες γυρνούσα σπίτι. Δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες σπίτι. Οπότε ήτανε καλή σχολή για να ετοιμαστώ για το stage της Eurovision».

Στην Αθήνα θα έρθει πριν από μια 5ετια και θα αρχίσει να χτίζει έναν πυρήνα θαυμαστών στα social media, μέσα από τις viral διασκευές που έκανε το TikTok. Κάπως έτσι θα έρθει και η συμμετοχή του στο Voice – στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, προτού το 2024 παρουσιάζει το πρώτο του single με τίτλο Ατελιέ σε συνεργασία με τον Papazo.

Η ιστορία πίσω από το Ferto

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια ήταν και η έμπνευση πίσω από το τραγούδι Ferto. «Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να σε… κουνήσει, αλλά και να σε συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα» είχε δηλώσει πριν λίγο καιρό ο Akylas.

«Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση».

YouTube thumbnail

