Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Γιατί το Netflix στρέφει το streaming προς την παραδοσιακή TV
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 11 Μαΐου 2026, 00:08

Τον Μάρτιο, η Netflix αύξησε στις ΗΠΑ  τις τιμές για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγο περισσότερο από ένα χρόνο

Οι εταιρείες streaming όπως ειναι το Netflix, διαπιστώνουν ότι οι πιο πολύτιμοι πελάτες τους μπορεί να μην είναι αυτοί που πληρώνουν τα περισσότερα. Αντίθετα, είναι όλο και περισσότερο οι θεατές που παρακολουθούν τα περισσότερα.

Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης του Μαρτίου 2026, η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες streaming παρέμεινε σταθερή στα 69 δολάρια περίπου το μήνα, ενώ το 61% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα ακύρωνε τη συνδρομή του αν οι τιμές αυξάνονταν κατά 5 δολάρια.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στη στροφή από ένα μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στη συνδρομή προς ένα μοντέλο που συνδυάζει τα τέλη συνδρομής με τη διαφήμιση. Επειδή οι διαφημίσεις πωλούνται με βάση την τηλεθέαση, όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνει ένας συνδρομητής στην παρακολούθηση, τόσο περισσότερα έσοδα αποφέρει ο συγκεκριμένος θεατής.

Τον Μάρτιο, η Netflix αύξησε στις ΗΠΑ  τις τιμές για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, ανεβάζοντας το βασικό πακέτο χωρίς διαφημίσεις στα 20 δολάρια περίπου το μήνα, έναντι του πακέτου με διαφημίσεις στα 9 δολάρια, υποδηλώνοντας ότι ο χρόνος που αφιερώνει ένας συνδρομητής στην παρακολούθηση μπορεί να έχει την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, σημασία από το ποσό που πληρώνει εκ των προτέρων.

«Είναι διπλή απολαβή», δήλωσε ο Kevin Krim, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της EDO, μιας εταιρείας που μετρά την επίδραση της διαφήμισης στο streaming και στην παραδοσιακή τηλεόραση.

«Εφ’ όσον ο συνδρομητής του πακέτου με διαφημίσεις αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις, θα είναι τουλάχιστον εξίσου πολύτιμος ή και περισσότερο από τους συνδρομητές χωρίς διαφημίσεις», είπε ο Krim.

Στροφή της Netflix στη διαφήμιση

Μετά από χρόνια αντίστασης στη διαφήμιση, η Netflix στρέφεται πλέον έντονα προς αυτό το μοντέλο, αναπτύσσοντας με ταχείς ρυθμούς τον τομέα της διαφήμισης παράλληλα με τις συνδρομές. «Κάνουμε σημαντική πρόοδο και οι προοπτικές που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστιες», δήλωσε ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Γκρεγκ Πίτερς, μετά την παρουσίαση των τελευταίων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Η Hulu της Disney συνδυάζει εδώ και καιρό έσοδα από συνδρομές και διαφημίσεις, ενώ η Paramount, η Warner Bros. Discovery και η Comcast έχουν εφαρμόσει παρόμοιες στρατηγικές στις πλατφόρμες streaming τους.

Το πλεονέκτημα της Netflix, ωστόσο, προέρχεται τόσο από το μέγεθός της όσο και από τον όγκο των προβολών του κοινού της. Σύμφωνα με την ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας για το 4ο τρίμηνο του 2025, διαθέτει πάνω από 325 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως, ενώ οι θεατές παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 95 δισεκατομμύρια ώρες περιεχομένου μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, προσφέροντας πολύ περισσότερες ευκαιρίες από τους ανταγωνιστές για τη δημιουργία διαφημιστικών εσόδων με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με τον Peters, η μείωση του χάσματος μεταξύ των συνδρομητών χωρίς διαφημίσεις και εκείνων με διαφημίσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα για την εταιρεία. Το «χάσμα μειώνεται» και η κάλυψή του θα αποτελέσει «βασική ευκαιρία για μελλοντική αύξηση των εσόδων», ανέφερε κατά την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη της εταιρείας για τα οικονομικά αποτελέσματα

Η αυξανόμενη αξία ενός συνδρομητή με διαφημίσεις

Με βάση την ανάλυση της EDO, ένας συνδρομητής με διαφημίσεις που πληρώνει περίπου 8,99 δολάρια το μήνα μπορεί να αποφέρει περίπου 12,89 δολάρια σε συνολικά μηνιαία έσοδα μετά από 10 ώρες προβολής, 16,79 δολάρια μετά από 20 ώρες και περίπου 20 δολάρια μετά από περίπου 28,5 ώρες. Με περίπου 41 ώρες παρακολούθησης, ο εν λόγω συνδρομητής μπορεί να αποφέρει σχεδόν 25 δολάρια σε μηνιαία έσοδα, αριθμό σημαντικά υψηλότερο από τη συνδρομή 19,99 δολαρίων χωρίς διαφημίσεις της Netflix, που αποτελεί πλέον το πρότυπο.

Το μοντέλο βασίζεται σε CPM 43 δολαρίων, δηλαδή κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις, και σε περίπου εννέα διαφημίσεις 30 δευτερολέπτων ανά ώρα, ανέφερε ο Krim. «Αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο τα δίκτυα streaming πρέπει να αποτιμούν τον συγκεκριμένο συνδρομητή», πρόσθεσε.

«Η ανάπτυξη της διαφημιστικής μας δραστηριότητας εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα όσον αφορά τη δημιουργία εσόδων. Τα διαφημιστικά μας έσοδα παραμένουν σε καλό δρόμο για να φτάσουν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, σημειώνοντας διπλάσια αύξηση σε ετήσια βάση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Netflix, Adrian Zamora.

«Πλησιάζουμε πολύ περισσότερο στην ισοτιμία από ό,τι πιστεύει ο κόσμος», δήλωσε ο Paul Frampton-Calero, Διευθύνων Σύμβουλος της Goodway Group, μιας εταιρείας ψηφιακού μάρκετινγκ που ειδικεύεται στα προγραμματισμένα μέσα, τα μέσα λιανικής και το συνδεδεμένο εμπόριο. Οι συνδρομητές που υποστηρίζονται από διαφημίσεις είναι σε καλό δρόμο να αποφέρουν το 50% έως 75% της αξίας ενός premium χρήστη στο εγγύς μέλλον, με τη δυνατότητα να φτάσουν ή να ξεπεράσουν την ισοτιμία με την πάροδο του χρόνου, ανέφερε.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πλατφόρμες streaming μπορούν να συνδυάσουν την κλίμακα με λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των θεατών, επιτρέποντας στους διαφημιστές να αξιολογούν το κοινό με βάση την πραγματική αφοσίωση και όχι με βάση γενικά δημογραφικά στοιχεία, πρόσθεσε.

Η αύξηση των νέων συνδρομητών streaming και οι διαφημίσεις

Το μοντέλο αυτό προωθείται επίσης από τους καταναλωτές, οι οποίοι δείχνουν όλο και μεγαλύτερη αντίσταση στα υψηλότερα κόστη συνδρομής.

Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης του Μαρτίου 2026, η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες streaming παρέμεινε σταθερή στα 69 δολάρια περίπου το μήνα, ενώ το 61% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα ακύρωνε τη συνδρομή του αν οι τιμές αυξάνονταν κατά 5 δολάρια. Ταυτόχρονα, περίπου το 68% των συνδρομητών χρησιμοποιεί πλέον πακέτα με διαφημίσεις, γεγονός που αντανακλά μια αυξανόμενη προθυμία να ανταλλάξουν διαφημίσεις με χαμηλότερες τιμές.

Τα πακέτα με διαφημίσεις δεν είναι απλώς μια φθηνότερη εναλλακτική λύση. Πλέον, αποτελούν τον κύριο τρόπο με τον οποίο οι νέοι χρήστες εισέρχονται στις πλατφόρμες streaming, δήλωσε η Mary Gabrielyan, διευθύντρια στρατηγικής στην εταιρεία τεχνολογίας μέσων και μάρκετινγκ AI digital.

Τα τελευταία δύο χρόνια, περίπου το 71% της αύξησης των νέων συνδρομητών προήλθε από πακέτα που υποστηρίζονται από διαφημίσεις, σύμφωνα με την Antenna στην έκθεσή της για την κατάσταση των συνδρομών του 2ου τριμήνου του 2025. Η εταιρεία, η οποία παρακολουθεί τη δραστηριότητα των συνδρομών στις μεγάλες πλατφόρμες streaming των ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι από αυτούς, περίπου το 65% είναι νέοι χρήστες των πλατφορμών και όχι χρήστες που υποβάθμισαν τα premium πακέτα τους.

Ακόμη και με αυτή τη δυναμική, οι premium συνδρομητές εξακολουθούν να αποφέρουν περισσότερα έσοδα σήμερα.

«Ο στόχος είναι τελικά να υπάρξει ισορροπία», δήλωσε η Jessica Reif Ehrlich, ανώτερη αναλύτρια μέσων και ψυχαγωγίας στην BofA Securities. «Οι συνδρομητές premium εξακολουθούν να είναι πιο πολύτιμοι, αλλά [οι συνδρομητές των πακέτων με διαφημίσεις] κερδίζουν έδαφος», είπε. «Σε κάποιο σημείο, οι τιμές των συνδρομών θα φτάσουν σε ένα όριο, και εκεί είναι που η ανάπτυξη θα προέρχεται από τη διαφήμιση.»

Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Κόλπος: Ανυπολόγιστες ζημιές λόγω πολέμου – Μακροχρόνιες επιπτώσεις στον ορίζοντα

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!
Η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο classico της 35ης αγωνιστικής και κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία για 29η φορά στην ιστορία της.

Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League
Δεύτερη σερί ήττα για τη Μίλαν, αυτή την φορά από την αδιάφορη Αταλάντα, ισοβαθμεί με την Ρόμα και κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για το Champions League. Οι ροσονέρι ξύπνησαν αργά…

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη
Μία εβδομάδα αφότου κατέρρευσε στη φυλακή, η Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη. Η υγεία της βραβευμένης με Νόμπελ συγγραφέα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών έχει επιδεινωθεί.

Ηράκλειο: Έλαβε προθεσμία ο 30χρονος για τον τραυματισμό της συζύγου του – Κρίσιμη η μαρτυρία των παιδιών
Οι Αρχές θα ζητήσουν τη συνδρομή παιδοψυχολόγου για να λάβουν κρίσιμες πληροφορίες για τα όσα έγιναν στο όχημα της οικογένειας - Δεν μπορεί ακόμα να καταθέσει η 28χρονη

Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό
Είναι χαρακτηριστικό ότι άπαντες οι παίκτες της Βαλένθια αγωνίστηκαν από 5':25'' έως 12':25'' προκειμένου να μείνουν όσο πιο «φρέσκοι» γίνεται στον «τελικό» με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Από την αποδοτικότητα στην αξία: Γιατί το μοντέλο «άνθρωπος x μηχανή» αλλάζει την εργασία
Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, παρά το γεγονός ότι οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο

Ο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι είναι ξεπεσμένος ελίτ και ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος αρχιδιαιτητής (vid)
Και μη χειρότερα με τον προκλητικό Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ που όρισε ο Λανουά στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1. Ονειρεύτηκε χέρι που δεν ήταν για να δώσει πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ.

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνες μαμάδες που καταβάλλουν εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατεύσουν, να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους

Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vids)
Με φινάλε-θρίλερ η ΑΕΚ, κατάφερε να σκοράρει με τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις και νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 'Ετσι κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ έχασε τα άχαστα, ο Δικέφαλος πήρε την ισοπαλία (1-1) και το προβάδισμα για τη 2η θέση, την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

