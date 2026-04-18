Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Fizz 18 Απριλίου 2026, 19:00

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Έφη Αλεβίζου
Ο Ριντ Χέιστινγκς, ο οποίος συνέβαλε στη μετατροπή του Netflix από μια νεοσύστατη επιχείρηση αποστολής DVD μέσω ταχυδρομείου σε έναν παγκόσμιο κολοσσό του streaming, σχεδιάζει να αποχωρήσει από την εταιρεία μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο Χέιστινγκς θα αποχωρήσει από την εταιρεία που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες, όπως ανακοίνωσε το Netflix.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δωρεά 1,1 δισ. δολαρίων στο «Silicon Valley Community Foundation», καθώς και η συμβολή του στην ίδρυση της πρωτοβουλίας «Hastings Initiative for AI and Humanity» στο «Bowdoin College».

Ο Χέιστινγκς έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη του χιονοδρομικού θέρετρου «Powder Mountain» στη Γιούτα. Η περιουσία του εκτιμάται από το Forbes στα 5,8 δισ. δολάρια.

«Μέρος του DNA μας»

Ο Ριντ Χέιστινγκς, ο οποίος υπηρετεί ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με έδρα το Λος Γκάτος, ενημέρωσε τo Netflix ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή όταν λήξει η θητεία του τον Ιούνιο, ανέφερε η εταιρία streaming σε επιστολή προς τους μετόχους που συμπίπτει με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου.

Ο Γκρεγκ Πίτερς, συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix χαρακτήρισε τον Χέιστινγκς, 65 ετών, ως τον «μεγαλύτερο υποστηρικτή» της εταιρείας και πρόσθεσε ότι «αποτελεί μέρος του DNA μας».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, χαρακτήρισε τον Χέιστινγκς «πραγματικό δημιουργό της ιστορίας», αναφέροντας σε δήλωση ότι το «αλτρουιστικό και πειθαρχημένο ηγετικό του στυλ» θα συνεχίσει να διαμορφώνει την πορεία του Netflix στο μέλλον.

Η αποχώρηση του Ριντ Χέιστινγκς δεν ήταν απροσδόκητη, καθώς ο ρόλος του στην εταιρεία μειώθηκε μετά την παραίτησή του από τη θέση του συν-διευθύνοντος συμβούλου της Netflix το 2023.

Πριν ο Ριντ Χέιστινγκς φέρει επανάσταση στον παγκόσμιο κλάδο της ψυχαγωγίας, πωλούσε σκούπες Rainbow από πόρτα σε πόρτα κατά τη διάρκεια του έτους διακοπής μεταξύ του λυκείου και του Bowdoin College, όπου απέκτησε το πτυχίο του στα μαθηματικά

Υπερδιπλάσια της Walt Disney Co.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του επέβλεψε τη σημαντική ανάπτυξη του κολοσσού του streaming. Σήμερα, το Netflix έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 455 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπερδιπλάσια από αυτή της Walt Disney Co.

«Η δέσμευση των συν-διευθυντών του Netflix, Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, είναι τόσο ισχυρή που μπορώ πλέον να επικεντρωθώ σε νέα πράγματα» δήλωσε ο Χέιστινγκς σε ανακοίνωσή του.

«Η πραγματική μου συμβολή στο Netflix δεν ήταν κάποια μεμονωμένη απόφαση -ήταν η εστίαση στην ικανοποίηση των μελών, η δημιουργία μιας κουλτούρας που θα μπορούσαν να κληρονομήσουν και να βελτιώσουν άλλοι, καθώς και η οικοδόμηση μιας εταιρείας που θα ήταν τόσο αγαπητή στα μέλη όσο και εξαιρετικά επιτυχημένη για τις επόμενες γενιές» συνέχισε ο Χέιστινγκς.

Πέρα από τις προβλέψεις

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, το Netflix ανέφερε έσοδα σχεδόν 12,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 16% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 18% στα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου.

Και τα δύο μεγέθη ξεπέρασαν τις προβλέψεις της εταιρείας, ένα επίτευγμα που η πλατφόρμα streaming απέδωσε στα ελαφρώς υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα από συνδρομές.

Η εταιρεία ανέφερε καθαρά έσοδα ύψους 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά περισσότερο από 80% σε σύγκριση με τα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια που κατέγραψε κατά την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 1,23 δολάρια, αυξημένα από τα 66 σεντς πέρυσι.

«Όταν έχεις ταξιδέψει με ωτοστόπ σε όλη την Αφρική με δέκα δολάρια στην τσέπη, το να ξεκινήσεις μια επιχείρηση δεν φαίνεται και τόσο τρομακτικό» δήλωσε στο περιοδικό Time

Η περιουσία του Ριντ Χέιστινγκς εκτιμάται από το Forbes στα 5,8 δισ. δολάρια / Wikimedia Commons

Το ντιλ με τη Warner Bros.

Η Netflix δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναμένει έσοδα για το 2026 που θα κυμαίνονται από 50,7 δισεκατομμύρια έως 51,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με λειτουργικό περιθώριο 31,5%.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η δήλωση του Χέιστινγκς έγιναν μετά το κλείσιμο των αγορών.

Οι μετοχές της Netflix έκλεισαν στα 107,79 δολάρια, σχεδόν αμετάβλητες. Μετά το κλείσιμο, οι μετοχές έπεσαν πάνω από 8% στα 98,26 δολάρια. Ωστόσο, φέτος έχουν σημειώσει άνοδο περίπου 18%.

Η εταιρεία με έδρα το Λος Γκάτος είχε προηγουμένως εξασφαλίσει συμφωνία ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά των στούντιο και των υπηρεσιών streaming της Warner Bros. τον Δεκέμβριο, αλλά αποσύρθηκε από τον πλειστηριασμό στα τέλη Φεβρουαρίου, αφού η Paramount Skydance πρόσφερε 31 δολάρια ανά μετοχή.

Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, το Netflix έλαβε αποζημίωση ακύρωσης ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η Warner Bros. θα ήταν ένας καλός καταλύτης για τη στρατηγική μας, αλλά μόνο στην κατάλληλη τιμή» ανέφερε το Netflix στην επιστολή της προς τους επενδυτές. «Διαθέτουμε πολλαπλούς τρόπους για να επιτύχουμε τους στόχους μας (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της αδειοδότησης και των συνεργασιών) και επιδιώκουμε συνεχώς να διαθέτουμε τους πόρους μας στις πιο ελκυστικές ευκαιρίες, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την αξία που προσφέρουμε στα μέλη μας».

Το χαλί του ιδιοκτήτη του σπιτιού

Πριν ο Ριντ Χέιστινγκς φέρει επανάσταση στον παγκόσμιο κλάδο της ψυχαγωγίας, πωλούσε σκούπες Rainbow από πόρτα σε πόρτα κατά τη διάρκεια του έτους διακοπής μεταξύ του λυκείου και του Bowdoin College, όπου απέκτησε το πτυχίο του στα μαθηματικά.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο Ριντ καθάριζε πρώτα το χαλί του ιδιοκτήτη του σπιτιού με τη δική του ηλεκτρική σκούπα και στη συνέχεια έδειχνε πώς να καθαρίζει χρησιμοποιώντας μια Rainbow.

Η δουλειά αυτή τον βοήθησε να εξελίξει την ικανότητά του να κατανοεί τους πελάτες, ένα βασικό θεμέλιο της κουλτούρας του Netflix, «το οποίο είναι προσανατολισμένο στον χρήστη και βασίζεται στην ειλικρίνεια».

Μετά το Bowdoin και πριν αποκτήσει το μεταπτυχιακό του στην επιστήμη των υπολογιστών στο Στάνφορντ, ο Χέιστινγκς υπηρέτησε στο Peace Corps (υπηρέτησε επίσης για ένα διάστημα στους Πεζοναύτες) διδάσκοντας μαθηματικά σε γυμνάσιο στη Σουαζιλάνδη (σημερινή Εσβατίνι).

Η ιδέα!

«Όταν έχεις ταξιδέψει με ωτοστόπ σε όλη την Αφρική με δέκα δολάρια στην τσέπη, το να ξεκινήσεις μια επιχείρηση δεν φαίνεται και τόσο τρομακτικό» δήλωσε στο περιοδικό Time.

Ενώ αυτές οι εμπειρίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής αντίληψης του Χέιστινγκς, ήταν μια χρέωση καθυστέρησης για ένα βίντεο που αποτέλεσε τον καταλύτη για την ίδρυση του Netflix, ανατρέποντας τον τρόπο με τον οποίο οι θεατές κατανάλωναν περιεχόμενο και διαταράσσοντας τον τρόπο λειτουργίας του Χόλιγουντ.

Όπως λέει η ιστορία, ο Χέιστινγκς είχε χάσει μια κασέτα VHS της ταινίας «Apollo 13», με αποτέλεσμα να του επιβληθεί μια βαριά χρέωση 40 δολαρίων.

Ο Χέιστινγκς έγινε γνωστός για την εφαρμογή μιας μοναδικής και αμφιλεγόμενης κουλτούρας ριζικής διαφάνειας, όπου οι αξιολογήσεις των υπαλλήλων είναι απολύτως ειλικρινείς και οι μέτριες επιδόσεις μπορούν να αποτελέσουν λόγο απόλυσης

Ταχυδρομικές παραγγελίες

Ήταν το 1997 και η εταιρεία του, Pure Software, είχε μόλις εξαγοραστεί. Συνειδητοποίησε ότι η συνδρομή σε γυμναστήριο προσέφερε ένα καλύτερο επιχειρηματικό μοντέλο από το συνηθισμένο βιντεοκλάμπ  -όπου πλήρωνες ένα καθορισμένο ποσό για τον μήνα και μπορούσες να γυμνάζεσαι όσο ή όσο λίγο ήθελες. Σκέφτηκε, γιατί να μην εφαρμόσει αυτό το μοντέλο στην επιχείρηση ενοικίασης ταινιών;

Το Netflix ξεκίνησε στο Scotts Valley της Καλιφόρνιας ως επιχείρηση ταχυδρομικών παραγγελιών. Οι πελάτες πλήρωναν ένα κλιμακωτό μηνιαίο ποσό για να νοικιάσουν DVD online, τα οποία παραδίδονταν ταχυδρομικά.

Η επιχείρηση γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια πελάτες, καθώς μετατράπηκε από ταχυδρομική υπηρεσία σε διαδικτυακή επιχείρηση.

Κουλτούρα ριζικής διαφάνειας

Καθώς η επιχείρηση επεκτεινόταν με ταχείς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο, δημιούργησε επίσης πρωτότυπο περιεχόμενο, όπως βραβευμένες τηλεοπτικές επιτυχίες όπως το «Stranger Things» και το «House of Cards».

Η καινοτομία της εταιρείας επεκτάθηκε και εσωτερικά. Ο Χέιστινγκς έγινε γνωστός για την εφαρμογή μιας μοναδικής και αμφιλεγόμενης κουλτούρας ριζικής διαφάνειας, όπου οι αξιολογήσεις των υπαλλήλων είναι απολύτως ειλικρινείς και οι μέτριες επιδόσεις μπορούν να αποτελέσουν λόγο απόλυσης.

Η ιδέα αυτή αποτέλεσε κεντρικό θέμα του βιβλίου του «No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention» (Χωρίς κανόνες: Η Netflix και η κουλτούρα της ανανέωσης), που εκδόθηκε το 2020 και γράφτηκε σε συνεργασία με την καθηγήτρια διοίκησης επιχειρήσεων Έριν Μάγιερ.

*Με στοιχεία από latimes.com

