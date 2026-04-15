Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου
Fizz 15 Απριλίου 2026, 21:10

Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου

Οι Ομπάμα αναλαμβάνουν την παραγωγή του θεατρικού έργου «Proof» στη ΝΥ, ενώ πίσω τους βρίσκεται ένας ισχυρός μηχανισμός που έχει κερδίσει Όσκαρ και συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (και χρήματα).

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
«Όταν βρίσκεσαι στα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας, η αποχώρηση έχει τις δυσκολίες της» σχολιάζει η María Porcel στην El País  και συνεχίζει: «Το να αποχαιρετήσεις την πλήρη πρόσβαση και τις καλύτερες διασυνδέσεις απαιτεί μια ορισμένη προσαρμογή. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά πώς να αξιοποιήσουν όσα απέκτησαν ενώ κατείχαν θέσεις εξουσίας, μεταξύ των οποίων και οι Ομπάμα.

»Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο, μετά από δύο επιτυχημένες θητείες, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα (64 και 61 ετών, αντίστοιχα) κατάφεραν να διατηρήσουν τη δημοτικότητά τους και μάλιστα να την αυξήσουν, ενώ παράλληλα έγιναν ιδιοκτήτες ενός ισχυρού μέσου ενημέρωσης που μετατρέπει σε χρυσό ό,τι αγγίζει: συμφωνίες με πλατφόρμες βίντεο και ήχου όπως το Netflix, βιβλία, podcasts και τώρα, ακόμη και θέατρο. Διότι οι Ομπάμα έφτασαν στο Μπρόντγουεϊ».

Κεφάλαια και παραγωγή

Στις 31 Μαρτίου, οι πιο διάσημες σκηνές του κόσμου φιλοξένησαν την αναβίωση του «Proof», ενός θεατρικού έργου με 25ετή ιστορία. Γραμμένο από τον θεατρικό συγγραφέα Ντέιβιντ Όμπερν το 2000 και αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, αυτή η νέα εκδοχή έχει πρωταγωνιστές τον Ντον Τσιντλ («Ocean’s Eleven», «Hotel Rwanda») και την Άιο Εντεμπίρι («The Bear», «Witch Hunt»), οι οποίοι κάνουν το θεατρικό τους ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη.

Και μαζί τους, συμμετέχουν και οι Ομπάμα. Μέσω της εταιρείας παραγωγής τους, εισέρχονται για πρώτη φορά στον κόσμο του θεάτρου, συνεισφέροντας κεφάλαια στην παραγωγή.

Ομπάμα

Ο Μπαράκ Ομπάμα και η  τότε Πρώτη Κυρία  των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα περιμένουν την άφιξη του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ και της κυρίας Πενγκ Λιγιουάν, για επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015. REUTERS/Mike Theiler

Τρελή επιτυχία

«Και, όπως πάντα, παίζουν σωστά τα χαρτιά τους» παρατηρεί η María Porcel στην El País και συνεχίζει: «Ενώ το Fortune εκτιμούσε ότι οι Ομπάμα έφυγαν από τον Λευκό Οίκο με προσωπική περιουσία περίπου 12 εκατομμυρίων δολαρίων (10.200.000 ευρώ) , ο αμερικανικός Τύπος εκτιμά πλέον ότι αυτή κυμαίνεται μεταξύ 50 και 70 εκατομμυρίων δολαρίων (40 με 60 εκατ. ευρώ).

Ο Μπαράκ και η Μισέλ παίζουν με ασφάλεια. Πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, το έργο «Proof» -που αφηγείται την ιστορία ενός μαθηματικού που έχει πεθάνει και του πώς η κόρη του ανακαλύπτει σημαντικά ιστορικά στοιχεία ανάμεσα στα χαρτιά του και προσπαθεί να αποδείξει την αυθεντικότητά τους-, γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ και παίχτηκε σχεδόν 1.000 φορές σε δύο διαφορετικά θέατρα μέχρι το 2003, αποσπώντας τρία Βραβεία Tony. Η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη που το 2005 γυρίστηκε κινηματογραφική μεταφορά, σε σκηνοθεσία Τζον Μάντεν και με πρωταγωνιστές τους Άντονι Χόπκινς και Γκουίνεθ Πάλτροου.

Πρεμιέρα στις 16 Απριλίου

Αυτή τη φορά, η παρουσία των Τσιντλ και Εντεμπίρι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για το κοινό, όπως και η πολύ περιορισμένη διάρκεια των παραστάσεων: λιγότερο από τέσσερις μήνες, μέχρι τις 19 Ιουλίου.

Η πρεμιέρα θα γίνει στις 16 Απριλίου, δίνοντας στην παραγωγή μερικές εβδομάδες για να ανέβει πριν από την εορταστική παράσταση.

Την Τρίτη, η Ζεντάγια παρευρέθηκε στην πρεμιέρα και μίλησε για την παράσταση σε μια εκπομπή υψηλής τηλεθέασης την επόμενη μέρα. Εγγυημένη δημοσιότητα.

Έπεσαν διάνα

Οι Ομπάμα έχουν επενδύσει στο έργο, το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχίας, μέσω της εταιρείας παραγωγής Higher Ground. Πήρε το όνομά της από ένα τραγούδι του Στίβι Γουόντερ -ενός από τα είδωλα του ζευγαριού (στον οποίο έχουν αφιερώσει και ένα podcast)- και την ίδρυσαν το 2018, όταν ξεκίνησαν τα πρώτα τους οπτικοακουστικά έργα. Και, φυσικά, έπεσαν διάνα.

Η πρώτη τους συμφωνία ήταν με το Netflix τον Μάιο του ίδιου έτους και από τότε δεν έχουν σταματήσει να συνεργάζονται με τον γίγαντα του streaming. Αρχικά, οι ίδιοι παρείχαν τόσο τη χρηματοδότηση όσο και την εικόνα τους σε αυτά τα έργα, αλλά με την πάροδο του χρόνου έχουν διαφοροποιηθεί, επενδύοντας σε ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ, πολλά από τα οποία το κοινό δεν γνωρίζει καν ότι συμμετέχουν.

Ωστόσο, φέρουν πάντα τη χαρακτηριστική τους σφραγίδα: αφηγούνται ιστορίες υπέρβασης των αντιξοοτήτων, ιστορίες μαύρων πολιτών (όπως η υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Rustin», με τον Κόλμαν Ντομίνγκο, ή το ντοκιμαντέρ «American Symphony», με τον Τζον Μπατίστ), ή αφορούν το περιβάλλον.

Αυτή τη φορά, η παρουσία των Τσιντλ και Εντεμπίρι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για το κοινό, όπως και η πολύ περιορισμένη διάρκεια των παραστάσεων: λιγότερο από τέσσερις μήνες, μέχρι τις 19 Ιουλίου

YouTube thumbnail

Πίσω από τις κάμερες

Το πρώτο τους έργο έκανε μεγάλη εντύπωση: το ντοκιμαντέρ «American Factory», που αφορά ένα εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό εργοστάσιο στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, κέρδισε Όσκαρ το 2020. Τα ονόματά τους δεν αναφέρθηκαν τότε.

Ωστόσο, μερικές φορές προσθέτουν και τη δική τους πινελιά. Για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα τους έργα ήταν το «Becoming» (2020), για τη νέα ζωή της Μισέλ, αλλά επίσης, πριν από 18 μήνες, ο Μπαράκ δάνεισε τη φωνή του στην φιλόδοξη σειρά ντοκιμαντέρ «Our Oceans», την οποία επίσης παρήγαγαν.

Η συνεργασία με το Netflix

Το ζευγάρι έχει αποδείξει την ικανότητά του να διαφοροποιείται από την αρχή, όταν εξέπληξε πολλούς με μια παιδική σειρά στο Netflix, το «Waffles + Mochi», αν και τελικά αυτή ακολούθησε την πορεία που είχαν χαράξει ήδη στον Λευκό Οίκο όσον αφορά τη διατροφική εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

Η συνεργασία με την πλατφόρμα streaming -και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τεντ Σαράντος, ο οποίος τους υποστήριζε πάντα- υπήρξε μία από τις πιο έξυπνες και κερδοφόρες κινήσεις των Ομπάμα.

«The Second Opinion»

Αν δεν είχε πετύχει, πιθανότατα θα είχαν στραφεί σε άλλη εταιρεία. Διότι, εκτός από τη 33χρονη σχέση τους, οι Ομπάμα δεν δεσμεύονται σε καμία συγκεκριμένη πλατφόρμα. Το 2019, υπέγραψαν συμφωνία, αυτή τη φορά με το Spotify, για την παραγωγή περιεχομένου, αλλά το 2022, αποφάσισαν να τη λύσουν για να συνεργαστούν με την Audible.

Από εκεί παράγουν πλέον μερικές από τις πιο γνωστές εκπομπές τους, όπως το podcast «The Second Opinion», με παρουσιάστρια τη Δρ. Σάρον Μαλόουν, και κυρίως, τον τελευταίο χρόνο, ένα άλλο podcast με τίτλο «IMO» (συντομογραφία του «In My Opinion»), που παρουσιάζουν η Μισέλ και ο αδελφός της, Κρεγκ Ρόμπινσον.

Πολλοί διάσημοι έχουν εμφανιστεί στην εκπομπή, εκφράζοντας τις απόψεις τους για διάφορα θέματα που θέτει το κοινό: από τη Τζέιμι Λι Κέρτις έως τον πρώην πρόεδρο Ομπάμα, τον Σπάικ Λι, τον Κόναν Ο’ Μπράιεν την Κάρολ Μπέρνετ, τη Τζούλια Λούις Νρέιφους, τη Σίνθια Ερίβο και τον Μπρους Σπρίνστιν.

Γίνεται συζήτηση

Οι συζητήσεις μεταξύ των αδελφών Ρόμπινσον (το πατρικό όνομα της Μισέλ) έχουν μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο μέσα στην πλατφόρμα, αλλά και στο διαδίκτυο.

Όπως και με μερικά από τα άλλα ολοένα και πιο δημοφιλή podcast -από το Call Her Daddy έως το Las Culturistas- στα οποία συμμετέχουν προσωπικότητες από τον κόσμο του πολιτισμού και του αθλητισμού, το IMO έχει γίνει μια άλλη ισχυρή πλατφόρμα για συζητήσεις σχετικά με τον έρωτα, τη μητρότητα, τα οικονομικά, την ηλικία, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, τα επαγγέλματά τους, λεπτομέρειες της ζωής τους (καθώς και της πρώην πρώτης κυρίας) οι οποίες αναπαράγονται εύκολα από άλλα μέσα ενημέρωσης, καταλαμβάνοντας τα πρωτοσέλιδα.

Τα έργα των Ομπάμα συνεχίζουν να προκαλούν ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το βαθμό συμμετοχής τους, αν και σχεδόν πάντα μεταφέρουν ένα μήνυμα. Στο Proof -με μεγάλο μέρος του καστ και του συνεργείου να είναι μαύροι- η εστίαση είναι στην παραγωγή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μπεστ σέλερ

Ωστόσο, οι Ομπάμα ποτέ δε φοβήθηκαν να καταλάβουν και τα φώτα. Όπως το περασμένο φθινόπωρο, με ένα νέο βιβλίο.

Η πρώην Πρώτη Κυρία, η Μισέλ Ομπάμα, η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατέκτησε αυτόν τον τίτλο, έχει πάντα επαινεθεί για το άψογο γούστο της στην ενδυμασία, και μια δεκαετία αργότερα, εξακολουθεί να δέχεται ερωτήσεις για τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Λευκό Οίκο.

Γι’ αυτό τον περασμένο Νοέμβριο αποφάσισε να εκδώσει ένα βιβλίο μεγάλου μεγέθους, με τίτλο The Look, στο οποίο αναλύει μερικά από αυτά τα στυλ και τις λεπτομέρειές τους. Αυτό οδήγησε επίσης σε συνεντεύξεις όπου εξηγεί ότι προτιμά να μιλάει για το στυλ της τώρα παρά για την προεδρική της καριέρα, καθώς φοβόταν ότι αυτή θα επισκίαζε τα υπόλοιπα μηνύματα και τις δράσεις της.

Το βιβλίο έγινε μπεστ σέλερ. Με άλλα λόγια: οι Ομπάμα ξέρουν ακόμα πώς να δημιουργούν συζήτηση και ενδιαφέρον. Αλλά και πώς να το αξιοποιούν οικονομικά.

*Με στοιχεία από elpais.com  | Αρχική Φωτό: REUTERS/Jim Bourg

Ελληνική οικονομία: Πόσο χαμηλώνει ο πήχης λόγω πολέμου;

Vita.gr
Στρες: Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε να επανέλθουμε από το άγχος;

Στρες: Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε να επανέλθουμε από το άγχος;

Ιράν – ΗΠΑ: Εξετάζεται παράταση της εκεχειρίας

20.000 άνθρωποι 15.04.26

Charlotte de Witte και Σίλβια Σάλις - Πώς ένα techno πάρτι καθόρισε την επόμενη αντίπαλο της Μελόνι

Με την Charlotte de Witte στα ντεκ, η Σίλβια Σάλις, πρώην Ολυμπιονίκης στη σφυροβολία και δημαρχίνα της Γένοβας, αναδεικνύεται γρήγορα ως το νέο πρόσωπο του ιταλικού κεντροαριστερού χώρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πρώην Μις ΗΠΑ μοιράζεται την ιστορία της: από την αστεγία στην ιστορική της νίκη

Η Κάρολ Γκιστ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε μια «επικίνδυνη» κατάσταση με τη μητέρα και τον βιολογικό της πατέρα, σημειώνοντας ότι και οι δύο είχαν «προβλήματα κατάχρησης ουσιών».

«Παλλακίδα του καπιταλισμού» – Πώς οι New York Times έριξαν τη Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στη φωτιά

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος των 250 δισ. δηλώνει 20% περισσότερο ευτυχισμένη από το μέσο άνθρωπο, είναι ευγνώμων για 10 πράγματα καθημερινά και θέλει να δωρίζει λουλούδια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σεξιστικό το Coachella; Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε στη σκηνή αλλά δεν περίμενε αυτές τις αντιδράσεις

Η επιστροφή του pop star Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή ήταν το μεγάλο γεγονός στο φετινό Coachella. Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε τους περισσότερους

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του

Ο πρωθυπουργός για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα επισκέπτεται τον υπουργό Επικρατείας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από το πρωί μετά από εγκεφαλική αιμορραγία

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Ο πρώτος διαιτητής που απέβαλε τον Μέσι θα σφυρίξει ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Ο Ισπανός Ζιλ Μανθάνο είναι ο πρώτος ρέφερι που απέβαλε τον Μέσι, ενώ πιο πριν ο Αργεντινός σταρ είχε αρνηθεί να του δώσει το χέρι του, μετά το τέλος αγώνα! Στιγμές από την καριέρα του

Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος

Το νεαρή γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 88-77: Πήρε το ντέρμπι με σούπερ Μπέβερλι ο «δικέφαλος» (vids)

Κυριαρχικός στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε στην Πυλαία, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Greek Basketball League, επί του Άρη Betsson, με 88-77.

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία - 20 δηλητηριάσεις παιδιών ετησίως

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας

Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

