Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου

«Όταν βρίσκεσαι στα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας, η αποχώρηση έχει τις δυσκολίες της» σχολιάζει η María Porcel στην El País και συνεχίζει: «Το να αποχαιρετήσεις την πλήρη πρόσβαση και τις καλύτερες διασυνδέσεις απαιτεί μια ορισμένη προσαρμογή. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά πώς να αξιοποιήσουν όσα απέκτησαν ενώ κατείχαν θέσεις εξουσίας, μεταξύ των οποίων και οι Ομπάμα.

»Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο, μετά από δύο επιτυχημένες θητείες, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα (64 και 61 ετών, αντίστοιχα) κατάφεραν να διατηρήσουν τη δημοτικότητά τους και μάλιστα να την αυξήσουν, ενώ παράλληλα έγιναν ιδιοκτήτες ενός ισχυρού μέσου ενημέρωσης που μετατρέπει σε χρυσό ό,τι αγγίζει: συμφωνίες με πλατφόρμες βίντεο και ήχου όπως το Netflix, βιβλία, podcasts και τώρα, ακόμη και θέατρο. Διότι οι Ομπάμα έφτασαν στο Μπρόντγουεϊ».

Κεφάλαια και παραγωγή

Στις 31 Μαρτίου, οι πιο διάσημες σκηνές του κόσμου φιλοξένησαν την αναβίωση του «Proof», ενός θεατρικού έργου με 25ετή ιστορία. Γραμμένο από τον θεατρικό συγγραφέα Ντέιβιντ Όμπερν το 2000 και αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, αυτή η νέα εκδοχή έχει πρωταγωνιστές τον Ντον Τσιντλ («Ocean’s Eleven», «Hotel Rwanda») και την Άιο Εντεμπίρι («The Bear», «Witch Hunt»), οι οποίοι κάνουν το θεατρικό τους ντεμπούτο στη Νέα Υόρκη.

Και μαζί τους, συμμετέχουν και οι Ομπάμα. Μέσω της εταιρείας παραγωγής τους, εισέρχονται για πρώτη φορά στον κόσμο του θεάτρου, συνεισφέροντας κεφάλαια στην παραγωγή.

Τρελή επιτυχία

«Και, όπως πάντα, παίζουν σωστά τα χαρτιά τους» παρατηρεί η María Porcel στην El País και συνεχίζει: «Ενώ το Fortune εκτιμούσε ότι οι Ομπάμα έφυγαν από τον Λευκό Οίκο με προσωπική περιουσία περίπου 12 εκατομμυρίων δολαρίων (10.200.000 ευρώ) , ο αμερικανικός Τύπος εκτιμά πλέον ότι αυτή κυμαίνεται μεταξύ 50 και 70 εκατομμυρίων δολαρίων (40 με 60 εκατ. ευρώ).

Ο Μπαράκ και η Μισέλ παίζουν με ασφάλεια. Πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, το έργο «Proof» -που αφηγείται την ιστορία ενός μαθηματικού που έχει πεθάνει και του πώς η κόρη του ανακαλύπτει σημαντικά ιστορικά στοιχεία ανάμεσα στα χαρτιά του και προσπαθεί να αποδείξει την αυθεντικότητά τους-, γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ και παίχτηκε σχεδόν 1.000 φορές σε δύο διαφορετικά θέατρα μέχρι το 2003, αποσπώντας τρία Βραβεία Tony. Η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη που το 2005 γυρίστηκε κινηματογραφική μεταφορά, σε σκηνοθεσία Τζον Μάντεν και με πρωταγωνιστές τους Άντονι Χόπκινς και Γκουίνεθ Πάλτροου.

Πρεμιέρα στις 16 Απριλίου

Αυτή τη φορά, η παρουσία των Τσιντλ και Εντεμπίρι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης για το κοινό, όπως και η πολύ περιορισμένη διάρκεια των παραστάσεων: λιγότερο από τέσσερις μήνες, μέχρι τις 19 Ιουλίου.

Η πρεμιέρα θα γίνει στις 16 Απριλίου, δίνοντας στην παραγωγή μερικές εβδομάδες για να ανέβει πριν από την εορταστική παράσταση.

Την Τρίτη, η Ζεντάγια παρευρέθηκε στην πρεμιέρα και μίλησε για την παράσταση σε μια εκπομπή υψηλής τηλεθέασης την επόμενη μέρα. Εγγυημένη δημοσιότητα.

Έπεσαν διάνα

Οι Ομπάμα έχουν επενδύσει στο έργο, το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχίας, μέσω της εταιρείας παραγωγής Higher Ground. Πήρε το όνομά της από ένα τραγούδι του Στίβι Γουόντερ -ενός από τα είδωλα του ζευγαριού (στον οποίο έχουν αφιερώσει και ένα podcast)- και την ίδρυσαν το 2018, όταν ξεκίνησαν τα πρώτα τους οπτικοακουστικά έργα. Και, φυσικά, έπεσαν διάνα.

Η πρώτη τους συμφωνία ήταν με το Netflix τον Μάιο του ίδιου έτους και από τότε δεν έχουν σταματήσει να συνεργάζονται με τον γίγαντα του streaming. Αρχικά, οι ίδιοι παρείχαν τόσο τη χρηματοδότηση όσο και την εικόνα τους σε αυτά τα έργα, αλλά με την πάροδο του χρόνου έχουν διαφοροποιηθεί, επενδύοντας σε ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ, πολλά από τα οποία το κοινό δεν γνωρίζει καν ότι συμμετέχουν.

Ωστόσο, φέρουν πάντα τη χαρακτηριστική τους σφραγίδα: αφηγούνται ιστορίες υπέρβασης των αντιξοοτήτων, ιστορίες μαύρων πολιτών (όπως η υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Rustin», με τον Κόλμαν Ντομίνγκο, ή το ντοκιμαντέρ «American Symphony», με τον Τζον Μπατίστ), ή αφορούν το περιβάλλον.

Πίσω από τις κάμερες

Το πρώτο τους έργο έκανε μεγάλη εντύπωση: το ντοκιμαντέρ «American Factory», που αφορά ένα εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό εργοστάσιο στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, κέρδισε Όσκαρ το 2020. Τα ονόματά τους δεν αναφέρθηκαν τότε.

Ωστόσο, μερικές φορές προσθέτουν και τη δική τους πινελιά. Για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα τους έργα ήταν το «Becoming» (2020), για τη νέα ζωή της Μισέλ, αλλά επίσης, πριν από 18 μήνες, ο Μπαράκ δάνεισε τη φωνή του στην φιλόδοξη σειρά ντοκιμαντέρ «Our Oceans», την οποία επίσης παρήγαγαν.

Η συνεργασία με το Netflix

Το ζευγάρι έχει αποδείξει την ικανότητά του να διαφοροποιείται από την αρχή, όταν εξέπληξε πολλούς με μια παιδική σειρά στο Netflix, το «Waffles + Mochi», αν και τελικά αυτή ακολούθησε την πορεία που είχαν χαράξει ήδη στον Λευκό Οίκο όσον αφορά τη διατροφική εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

Η συνεργασία με την πλατφόρμα streaming -και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τεντ Σαράντος, ο οποίος τους υποστήριζε πάντα- υπήρξε μία από τις πιο έξυπνες και κερδοφόρες κινήσεις των Ομπάμα.

«The Second Opinion»

Αν δεν είχε πετύχει, πιθανότατα θα είχαν στραφεί σε άλλη εταιρεία. Διότι, εκτός από τη 33χρονη σχέση τους, οι Ομπάμα δεν δεσμεύονται σε καμία συγκεκριμένη πλατφόρμα. Το 2019, υπέγραψαν συμφωνία, αυτή τη φορά με το Spotify, για την παραγωγή περιεχομένου, αλλά το 2022, αποφάσισαν να τη λύσουν για να συνεργαστούν με την Audible.

Από εκεί παράγουν πλέον μερικές από τις πιο γνωστές εκπομπές τους, όπως το podcast «The Second Opinion», με παρουσιάστρια τη Δρ. Σάρον Μαλόουν, και κυρίως, τον τελευταίο χρόνο, ένα άλλο podcast με τίτλο «IMO» (συντομογραφία του «In My Opinion»), που παρουσιάζουν η Μισέλ και ο αδελφός της, Κρεγκ Ρόμπινσον.

Πολλοί διάσημοι έχουν εμφανιστεί στην εκπομπή, εκφράζοντας τις απόψεις τους για διάφορα θέματα που θέτει το κοινό: από τη Τζέιμι Λι Κέρτις έως τον πρώην πρόεδρο Ομπάμα, τον Σπάικ Λι, τον Κόναν Ο’ Μπράιεν την Κάρολ Μπέρνετ, τη Τζούλια Λούις Νρέιφους, τη Σίνθια Ερίβο και τον Μπρους Σπρίνστιν.

Γίνεται συζήτηση

Οι συζητήσεις μεταξύ των αδελφών Ρόμπινσον (το πατρικό όνομα της Μισέλ) έχουν μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο μέσα στην πλατφόρμα, αλλά και στο διαδίκτυο.

Όπως και με μερικά από τα άλλα ολοένα και πιο δημοφιλή podcast -από το Call Her Daddy έως το Las Culturistas- στα οποία συμμετέχουν προσωπικότητες από τον κόσμο του πολιτισμού και του αθλητισμού, το IMO έχει γίνει μια άλλη ισχυρή πλατφόρμα για συζητήσεις σχετικά με τον έρωτα, τη μητρότητα, τα οικονομικά, την ηλικία, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, τα επαγγέλματά τους, λεπτομέρειες της ζωής τους (καθώς και της πρώην πρώτης κυρίας) οι οποίες αναπαράγονται εύκολα από άλλα μέσα ενημέρωσης, καταλαμβάνοντας τα πρωτοσέλιδα.

Τα έργα των Ομπάμα συνεχίζουν να προκαλούν ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το βαθμό συμμετοχής τους, αν και σχεδόν πάντα μεταφέρουν ένα μήνυμα. Στο Proof -με μεγάλο μέρος του καστ και του συνεργείου να είναι μαύροι- η εστίαση είναι στην παραγωγή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μπεστ σέλερ

Ωστόσο, οι Ομπάμα ποτέ δε φοβήθηκαν να καταλάβουν και τα φώτα. Όπως το περασμένο φθινόπωρο, με ένα νέο βιβλίο.

Η πρώην Πρώτη Κυρία, η Μισέλ Ομπάμα, η πρώτη μαύρη γυναίκα που κατέκτησε αυτόν τον τίτλο, έχει πάντα επαινεθεί για το άψογο γούστο της στην ενδυμασία, και μια δεκαετία αργότερα, εξακολουθεί να δέχεται ερωτήσεις για τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Λευκό Οίκο.

Γι’ αυτό τον περασμένο Νοέμβριο αποφάσισε να εκδώσει ένα βιβλίο μεγάλου μεγέθους, με τίτλο The Look, στο οποίο αναλύει μερικά από αυτά τα στυλ και τις λεπτομέρειές τους. Αυτό οδήγησε επίσης σε συνεντεύξεις όπου εξηγεί ότι προτιμά να μιλάει για το στυλ της τώρα παρά για την προεδρική της καριέρα, καθώς φοβόταν ότι αυτή θα επισκίαζε τα υπόλοιπα μηνύματα και τις δράσεις της.

Το βιβλίο έγινε μπεστ σέλερ. Με άλλα λόγια: οι Ομπάμα ξέρουν ακόμα πώς να δημιουργούν συζήτηση και ενδιαφέρον. Αλλά και πώς να το αξιοποιούν οικονομικά.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Jim Bourg