28.11.2025
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
28.11.2025
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο

Η Μισέλ Ομπάμα έσπασε τους κανόνες της γκαρνταρόμπας των πολιτικών συζύγων φορώντας H&M στο Λευκό Οίκο, επιλέγοντας αμάνικα ρούχα για να αναδείξει τους γυμνασμένους βραχίονές της και προτιμώντας κομψές ζακέτες αντί για σακάκια.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Spotlight

Πλέον, η Μισέλ Ομπάμα, 61 ετών, έχει πάρει μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, με μια πρόσφατη «αναβάθμιση» που την έχει δει να μεταβαίνει από την «εκλεπτυσμένη συγκράτηση» των χρόνων της ως Πρώτη Κυρία σε ένα «πιο ελεύθερο, πιο εκφραστικό στυλ», σύμφωνα με τους ειδικούς ομορφιάς.

Η πρώην σύζυγος του Προέδρου των ΗΠΑ έχει προκαλέσει ακόμη και φήμες για ενέσεις αδυνατίσματος με μια λαμπερή νέα φωτογράφιση που ανέδειξε την σφιχτή κοιλιά της μετά την πρόσφατη απώλεια βάρους της.

Κι όλο αυτό ενισχύεται μια νέα νεανική γκαρνταρόμπα που ταιριάζει στο νέο του φιζίκ, για την οποία έχει μιλήσει εκτενώς στο βιβλίο της για τη μόδα The Look, σε συνεργασία με τη στιλίστριλα της Μέρεντιθ Κουπ.

Μια νέα αποχή αυτοέκφρασης

Αφήνοντας πίσω της τα συντηρητικά φορέματα μέχρι το γόνατο και τα oversized πουλόβερ, η Ομπάμα έχει ζωντανέψει τη φιγούρα της με ρούχα που αναδεικνύουν τη σιλουέτα της εστιάζοντας στα μοντέρνα outfit από δέρμα, τζιν και δαντέλα.

«Την ελκύουν οι πιο τολμηρές σιλουέτες, τα έντονα χρώματα, τα δερμάτινα ρούχα και η μοντέρνα ραπτική, τα οποία της δίνουν μια νεανική πινελιά χωρίς να υπονομεύουν την χαρακτηριστική της κομψότητα», δήλωσε η στιλίστρια Άντζελα Κάιτ στη Daily Mail.

«Η εξέλιξη του στυλ της Μισέλ τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζει μια γυναίκα που εισέρχεται σε μια νέα εποχή αυτοέκφρασης. Αυτοπεποίθηση, παιχνιδιάρικη διάθεση και το θάρρος να ακολουθεί μια μόδα που της δίνει ενέργεια αντί να την περιορίζει».

«Αλλά αυτό που θα σας πω είναι ότι κατάλαβα ότι – τουλάχιστον μέχρι να με γνωρίσουν οι άνθρωποι, κάτι που χρειάστηκε οκτώ χρόνια – δεν έπρεπε να κάνω τα μαλλιά μου μέρος της συζήτησης»

Τα μαλλιά μέρος της συζήτησης

Η Ομπάμα, η οποία νωρίτερα αυτό το μήνα μίλησε ανοιχτά για τη λεπτή ισορροπία μεταξύ της εκπροσώπησης της μαύρης κουλτούρας της και του ρόλου της ως Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει επίσης πειραματιστεί με διαφορετικά χτενίσματα – κάτι που ένιωθε ότι δεν μπορούσε να κάνει όσο ο σύζυγός της ήταν στην εξουσία.

«Γνώριζα τη σημασία του να κάνω ευρύτερες δηλώσεις σχετικά με τα μαλλιά ως η πρώτη μαύρη Πρώτη Κυρία» παραδέχεται στο The Look.

«Αλλά αυτό που θα σας πω είναι ότι κατάλαβα ότι – τουλάχιστον μέχρι να με γνωρίσουν οι άνθρωποι, κάτι που χρειάστηκε οκτώ χρόνια – δεν έπρεπε να κάνω τα μαλλιά μου μέρος της συζήτησης».

Τώρα όμως, εξήγησε η Άντζελα Κάιτ, αυτό έχει αποδειχθεί «καθοριστικό» για τη νέα της εμφάνιση. «Φυσικές μπούκλες, πλούσια χτενίσματα και πλεξούδες με υφή έχουν εμφανιστεί στις πρόσφατες επιλογές της σε θέματα στυλ, σηματοδοτώντας μια ισχυρή ανάκτηση της ταυτότητάς της. Αυτά τα χτενίσματα προσδίδουν απαλότητα και κίνηση, συμπληρώνοντας την αθλητική δύναμη του σώματός της και δημιουργώντας μια συνολική εντύπωση ζωντάνιας και άνεσης».

Προσωπική ελευθερία

Η τρέχουσα εμφάνιση της Μισέλ Ομπάμα, συνέχισε η Άντζελα Κάιτ, είναι μια εμφάνιση που χρησιμοποιεί τη μόδα για να αντικατοπτρίσει τον σημερινό τρόπο ζωής της, με ρούχα εμπνευσμένα από την αθλητική μόδα, φαρδιά παντελόνια και ρούχα που «αναδεικνύουν το γυμνασμένο σώμα της, διατηρώντας παράλληλα όλα τα ρούχα άνετα και κομψά».

«Η μεταμόρφωση της Μισέλ Ομπάμα δεν έχει να κάνει με την αναζήτηση της νεότητας», είπε. «Έχει να κάνει με την αποδοχή της προσωπικής ελευθερίας στον τρόπο που ντύνεται, κινείται και παρουσιάζεται στον κόσμο».

Υγιής επιδερμίδα

Ενώ η γκαρνταρόμπα και τα μαλλιά της Ομπάμα ήταν τα πιο εμφανή σημεία της μεταμόρφωσής της, η αισθητική γιατρός Δρ Μπάρμπαρα Κουμπίκα είπε επίσης ότι η νεανική της όψη είναι αδύνατο να αγνοηθεί.

«Η πρόσφατη λάμψη της Μισέλ μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αποδοθεί σε μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην επιδερμίδα, στην ενυδάτωση και στην υφή, παρά σε μεταμορφωτικές αλλαγές» είπε στην Daily Mail.

«Αυτό που βλέπουμε είναι μια υπέροχα υγιής επιδερμίδα, που προέρχεται από τη συνέπεια: απολέπιση που διατηρεί το δέρμα λαμπερό, ισχυρά αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη C και σχολαστική προστασία από τον ήλιο. Στα 61 της, αυτό το υψηλό επίπεδο λάμψης είναι συνήθως το αποτέλεσμα της πειθαρχημένης φροντίδας και όχι της δραματικής παρέμβασης».

Η Μισέλ, πρόσθεσε η Δρ Κουμπίκα, πιθανότατα δεν επιλέγει «μικρές επεμβάσεις», αλλά είναι μάλλον πειθαρχημένη με το πρόγραμμα περιποίησης της επιδερμίδας της με συστατικά όπως πεπτίδια, κεραμίδια και υαλουρονικό οξύ. «Αυτά δεν αλλάζουν το πρόσωπο, απλώς ενισχύουν τη λάμψη και την ελαστικότητα», είπε.

Φυσικά αποτελέσματα

«Πολλές γυναίκες στην ηλικία των πενήντα και εξήντα ετών στρέφονται προς την περιποίηση του δέρματος που εστιάζει στη διατήρηση της υγρασίας και στην ήπια ενίσχυση του κολλαγόνου, κάτι που βοηθά να εξηγηθεί η λεία, εκλεπτυσμένη υφή του δέρματός της στις πρόσφατες εμφανίσεις της.

»Οι μη επεμβατικές μέθοδοι, όπως οι θεραπείες προσώπου με φως, η σύσφιξη του δέρματος με ραδιοσυχνότητες ή τα διακριτικά βιοδιεγερτικά ενέσιμα, είναι επίσης όλο και πιο συνηθισμένες μεταξύ των γυναικών που αναζητούν φυσικά αποτελέσματα.

»Αυτές οι επιλογές ενισχύουν τη σφριγηλότητα και τη διαύγεια χωρίς να αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ταιριάζοντας απόλυτα με την διαχρονική, αυθεντική εμφάνιση της Μισέλ Ομπάμα» εξήγησε η Δρ. Κουμπίκα.

Η πρώτη μαύρη οικογένεια

Η Μισέλ παραδέχτηκε πρόσφατα ότι ένιωθε «περιορισμένη» κατά τη διάρκεια των οκτώ χρόνων της στο Λευκό Οίκο, μιλώντας στο The Look.

«Αυτή η μικρή οκταετής θητεία ως Πρώτη Κυρία τείνει να είναι λίγο περιοριστική, επειδή η δουλειά δεν ήταν μόνο να εκπροσωπώ τον εαυτό μου, αλλά και να εκπροσωπώ την χώρα» είπε σε μια συζήτηση με τις καλεσμένες της Τζέιν Φόντα, Μπέθαν Χάρντισον και τη συντονίστρια Τζένα Λάιονς

«Ως η πρώτη μαύρη οικογένεια σε εκείνο το σπίτι… οι μαύροι νιώθουν σε όλες τις πρώτες θέσεις ότι κρατάμε τη φλόγα, φωτίζουμε το δρόμο».

Πρόσθεσε ότι υπήρχε τεράστια πίεση να τα πάνε «πολύ, πολύ καλά, ώστε οι επόμενοι να έχουν μια ευκαιρία» και «να τα κάνουν σωστά», σε περίπτωση που επηρέαζαν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζονταν οι μειονότητες σε ηγετικές θέσεις στο μέλλον.

«Οι γυναίκες, οι άνθρωποι διαφορετικού χρώματος, διαφορετικής εθνικότητας, διαφορετικού φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού – όλοι το νιώθουμε αυτό», είπε.

*Με στοιχεία από dailymail.com

Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» – Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»
Κοινές δηλώσεις 28.11.25

Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» - Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα παρέστησαν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο

Σύνταξη
