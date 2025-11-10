magazin
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»
Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»

Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα της Μισέλ Ομπάμα, «The Look», έχει ως στόχο να προσφέρει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη μόδα ως εργαλείο προβολής και εκπροσώπησης.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Vita.gr
Spotlight

Μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το πρώτο επίσημο πορτρέτο της. Δημοσιευμένο από τον Λευκό Οίκο και φυλασσόμενο στα Εθνικά Αρχεία, το πορτρέτο αυτό τιμά την έναρξη της θητείας της, αλλά και αποτυπώνει την ταυτότητα και το στυλ της.

Τώρα, 16 χρόνια μετά την εμφάνιση της Μισέλ Ομπάμα με ένα μαύρο αμάνικο φόρεμα του Αμερικανού σχεδιαστή Michael Kors, η πρώην Πρώτη Κυρία μίλησε για την ιδιαίτερη οργή που προκάλεσαν τα γυμνά της χέρια.

Στο The Look, το νέο φωτογραφικό λεύκωμα που κυκλοφόρησε μόλις και  το στυλ της κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Λευκό Οίκο, η Ομπάμα περιγράφει πώς η «λατρεία» των μέσων ενημέρωσης και του κοινού για τα γυμνά της χέρια χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για να την «αποξενώσει».

Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα της Μισέλ Ομπάμα, «The Look».

Η επιλογή φουστών και παντελονιών

Το βιβλίο – το οποίο περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες από τη στιλίστα της Ομπάμα, Μέρεντιθ Κουπ, καθώς και από σχεδιαστές που την έντυναν για διάφορες εκδηλώσεις – έχει ως στόχο να προσφέρει μια εικόνα για το πώς η Ομπάμα χρησιμοποίησε τη μόδα ως εργαλείο προβολής και εκπροσώπησης.

Η Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Φάρα Τζασμίν Γκρίφιν γράφει στον πρόλογο ότι η επιλογή φουστών και παντελονιών της Ομπάμα, καθώς και η υποστήριξή της σε αναδυόμενους σχεδιαστές μαύρης, ασιατικής και λατινικής καταγωγής, «έδωσαν στυλ στην ουσία της, καθώς ήταν πάντα μια γυναίκα με βάθος – μια γυναίκα με υψηλή μόρφωση, ιδέες και απόψεις, μια γυναίκα που διαβάζει, ακούει μουσική, χορεύει και έχει μια αίσθηση του τι θα μπορούσε να είναι η χώρα μας και πώς να την βοηθήσει να φτάσει εκεί».

Ο Μπαράκ Ομπάμα και η Μισέλ Ομπάμα περιμένουν να υποδεχθούν τον Ιταλό Πρωθυπουργό Ρέντσι και τη σύζυγό του για επίσημο δείπνο, στο Βόρειο Πόρτικο του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, στις 18 Οκτωβρίου 2016 / REUTERS

Αδυναμία στα αμάνικα φορέματα

Η προτίμηση της Μισέλ Ομπάμα για αμάνικα φορέματα ήταν γνωστή. «Η Μισέλ Ομπάμα φοράει και πάλι αμάνικο φόρεμα», έγραφε ένα άρθρο της New York Times, επισημαίνοντας ότι τέσσερα από τα επτά φορέματα που επέλεξε σε μια εβδομάδα ήταν αμάνικα, συμπεριλαμβανομένου ενός ροζ φορέματος που διάλεξε για το εξώφυλλο της Vogue και ενός μπλε φορέματος όταν φωτογραφήθηκε να συνομιλεί με σεφ στην κουζίνα του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, ήταν η εμφάνιση των δικέφαλων μυών της ενώπιον του Κογκρέσου, καθώς συνόδευε τον σύζυγό της, Μπαράκ, στην πρώτη του ομιλία σε κοινή συνεδρίαση, που πραγματικά εξόργισε τους επικριτές της, οι οποίοι την χλεύασαν ως «υπερβολικά ανεπίσημη», «ακατάλληλη» και «εκτός εποχής».

«Σε έξαλλη κατάσταση», έγραφε ένας τίτλος. Ένας άλλος προσπάθησε να επινοήσει τον όρο «Sleevegate».

Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα στέκονται δίπλα στα πορτρέτα τους κατά τη διάρκεια της τελετής αποκαλυπτηρίων στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Smithsonian ιδρύματος στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, στις 12 Φεβρουαρίου 2018. REUTERS/Jim Bourg

«Δεν ήμασταν απολύτως ευπρόσδεκτοι»

Αν και προηγούμενες πρώτες κυρίες, συμπεριλαμβανομένης της Τζάκι Κένεντι, είχαν φορέσει φορέματα χωρίς μανίκια, η Ομπάμα σημειώνει ότι ποτέ δεν προκάλεσαν αυτό που αποκαλεί «συνωστισμό σχολίων».

«Αν και σίγουρα δεν είμαι η μόνη Πρώτη Κυρία που έχει υποβληθεί σε κριτική – η Χίλαρι δέχονταν συνεχώς κριτική για την προτίμησή της στα παντελόνια, και η Νάνσι Ρέιγκαν δέχονταν σφοδρή κριτική για την αγάπη της για την υψηλή ραπτική – αυτό ήταν διαφορετικό», γράφει.

«Ο Μπαράκ και εγώ παρουσιαζόμασταν ως μαύροι άνθρωποι που δεν κατανοούσαν τους κανόνες του εκλεκτού κόσμου στον οποίο βρισκόμασταν και στον οποίο δεν ήμασταν απολύτως ευπρόσδεκτοι».

Η δημοσιογράφος μόδας της Washington Post, Ρόμπιν Γκίβαν, ήταν καυστική, χαρακτηρίζοντάς την «κοινή» σε ένα άρθρο που η Ομπάμα λέει ότι «βρήκα ιδιαίτερα οδυνηρό»

YouTube thumbnail

«Κοινή»

Ήταν ένα από τα πολλά περιστατικά όπου οι στιλιστικές της επιλογές θεωρήθηκαν «ακατάλληλες για μια πρώτη κυρία», γράφει η Ομπάμα. Το 2009, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Γκραντ Κάνιον για να αναδείξει τα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ φορούσε σορτς, μπλουζάκι, ένα φαρδύ πουκάμισο και αθλητικά παπούτσια πεζοπορίας, ρούχα που θεωρούσε κατάλληλα τόσο για το δύσβατο έδαφος όσο και για τον ζεστό καιρό.

Η δημοσιογράφος μόδας της Washington Post, Ρόμπιν Γκίβαν, ήταν καυστική, χαρακτηρίζοντάς την «κοινή» σε ένα άρθρο που η Ομπάμα λέει ότι «βρήκα ιδιαίτερα οδυνηρό».

«Είχα συνηθίσει να περιμένω τέτοιου είδους σχόλια από άνδρες και πολιτικούς αντιπάλους, αλλά με αναστάτωσε το γεγονός ότι μια άλλη μαύρη γυναίκα συνέβαλε στην επίθεση. Ήμασταν επτά μήνες σε μια ολοκαίνουργια κυβέρνηση και ήμουν η πρώτη μαύρη Πρώτη Κυρία που προσπαθούσε να βρει τον δρόμο της».

Ο Μπαράκ Ομπάμα περιστρέφει τη σύζυγό του Μισέλ καθώς χορεύουν κατά τη διάρκεια του χορού για την ορκωμοσία των ανατολικών πολιτειών στο Union Station στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ.  21 Ιανουαρίου 2009.  EPA/CHRIS GARDNER

Οι εκφράσεις του προσώπου της

Η Ομπάμα αποκαλύπτει επίσης τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέσα στην ίδια της την ομάδα σχετικά με το στερεότυπο της «θυμωμένης μαύρης» γυναίκας. Σε ένα σημείο της προεκλογικής εκστρατείας, η ομάδα επικοινωνίας των Ομπάμα της πρότεινε να τροποποιήσει τις εκφράσεις του προσώπου της.

«Είχα αποδείξει ότι ήμουν ένας επιδραστικός ομιλητής και, σε ορισμένα μέρη, συγκέντρωνα ακόμη μεγαλύτερο κοινό από τους αντιπάλους του Μπαράκ. Γι’ αυτό και σοκαρίστηκα όταν η ομάδα επικοινωνίας μας μου είπε, μάλλον ντροπαλά, ότι έπρεπε να προσέχω τον τόνο και τις εκφράσεις του προσώπου μου, γιατί το πάθος και το χιούμορ μου μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον μου.

Δεν θυμάμαι την πρώτη φορά που με χαρακτήρισαν «θυμωμένη» οι δημοσιογράφοι, μόνο ότι συνέβαινε αρκετά συχνά, ώστε να έχουν γραφτεί άρθρα και ακαδημαϊκές εργασίες για το φαινόμενο αυτό. Αν και καταλάβαινα διαισθητικά πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον μου η έκφραση «θυμωμένη μαύρη γυναίκα» – και, ειλικρινά, γιατί οι μαύρες γυναίκες θα έπρεπε να είναι θυμωμένες; – σε αυτές τις περιπτώσεις, απλώς έλεγα την αλήθεια μου».

Για τον χορό της ορκωμοσίας, αναμενόταν να φορέσει Oscar de la Renta, έναν σχεδιαστή με μακρά ιστορία στο ντύσιμο των πρώτων κυριών. Ωστόσο, η Ομπάμα επέλεξε ένα φόρεμα του Jason Wu

YouTube thumbnail

Το μήνυμα της Ομπάμα μέσω του στυλ

Παρά τις κριτικές που δέχτηκε, η Ομπάμα επαινέθηκε για πολλές από τις επιλογές της και για τη δημιουργία ευκαιριών για ανερχόμενους σχεδιαστές. Για τον χορό της ορκωμοσίας, αναμενόταν να φορέσει Oscar de la Renta, έναν σχεδιαστή με μακρά ιστορία στο ντύσιμο των πρώτων κυριών. Ωστόσο, η Ομπάμα επέλεξε ένα φόρεμα του Jason Wu, ενός ανερχόμενου σχεδιαστή που γεννήθηκε στην Ταϊβάν, ζει στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσε στο Βανκούβερ.

«Φορώντας το φόρεμά του θα έστελνα ένα μήνυμα στον κόσμο ότι ήμουν πρόθυμη να αντισταθώ στο κατεστημένο, αντιτάσσοντας σιωπηλά το διάταγμα “έτσι γινόταν πάντα” στο Λευκό Οίκο», γράφει, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία αλλά μπορούμε να αλλάξουμε στάση».

Εικόνες της Ομπάμα με το λευκό μεταξωτό σιφόν φόρεμα με έναν ώμο του Wu βρίσκονται τώρα στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας του Smithsonian Ιδρύματος και ενίσχυσαν αμέσως την καριέρα του σχεδιαστή.

Η δική της φιλοσοφία

Η Ομπάμα γράφει επίσης πώς η θητεία της στην κορύφωση της αμερικανικής ύφεσης την οδήγησε να κάνει διαφορετικές επιλογές. Ενώ η Νάνσι Ρέιγκαν ήταν γνωστή για την αγάπη της για την υψηλή ραπτική και η Κένεντι προτιμούσε τη Chanel, η Ομπάμα έγινε γνωστή για τη «μεσαία» προσέγγισή της.

Παράλληλα με τις επώνυμες μάρκες, φορούσε μάρκες υψηλής μόδας, όπως H&M, Target και J Crew. «Ως Πρώτη Κυρία, σε βάζουν de facto σε βάθρο, επειδή ο ρόλος αυτός έχει ιστορικά μεγάλη τελετουργική σημασία, αντιπροσωπεύοντας την ίδια την έννοια της γυναικείας φύσης, της θηλυκότητας και της ιδανικής συζύγου» γράφει.

«Ήξερα ότι έπρεπε να ορίσω τη δική μου φιλοσοφία για τη μόδα και δεν με ενδιέφερε η προσέγγιση “κοίτα αλλά μην αγγίζεις”. Αντιθέτως, ήθελα να προσκαλέσω τους ανθρώπους: για μια αγκαλιά, ή μια ουσιαστική συζήτηση, ακόμα και στο Λευκό Οίκο, τον οποίο, από την ημέρα που μετακομίσαμε, ήθελα να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτός και φιλόξενος (όσο το επέτρεπε η ασφάλεια). Τα ρούχα μου έπρεπε να αντικατοπτρίζουν αυτό».


*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα χαιρετά τον σύζυγό της, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, στη σκηνή κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών (DNC) στο Σικάγο, Ιλινόις, ΗΠΑ, στις 20 Αυγούστου 2024. REUTERS/Alyssa Pointer

