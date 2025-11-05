«Είσαι όμορφος» – Η Μισέλ Ομπάμα συγκρίνει τα τωρινά ραντεβού με τον Μπαράκ με εκείνα του Λευκού Οίκου

Μετά από δεκαετίες γάμου, η Μισέλ Ομπάμα λέει ότι αυτή και ο σύζυγός της Μπαράκ Ομπάμα εξακολουθούν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον –ωστόσο δεν μπορεί να θυμηθεί πόσα ακριβώς χρόνια είναι μαζί.

«Είμαστε παντρεμένοι 32, 33 χρόνια… Πάντα το ξεχνάω. Συγγνώμη, αγάπη μου» λέει η Μισέλ Ομπάμα, 61 ετών, με ένα χαμόγελο και μια γκριμάτσα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο People για το εξώφυλλο της εβδομάδας.

«Στην πραγματικότητα, έχουν περάσει 33 χρόνια γάμου, αλλά ποιος μετράει; Αυτό που έχει σημασία είναι πώς περνάμε αυτό το χρόνο» συμπληρώνει.

«Το ιδανικό ραντεβού και για τους δύο είναι να μείνουμε στο σπίτι. Να μην ντυθούμε για έξω» εξηγεί για την άνετη ζωή του ζευγαριού τους αυτές τις μέρες. «Απλά απολαμβάνουμε ένα ωραίο δείπνο, με αναμμένα κεριά, μουσική, και μιλάμε».

Και έχουν πολλά να συζητήσουν: «Δεν μιλάμε όλη την ημέρα, παρόλο που είμαστε μαζί στο σπίτι όλη την ημέρα, σωστά; Δουλεύουμε από το σπίτι. Οπότε, όταν πρόκειται να κανονίσουμε μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά, είναι σαν να λέμε “μη μου μιλάς. Κράτα τα για το δείπνο”».

O 64χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι συνήθως ο πρώτος που σπάει την ησυχία.

«Θα ρωτήσει αν μίλησα με τα κορίτσια», λέει για τις κόρες τους, τη 24χρονη Σάσα και τη 27χρονη Μάλια. Εκείνη θα απαντήσει: «Ναι, αλλά δεν θα το συζητήσουμε μέχρι το ραντεβού».

Ο Μπάρακ δεν ήξερε ποτέ, μέχρι να βγω έξω, έτοιμη, τι φορούσα

Μερικές φορές βγαίνουν έξω, «Πάμε για δείπνο στην Ουάσινγκτον ή οπουδήποτε αλλού», λέει. Αλλά συνήθως κάνουν μόνο μία στάση πριν επιστρέψουν στο σπίτι. «Είμαι πολύ μεγάλη, πλέον» γελάει η Μισέλ.

«Δεν μπορώ να πάω για δείπνο και σινεμά. Θα κοιμηθώ στο σινεμά. Οπότε διαλέγουμε ή το ένα ή το άλλο».

Σήμερα τα ραντεβού του ζευγαριού είναι πολύ διαφορετικά από τη διάρκεια των οκτώ χρόνων που έζησαν στον Λευκό Οίκο. Στο νέο της βιβλίο, The Look, που συνυπογράφει η μακροχρόνια στιλίστρια της, Μέρεντιθ Κουπ και κυκλοφορεί στις 4 Νοεμβρίου, η Μισέλ αποκαλύπτει ότι τα επίσημα δείπνα λειτουργούσαν και ως ραντεβού για το ζευγάρι.

«Αυτές οι εκδηλώσεις με επίσημη ενδυμασία ήταν σαν να γινόταν κάθε φορά ο γάμος μας», λέει. «Ένιωθα σαν η βασίλισσα του χορού. Και κάθε χρόνο που περνούσε, γινόμουν λίγο πιο τολμηρή, και η ομάδα μου και εγώ δοκιμάζαμε διαφορετικά πράγματα».

Αυτό που το έκανε ακόμα πιο ξεχωριστό ήταν που «ντυνόμουν όμορφα για τον άντρα μου» λέει και συνεχίζει: «Υπήρχε ένα σιωπηλό τελετουργικό — ο Μπάρακ δεν ήξερε ποτέ, μέχρι να βγω έξω, έτοιμη, τι φορούσα. Αυτή είναι η ρομαντική πλευρά, αυτές οι μικρές στιγμές σε αυτόν τον τρελό κόσμο, όπου μπορούσαμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον και να πούμε “είσαι όμορφος” και “είσαι όμορφη”.

»Μετά κατεβαίναμε τις σκάλες και μας περίμενε ένα πλήθος δημοσιογράφων, προβολέων και καμερών, και ήταν σαν να λέγαμε χωρίς να το λέγαμε “ας μείνουμε σε αυτή τη στιγμή. Είμαστε μόνο εμείς. Είναι ωραία”».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: EPA/JUSTIN LANE

