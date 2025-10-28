Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική

Στα 61 της χρόνια, η πρώην Πρώτη Κυρία Μισέλ Ομπάμα δηλώνει πιο απελευθερωμένη από ποτέ.

Σε νέα συνέντευξή της η Ομπάμα μίλησε για τη νέα αγάπη της (τη μόδα), τους εχθρούς της και τα «άγνωστα» μυστικά της οικογενειακής της ζωής.

Περίπου ια δεκαετία μετά την έξοδο της από τον Λευκό Οίκο, η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει ότι αισθάνεται «πιο σίγουρη για το ποια είμαι», καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της βιβλίο για το στιλ, το The Look.

Στην πρώιμη τρίτη ηλικία πλέον, η Μισέλ Ομπάμα δηλώνει ότι είναι γεμάτη από αυτοπεποίθηση για τον εαυτό της ενώ εξομολογείται ότι η μόδα είναι «όπλο!»

«Με κάθε δεκαετία, έχω γίνει πιο σοφή. Νομίζω ότι έχω γίνει πιο σίγουρη για το ποια είμαι. Αυτή η εκδοχή της Μισέλ μάλλον νοιάζεται λιγότερο για το τι σκέφτονται οι άλλοι» λέει λίγο πριν κυκλοφορήσει τη νέα έκδοση (κυκλοφορεί στις 4 Νοεμβρίου) που συνυπογράφει με την επί χρόνια στιλίστριά της, Μέρεντιθ Κουπ.

«Σκόπιμα δεν μίλησα για τη μόδα και την ομορφιά κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών στον Λευκό Οίκο», λέει. «Φοβόμουν ότι αυτό θα κυριαρχούσε των πάντων».

Ωστόσο, τώρα στα 61 της – σχεδόν μια δεκαετία μετά την αποχώρηση του συζύγου της, Μπαράκ Ομπάμα, από το αξίωμα, και αρκετά χρόνια αφότου οι κόρες τους, Μάλια (27) και Σάσα (24), έφυγαν από το σπίτι – «ήταν η ώρα να μιλήσω για αυτό το ταξίδι», εξηγεί.

Η «μάχη» του στιλ

Η Μισέλ Ομπάμα, μια επιτυχημένη podcaster και δεινή παίκτρια του τένις, η οποία συχνά υιοθετεί ένα χτένισμα με κοτσιδάκια, εξομολογείται για το στιλ, τον αντίκτυπο και την ευτυχισμένη οικογενειακή της ζωή. «Πλέον, για πρώτη φορά στη ζωή μου, κάθε απόφαση που παίρνω είναι για μένα».

Για τη Μισέλ Ρόμπινσον από το Σικάγο, το στιλ της ορίστηκε από μια πολύ συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή.

«Το Soul Train. Αυτή ήταν η πρωινή θέαση του Σαββάτου στο σπίτι των Ρόμπινσον. Ως μικρό κορίτσι, θαύμαζα όχι μόνο τις κινήσεις και το ότι μπορούσα να βλέπω τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, αλλά και τον τρόπο που ντύνονταν οι γυναίκες – απλώς το χρώμα, το στιλ, το ταλέντο. Σκεφτόμουν: “Αυτό είναι το ωραίο”» λέει.

Η Ομπάμα έμαθε από νωρίς να αγαπά τον εαυτό της και να αγνοεί τον θόρυβο γύρω της. «Κοιτάξτε, καθώς ήμουν ψηλό κορίτσι – έχω ύψος 1,80 μέτρα – ο πατέρας μου [Φρέιζερ Ρόμπινσον] ήταν πολύ σαφής σχετικά με τη στάση του σώμματος μου αλλά και τα σχόλια για το ύψος μου. Ήταν σαν να μου έλεγε: “Δεν καμπουριάζεις. Είσαι ψηλή, είσαι όμορφη”» λέει.

«Νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η σιγουριά. Εξακολουθώ να προσπαθώ, κάθε μέρα, να ξυπνάω, να κοιτάζομαι στον καθρέφτη και να λέω στον εαυτό μου ότι είμαι έξυπνη και όμορφη, και ευγενική και άξια. Νομίζω ότι όλη αυτή η επιβεβαίωση δεν σταματά ποτέ για τις γυναίκες, ιδιαίτερα για τις γυναίκες άλλων φυλών, επειδή σπάνια το ακούνε από άλλους. Σήμερα, οι γυναίκες αντιμετωπίζουμε μια εποχή όπου οι άνθρωποι με εξουσία προσπαθούν να φιμώσουν τις φωνές των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνούν. Και νομίζω ότι τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι μια στιγμή που πρέπει να αγωνιστούμε για να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι έχουμε σημασία, ότι μετράμε».

«Ατόφια υποκρισία»

Η Μισέλ Ομπάμα γνώρισε τον Μπαράκ όταν ήταν μια επιτυχημένη δικηγόρος που συνήθιζε να φοράει ένα είδος power suit της δεκαετίας του ’80. «Έπρεπε να εμφανιστείς στην εταιρική σου νομική φίρμα με μια στολή: ένα πολύ, πολύ έντονο κοστούμι με βάτες, κάποιο είδος θηλυκής μπλούζας, καλσόν, το οποίο μισούσα. Τώρα που το αναφέρω, δεν ξέρω τι είδε σε μένα! Ήταν η δεκαετία του ’80» λέει γελώντας.

Όταν εισήλθε στον Λευκό Οίκο, η Ομπάμα εξακολουθούσε να νιώθει ότι έπρεπε να είναι ντυμένη με μια άτυπη στολή, η πίεση γύρω της να φέρει εις πέρας το στιλιστικό κομμάτι του ρόλου της ήταν εκεί.

«Απλώς κατάλαβα την αποστολή», εξηγεί. «Ήταν μια περίπλοκη αποστολή. Ο ρόλος της Πρώτης Κυρίας είναι ένα είδος δουλειάς που όμως δεν είναι και δουλειά ακριβώς. Ξέρεις ότι υποτίθεται ότι πρέπει να εμπνέεις, αλλά να είσαι προσιτή. Πρέπει να είσαι μοναδικά ο εαυτός σου, αυθεντική, αλλά αντιπροσωπευτική ταυτόχρονα. Και ως Αφροαμερικανίδα γυναίκα, ένιωθα ότι έπρεπε να βεβαιωθώ ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να δουν τη θηλυκή μου πλευρά» εξομολογείται.

«Ειδικά νωρίς στην εκστρατεία, όταν δεχόμουν επίθεση ως θυμωμένη, στρίγγλα, ως κάποια που υποτιμούσε τον σύζυγό της – όλες αυτές οι ταμπέλες που ουσιαστικά προσπαθούσαν να με ληστέψουν από αυτή τη θηλυκότητα. Έπρεπε να με υπερασπιστώ» ξεκαθαρίζει. «Πήρα τον ρόλο ως Πρώτη Κυρία πολύ σοβαρά. Ήμουν ένα διάσημο άτομο, αλλά δεν ήμουν “σταρλετίτσα”. Και έτσι, αυτό σήμαινε ότι τα ρούχα δεν θα μπορούσαν ποτέ να μιλήσουν πιο δυνατά από οτιδήποτε είχα να πω».

Παρόλα αυτά, οι επιλογές της στο στιλ είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Τα ρούχα που φορούσε εξαντλούνταν σε λίγα λεπτά. «Δεν έδινα σημασία σε αυτό», δηλώνει. «Δεν ήθελα να μπω σε αυτό το τούνελ του να ακούω τα σχόλια των άλλων για μένα, είτε καλά είτε κακά. Αλλά μου άρεσε το γεγονός ότι, εκ των υστέρων, οι άνθρωποι ταυτίστηκαν με αυτό που φορούσα. Επειδή αν φορούσα κάτι και αυτό πουλούσε, αυτό σήμαινε ότι οι περισσότερες γυναίκες μπορούσαν να το αντέξουν οικονομικά. Και σκέφτηκα ότι αυτό είναι ένα καλό πράγμα. Ήθελα οι άνθρωποι της Αμερικής, όλοι οι άνθρωποι όλων των φυλών, όλων των πολιτικών πεποιθήσεων, να μπορούν να συνδεθούν μαζί μου».

Όσον αφορά τις φορές που η κριτική ήταν σκληρή μαζί της -όπως όταν της επιτέθηκαν για τα γυμνά της μπράτσα- η Μισέλ Ομπάμα είναι αφοπλιστική. «Τις αντιμετώπισα ως αυτό που ήταν, ατόφια υποκρισία. Μπορούσα να βρω φωτογραφίες της Τζάκι Κένεντι, αυτήν τη φερόμενη ως fashion icon πρώην Πρώτη Κυρία, με αμάνικα φορέματα για να υπερασπιστώ αυτές τις εμφανίσεις. Έτσι, απλά κάποια στιγμή αποδέχεται ότι αυτή είναι η πολιτική. Εάν δεν μπορείς να τους νικήσεις πρέπει να τους κάνεις να σε φοβούνται, αυτό ήταν το μότο. Αν δεν ήταν τα ρούχα, ήταν κάτι άλλο. Ήταν κάθε λέξη που λέγαμε. Ήταν το μπεζ κοστούμι του συζύγου μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Daily Show (@thedailyshow)

Αναφερόμενη στο 2014, όταν το ταν κοστούμι κρίθηκε «αντιπρόεδρικό», η ίδια θυμάται: «Μου άρεσε αυτό το κοστούμι! Όταν το φορούσε, είπα, “Ω, Θεέ μου, είσαι τόσο χαριτωμένος”. [Τότε] σκέφτηκα, “Ω, του επιτέθηκαν γι’ αυτό. Καλώς ήρθες στον κόσμο μου”. Αυτό ήταν προς το τέλος της προεδρίας του, οπότε είχαμε συνηθίσει όλα τα τρελά θέματα που επινοούσαν οι άνθρωποι για να μας επιτεθούν».

Επιπλέον η Ομπάμα αποκάλυψε ότι χρησιμοποιούσε τα κρατικά δείπνα ως «βραδιές ραντεβού».

«Για αυτές τις επίσημες εκδηλώσεις, ήταν σαν να βγαίναμε ραντεβού κάθε φορά. Ένιωθες σαν η ωραία του χορού. Κάθε χρόνο που περνούσα εκεί μέσα [στο Λευκό Οίκο] γινόμουν όλο και πιο τολμηρή, η ομάδα μου κι εγώ δοκιμάζαμε διαφορετικά πράγματα, παίρναμε ρίσκα. Επιπλέον ετοιμάζεσαι για να συνοδέψεις τον άντρα σου. Υπήρχε ένα άρρητο τελετουργικό, δεν ήξερε ποτέ, μέχρι να βγω έξω, τι φορούσα. Αυτός είναι ο ρομαντισμός, αυτές οι μικρές στιγμές σε αυτόν τον τρελό κόσμο, όπου μπορούσαμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον και να πούμε, “Είσαι χαριτωμένος”».

Συμφωνία κυριών

«Είμαστε παντρεμένοι 32, 33 χρόνια… Πάντα ξεχνάω. Συγγνώμη, αγάπη μου» λέει η Ομπάμα για τη σχέση ζωής της. «Πλέον τα βράδια που απολαμβάνουμε περισσότερο είναι όταν είμαστε στο σπίτι. Δεν ντυνόμαστε. Απλώς τρώμε ένα ωραίο δείπνο, ανάβουμε κεριά, μουσική, μιλάμε. Δεν μιλάμε όλη μέρα, γιατί είμαστε μαζί στο σπίτι όλη μέρα, σωστά; Εργαζόμαστε από το σπίτι. Έτσι, όταν πρόκειται να έχουμε μια πραγματικά ξεχωριστή νύχτα, είναι σαν να λέμε: “Μην μου μιλάς. Κράτησέ το για το δείπνο”».

Όταν βγαίνουν έξω, η Ομπάμα λέει ότι είναι πλέον πολύ μεγάλη για «δείπνο και ταινία». «Θα κοιμηθώ στον κινηματογράφο. Οπότε είναι σαν να λέω, ας επιλέξουμε το ένα από αυτά».

View this post on Instagram A post shared by Barack Obama (@barackobama)

Η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε και τον κανόνα που είχε θέσει στις κόρες της στον Λευκό Οίκο για την εικόνα τους. «Είχαμε μια συμφωνία. “Θα συνεργάζεστε με τη [στυλίστριά μου] Μέρεντιθ [Κουπ] όταν ντύνεστε για δημόσιες εκδηλώσεις”. Αυτό που είναι “της μόδας” για μια 13χρονη δεν είναι αποδεκτό να κατεβαίνει τη σκάλα του Air Force One. Ήταν σαν να λέγαμε, “Όταν είστε μαζί μας, είστε σαν εμένα, είστε σε μια δουλειά. Και έτσι οι επιλογές σας δεν μπορούν να είναι πάντρα αποδεκτές, αλλά μπορείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία”».

Ας μιλήσουμε για τρίχες

Σήμερα, η ίδια εξερευνά το δικό της στιλ και λατρεύει τα κοτσιδάκια. «Είναι ελευθερία. Όταν είμαι εκτός δημοσιότητας, κολυμπάω, παίζω τένις και τα κοτσιδάκια αντιπροσωπεύουν αυτό το είδος ελευθερίας για μένα» λέει η Μισέλ Ομπάμα.

Στα χρόνια της στον Λευκό Οίκο, δεν ήταν σίγουρη εάν η χώρα ήταν έτοιμη για αυτό. «Ο νόμος CROWN (Creating a Respectful and Open World for Natural Hair) [μια νομοθεσία που απαγορεύει τις φυλετικές διακρίσεις σε εργαζόμενους και μαθητές για τα μαλλιά] δεν είχε ψηφιστεί ακόμη, και όπως και η μόδα, δεν ήθελα τα μαλλιά μου να γίνουν ένας περισπασμός. Αλλά κατάλαβα τη σημασία του να έχω κοτσιδάκια στα αποκαλυπτήρια του πορτρέτου μας. Ήθελα να στείλω ένα μήνυμα για την εμφάνιση των Αφροαμερικανίδων γυναικών σε θέσεις εξουσίας, λέγοντας, “Αυτό, επίσης, είναι ένα αποδεκτό και όμορφο χτένισμα για τα μαλλιά σου”».

«Δεν αγανακτώ με τις γκρίζες μου τρίχες, αλλά τις βάφω! Η μητέρα μου [Μάριαν Ρόμπινσον] έκανε το ίδιο. Έβαφε τα μαλλιά της μέχρι την ημέρα που πέθανε» προσθέτει για τα σημάδια του χρόνου. «Δεν κάνω πολλά ακόμη, αλήθεια. Ευτυχώς, το μαύρο δέρμα δεν ρυτιδιάζει εύκολα. Ωστόσο, πάντα πρόσεχα την υγεία μου – τι τρώω, η γυμναστική, οι τακτικές επισκέψεις στον γιατρό, όλα τα πράγματα που μου επιτρέπουν να απολαμβάνω αυτήν την ηλικία» λέει η Μισέλ Ομπάμα.

«Είμαι πιο ζωντανή από ποτέ. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει και έχουν ξεκινήσει τις ζωές τους, είναι υγιή και ευτυχισμένα. Ο σύζυγός μου είναι μια χαρά. Είμαστε ο πρώην πρόεδρος και η πρώην πρώτη κυρία, και έτσι νιώθω ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που όταν λέω και κάνω κάτι, εδώ σε αυτή τη συνέντευξη, γράφοντας αυτό το βιβλίο, αυτές είναι οι δικές μου επιλογές. Αυτό είναι απελευθερωτικό».