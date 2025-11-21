«Να κατεδαφίζεις;» – Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τους Τραμπ

Όταν η Μισέλ Ομπάμα πήγε στο Μπρούκλιν ένα βράδυ τις προάλλες, μια ολόκληρη γενιά μαύρων γυναικών συγκεντρώθηκε εκεί μαζί με τις κόρες τους, όπως όταν η περιοδεία Cowboy Carter της Beyoncé έκανε στάση στη Νέα Υόρκη το περασμένο καλοκαίρι. Η ουρά στο Howard Gilman Opera House της Brooklyn Academy of Music έφτανε μέχρι το τέλος του τετραγώνου, καθώς το κοινό, ντυμένο με καμπαρντίνες και παλτά, με μερικές λαμπερές γούνες, κρατούσε αντίτυπα του νέου βιβλίου της πρώην πρώτης κυρίας, The Look, που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες.

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου συνδυάστηκε με τη ζωντανή ηχογράφηση του podcast της Ομπάμα, IMO, με την στενή της φίλη Τρέισι Έλις Ρος να συμμετέχει ως συν-παρουσιάστρια.

Ο χώρος της πρώτης κυρίας

Η Μισέλ Ομπάμα εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο φόρεμα Loewe με ροζ και κίτρινα στοιχεία από την πρώτη συλλογή των Αμερικανών σχεδιαστών Jack McCollough και Lazaro Hernandez για την ισπανική παραδοσιακή μάρκα. Αφού εξήγησε γιατί ήθελε να επικεντρωθεί στην ομορφιά και τη μόδα στο τρίτο της βιβλίο, μίλησε για την «ανακαίνιση» που έχει ξεκινήσει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, η οποία παραδοσιακά ήταν το γραφείο και ο χώρος της πρώτης κυρίας.

«Όταν μιλάμε για την Ανατολική Πτέρυγα, μιλάμε για την καρδιά του έργου. Και το να την υποτιμάς, να την καταστρέφεις, να προσποιείσαι ότι δεν έχει σημασία, είναι μια αντανάκλαση του πώς βλέπεις αυτόν τον ρόλο» είπε η Ομπάμα.

«Είτε το καταλάβαινε η Δυτική Πτέρυγα είτε όχι, τους έλεγα ότι όλα όσα κάνουμε στην Ανατολική Πτέρυγα, από τα ρούχα που φοράω μέχρι τα οικογενειακά σκυλιά Bo και Sunny, τη Μάλια και τη Σάσα και τη γιαγιά, το κάνουμε για να παρέχουμε ισορροπία».

Η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Ντόναλντ Τραμπ

Ώρα να μιλήσει (και) για μόδα

Στο παρελθόν, είπε η Ομπάμα απέφευγε να μιλάει πολύ ανοιχτά για τη μόδα — μια σκόπιμη προσπάθεια να μην επισκιάσει τόσο τις προσπάθειες του συζύγου της όσο και τη δική της δουλειά σε πρωτοβουλίες όπως η εκστρατεία Let’s Move. Ωστόσο, όπως σημείωσε, τον Ιανουάριο του 2016 θα συμπληρωθούν 10 χρόνια από τότε που εκείνη και ο σύζυγός της, Μπαράκ Ομπάμα, έφυγαν από τον Λευκό Οίκο.

Το The Look δημιουργήθηκε επειδή η Μισέλ ένιωθε νοσταλγία για εκείνη την εποχή και ήθελε να αναδείξει την ομάδα που την κρατούσε πάντα άψογη, βοηθώντας την να επικεντρωθεί στο έργο της ως πρώτη κυρία, αναλαμβάνοντας όλες τις λεπτομέρειες.

«Ήθελα να περιμένω μέχρι να νιώσω ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή» είπε. «Έγραψα δύο βιβλία και πραγματικά νιώθω ότι ο κόσμος και η χώρα γνωρίζουν ποια είμαι, πλέον. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω για τη μόδα, γιατί πάντα ήξερα ότι ήταν σημαντική».

Νοσταλγία για την εποχή Ομπάμα

Η Τζένα Λάιονς, η σχεδιάστρια και πρώην ηρωίδα του σήριαλ Real Housewife που έδωσε συνέντευξη για το podcast που συνοδεύει το The Look, βρισκόταν στο κοινό εκείνη την βραδιά. Καθώς έβγαινε από το θέατρο, είπε στο Vanity Fair ότι το βιβλίο τής προκάλεσε νοσταλγία για την πολιτική της εποχής πάνω από όλα.

«Είναι ωραίο να είσαι μέρος αυτής της ιστορίας και να συνδέεσαι με κάτι που είναι τόσο σημαντικό όχι μόνο για μένα, αλλά και για τόσους άλλους ανθρώπους», είπε. «Όλη αυτή η εποχή είχε τόσα πολλά να προσφέρει: υπερηφάνεια, ελπίδα, ενθουσιασμό και την αίσθηση ότι τα πράγματα αλλάζουν. Προχωρούσαμε μπροστά και δεν μπορώ να πω ότι νιώθω το ίδιο τώρα. Και αυτό είναι πραγματικά καταστροφικό».

Κοινή αισθητική

Το μουσικό υπόβαθρο της βραδιάς περιλάμβανε καλλιτέχνες που ανταποκρίνονταν στην κοινή μουσική ευαισθησία των Ομπάμα – D’Angelo, Solange Knowles, «Candy» από το φάνκ συγκρότημα των 80s Cameo – και έδωσε στην εκδήλωση την ατμόσφαιρα ενός χορευτικού πάρτι.

Μόλις οι θεατές άρχισαν να βγάζουν τα κομψά παλτά τους, έγινε σαφές ότι πολλοί από αυτούς είχαν εμπνευστεί από τον εκλεκτικό επαγγελματικό στυλ της Ομπάμα κατά την περίοδο της θητείας της στο Λευκό Οίκο. Γυναίκες με καπέλα, ριγέ φορέματα και κομψά σύνολα φαινόταν επίσης να έχουν εμπνευστεί από το πιο μοντέρνο και εντυπωσιακό στυλ που έχει υιοθετήσει από τότε που επέστρεψε στην πολιτική ζωή.

Όταν η Ομπάμα ανέφερε τον σχεδιαστή του φορέματός της, μια γυναίκα στο πλήθος που φορούσε πάνινα παπούτσια Loewe και ένα μπουφάν με κρόσσια ξέσπασε σε επευφημίες.

Το κρυμμένο χιούμορ της

Στα σχεδόν δέκα χρόνια που έχουν περάσει από τότε που έφυγε από τον Λευκό Οίκο, οι εκδηλώσεις για την παρουσίαση του βιβλίου της έχουν μετατρέψει την Ομπάμα σε μια περιζήτητη ομιλήτρια. Μερικώς ποπ σταρ, μερικώς Μαρκ Τουέιν ως συνδαιτημόνας, χρησιμοποιεί αυτές τις εκδηλώσεις για να επιδείξει το χιούμορ της, το οποίο συνήθως παρέμενε κρυμμένο κατά τη διάρκεια των χρόνων της στην Ανατολική Πτέρυγα.

Αυτή τη φορά, τα αστεία της περιλάμβαναν πειράγματα προς τη Ρος (κόρη της Νταϊάνα Ρος) για την αριστοκρατική ανατροφή της, επιδεικνύοντας την ειλικρινή φιλία τους. «Η μητέρα μου δεν ήταν η Νταϊάνα Ρος. Αγαπώ τη μητέρα μου, αλλά η μητέρα μου ήταν το αντίθετο της Νταϊάνα», αστειεύτηκε η Ομπάμα.

Όταν η Ρος ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων την περιεργάζονται γιατί κάτι τους θυμίζει, η Μισέλ απάντησε: «Μοιάζεις ακριβώς σαν αυτήν, κορίτσι μου». «Όχι με γυαλιά και σιδεράκια!» είπε γελώντας η Ρος.

«Δεν είστε έτοιμοι»

Τώρα που το IMO, το podcast που συνήθως παρουσιάζει μαζί με τον αδελφό της Κρεγκ Ρόμπινσον, έχει εδραιωθεί, φαίνεται ότι η Ομπάμα έχει αποφασίσει να περάσει τα χρόνια μετά τον Λευκό Οίκο ως δημιουργός περιεχομένου —και σίγουρα όχι ως πολιτικός.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ακριβώς ένα χρόνο μετά την ήττα της Καμάλα Χάρις στις εκλογές του 2024. Στη σκηνή, η Ομπάμα επανέλαβε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η Αμερική δεν επέλεξε να εκλέξει την πρώτη γυναίκα πρόεδρο πέρυσι.

«Όπως είδαμε στις πρόσφατες εκλογές, δυστυχώς δεν είμαστε έτοιμοι. Ας πω απλώς ότι είμαι απογοητευμένη από τον αριθμό των ανδρών που δεν ψήφισαν μια γυναίκα…», είπε μέσα σε δυνατό χειροκρότημα και επευφημίες του πλήθους. «Γι’ αυτό λέω “μην με κοιτάτε καν, δεν θα βάλω υποψηφιότητα γιατί όλοι σας λέτε ψέματα. Δεν είστε έτοιμοι”».

