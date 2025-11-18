Η Μισέλ Ομπάμα βάζει τέλος στις φήμες περί υποψηφιότητας – «Η Αμερική δεν είναι έτοιμη για μία γυναίκα πρόεδρο»

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα δήλωσε σε μια πρόσφατη ομιλία ότι η Αμερική δεν είναι έτοιμη για μια γυναίκα πρόεδρο, αναφερόμενη στην αποτυχημένη προσπάθεια της πρώην αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές πέρυσι.

«Όπως είδαμε στις πρόσφατες εκλογές, δυστυχώς, δεν είμαστε έτοιμοι», δήλωσε η Ομπάμα σε απάντηση σε ερώτηση της ηθοποιού Τρέισι Έλις Ρος σχετικά με το αν έχει δημιουργηθεί αρκετός «χώρος» για μια γυναίκα πρόεδρο.

«Γι’ αυτό και λέω, μην με κοιτάτε καν για να θέσω υποψηφιότητα, γιατί όλοι σας λέτε ψέματα. Δεν είστε έτοιμοι για μια γυναίκα», είπε η Ομπάμα στην Έλις Ρος σύμφωνα με το CNN.

«Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε και υπάρχουν ακόμα… πολλοί άνδρες που δεν αισθάνονται ότι μπορούν να διοικούνται από μια γυναίκα και το είδαμε αυτό».

Michelle Obama says “don’t even look at me about running” because the United States isn’t ready for a woman President: “We ain’t ready. That’s why I’m like ‘don’t even look at me about running’ cause you all are lying. You ain’t ready for a woman. So don’t waste my time.” pic.twitter.com/DitXHuRgMO — Prof Net (@PNetGlobal_) November 16, 2025

Μία πρόεδρος Ομπάμα;

Η συζήτηση της Ομπάμα με την Έλις Ρος πραγματοποιήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με σκοπό την προώθηση του νέου βιβλίου της, «The Look», το οποίο αφορά την προσέγγισή της στη μόδα και την πολιτική κατά τη διάρκεια της θητείας της και του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στο Λευκό Οίκο. Η συζήτηση δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο την Παρασκευή.

Η πρώην πρώτη κυρία είναι από τις πιο αποτελεσματικές — και δημοφιλείς — εκπρόσωπους των Δημοκρατικών, γεγονός που για χρόνια έχει τροφοδοτήσει την επιθυμία των υποστηρικτών της να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία. Η Μισέλ Ομπάμα έχει επανειλημμένα διαψεύσει αυτές τις φήμες.

«Δεν θα θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία. Όχι, δεν θα το κάνω», δήλωσε το 2016, ενώ ήταν ακόμα πρώτη κυρία.

Michelle and Kamala embraced and then pointed at each other while smiling. Two of the most inspirational women in the USA, who happen to be Black women, lifting each other up. ✊🏾🫶🏾 #KamalaZoo pic.twitter.com/S0mAiUbQqX — flywithkamala.bsky.social (@flywithkamala) October 26, 2024

Η Ομπάμα έκανε εκστρατεία για την Χάρις πέρυσι, προειδοποιώντας για αυτό που περιέγραψε ως απειλή που αποτελεί ο Τραμπ για τη χώρα, ιδιαίτερα για την υγεία των γυναικών.

«Σας παρακαλώ, μην παραδώσετε τη μοίρα μας σε ανθρώπους όπως ο Τραμπ, που δεν ξέρει τίποτα για εμάς, που έχει δείξει βαθιά περιφρόνηση για εμάς», είπε η Ομπάμα σε μια συγκέντρωση στο Μίσιγκαν λίγες μέρες πριν τις εκλογές.

«Γιατί μια ψήφος για αυτόν είναι μια ψήφος εναντίον μας, εναντίον της υγείας μας, εναντίον της αξίας μας».

Στην ίδια συγκέντρωση, η Ομπάμα ρώτησε το πλήθος: «Με κάθε μέτρο, η (Χάρις) έχει αποδείξει ότι είναι έτοιμη. … Το πραγματικό ερώτημα είναι, ως χώρα, είμαστε έτοιμοι για αυτή τη στιγμή;»