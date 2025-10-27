newspaper
BBC: Η Κάμαλα Χάρις λέει ότι θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφια για πρόεδρος
Κόσμος 27 Οκτωβρίου 2025 | 15:19

BBC: Η Κάμαλα Χάρις λέει ότι θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφια για πρόεδρος

Η Κάμαλα Χάρις έχασε τις εκλογές του 2024 από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα μόλις 107 ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ουμπαϊτόρι: Η Ιαπωνική φιλοσοφία που μας απελευθερώνει

Ουμπαϊτόρι: Η Ιαπωνική φιλοσοφία που μας απελευθερώνει

Spotlight

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, δήλωσε ότι μπορεί να είναι ξανά υποψήφια για τον Λευκό Οίκο.

Η Χάρις είπε ότι «πιθανώς» θα γίνει πρόεδρος μια μέρα και ήταν σίγουρη ότι θα υπάρξει μια γυναίκα στον Λευκό Οίκο στο μέλλον.

Κάνοντας την ισχυρότερη μέχρι σήμερα υπόνοια της ότι θα διεκδικήσει ξανά την προεδρία το 2028, μετά την ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, η Χάρις απέρριψε -μιλώντας στο BBC – τις δημοσκοπήσεις που την έθεταν ως αουτσάιντερ για να γίνει η επιλογή των Δημοκρατικών για τις επόμενες εκλογές.

H Χάρις έστρεψε επίσης τα πυρά της στον πρώην αντίπαλό της Ντόναλτ Τραμπ, αποκαλώντας τον «τύραννο» και είπε ότι οι προειδοποιήσεις που έκανε γι’ αυτόν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αποδείχθηκαν σωστές.

«Δεν έχω τελειώσει ακόμα» με την πολιτική λέει η Κάμαλα Χάρις

Στη συνέντευξη  η Χάρις εξέτασε την προοπτική μιας ακόμη υποψηφιότητας για τον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι οι εγγονές της, «σίγουρα στη ζωή τους», θα δουν μια γυναίκα πρόεδρο.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν η ίδια, απάντησε «πιθανώς», επιβεβαιώνοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει άλλη μια θέση στην κορυφαία θέση.

Η Χάρις είπε ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση, αλλά υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό της ως άτομο με μέλλον στην πολιτική.

«Δεν έχω τελειώσει ακόμα», είπε η πρώην αντιπρόεδρος. «Έχω ζήσει ολόκληρη την καριέρα μου ως μια ζωή προσφοράς και αυτό είναι κάτι που έχω βάλει στο νου μου».

Απαντώντας σε πιθανότητες που την τοποθετούν ως αουτσάιντερ για να κερδίσει μια θέση στο Δημοκρατικό ψηφοδέλτιο – ακόμη και πίσω από τον ηθοποιό του Χόλιγουντ ΝτουέινΤζόνσον – είπε ότι δεν άκουγε ποτέ τις δημοσκοπήσεις.

«Αν άκουγα τις δημοσκοπήσεις, δεν θα είχα θέσει υποψηφιότητα για το πρώτο μου αξίωμα ή το δεύτερο – και σίγουρα δεν θα καθόμουν εδώ».

Οι αναφορές στον Τραμπ

Η Χάρις είπε επίσης ότι πίστευε ότι οι προβλέψεις της σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ που συμπεριφερόταν ως φασίστας και διοικούσε μια αυταρχική κυβέρνηση είχαν επαληθευτεί.

«Είπε ότι θα οπλίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης – και ακριβώς αυτό έκανε».

Επεσήμανε την αναστολή του κωμικού Τζίμι Κίμελ από το ABC, αφού έκανε ένα αστείο για την αντίδραση των Ρεπουμπλικανών στον θάνατο του δεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

Η απομάκρυνσή του από τα ραδιοφωνικά κύματα, την οποία γιόρτασε ο Τραμπ, ήρθε αφότου η ρυθμιστική αρχή που διορίστηκε από τον Τραμπ απείλησε τους ραδιοτηλεοπτικούς παραγωγούς του Κίμελ.

Η Χάρις σκεφτόταν να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης στην πολιτεία καταγωγής της, την Καλιφόρνια, το 2026. Αλλά έκλεισε αυτή την πόρτα – και άφησε άλλη μια ανοιχτή για τις προεδρικές εκλογές του 2028 – τον Ιούλιο.

Η απόφαση για την Καλιφόρνια

Να σημειωθεί ότι η απόφασή της να μην συμμετάσχει στην εκστρατεία για κυβερνήτης ουσιαστικά έδωσε ώθηση στις ενδεχομένως πολυπληθείς προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη διαδοχή του Τραμπ σε τρία χρόνια.

Ωστόσο, μετά από μια συντριπτική ήττα πέρυσι, η πρώην αντιπρόεδρος θα είχε μια δύσκολη μάχη μπροστά της για να ανακτήσει την υποστήριξη εντός του κόμματός της και μεταξύ των ψηφοφόρων σε όλη τη χώρα.

Μια δημοσκόπηση του Politico που διεξήχθη το καλοκαίρι έδειξε ότι οι Δημοκρατικοί της Καλιφόρνια θα προτιμούσαν ελαφρώς τον Γκάβιν Νιούσομ, τον νυν κυβερνήτη τους, έναντι της Χάρις σε μια προεδρική αναμέτρηση.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Σε συνέντευξή του 27.10.25

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση

Σύνταξη
Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» – Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.10.25

Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» - Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στο Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί

Σύνταξη
Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
Επόμενη μέρα 27.10.25

Αφοπλισμός, διακυβέρνηση, διεθνείς δυνάμεις: Η στάση των Παλαιστινίων και οι «παγίδες» για τα αραβικά κράτη στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις φαίνεται να καταλήγουν σε μία κοινή στάση για την επόμενη μέρα στη Γάζα - Οι Άραβες βλέπουν τις «παγίδες» στον ρόλο τους στον θύλακα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Kυκλώνας Μελίσα: Ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 στην Καραϊβική – Απειλεί την Τζαμάικα
Δείτε την πορεία της 27.10.25

Ο κυκλώνας Μελίσα στην Καραϊβική ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 - Απειλεί την Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα απειλεί τις χώρες της Καραϊβικής - Η ταχύτητα των ανέμων έχει φτάσει τα 160 μίλια την ώρα - Φόβος για μεγάλες καταστροφές, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα στην Τζαμάικα

Σύνταξη
Βρετανία: Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την οικία τους – Τι ζήτησαν
Θα δεχθεί ο Κάρολος; 27.10.25

Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την πολυτελή οικία τους - Τι ζήτησαν

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον λέγεται ότι συμφώνησαν τελικά να εγκαταλείψουν τη Βασιλική Στοά - αλλά μόνο εάν λάβουν αντάλλαγμα. Τι ζήτησαν από τον βασιλιά Κάρολο;

Σύνταξη
Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;
Φόβοι και απομυθοποίηση 27.10.25

Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το Burevestnik είναι ένα θαυματουργό όπλο απέναντι στο οποίο δεν υπάρχει αντίδοτο. Αναλυτές, όμως αν και αναγνωρίζουν τους κινδύνους για τη Δύση έχουν μια άλλη ανάγνωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
«Στις επόμενες μέρες» 27.10.25

Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας», προέβλεψε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η αποδοχή της παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί παραδοχή ενοχής
Ιωάννης Καϊμακάμης 27.10.25

Παραδοχή ενοχής της κυβέρνησης η αποδοχή παραίτησης του part time αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει η Νέα Αριστερά

Η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, επισημαίνει η Νέα Αριστερά που θυμίζει τις «αποκαλύψεις» του Καϊμακάμη στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Σοκαριστικό: Φοιτήτρια έκανε απόπειρα απαγωγής επιθετικού της Ζενίτ – Τον έσωσε περαστικός (vid)

Ένα απίθανο περιστατικό συνέβη στην Αγία Πετρούπολη, καθώς τέσσερις άνδρες επιχείρησαν να απαγάγουν τον παίκτη της Ζενίτ, Αντρέι Μοστοβόι, αλλά σώθηκε τελευταία στιγμή από έναν περαστικό.

Σύνταξη
Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»
Άλλα Αθλήματα 27.10.25

Πετρούνιας: «Σημασία έχει ότι τα παιδιά μου, με βλέπουν να μην τα παρατάω»

Ο Λευτέρης Πετρούνιας επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Τζακάρτα και στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν η σύζυγος και οι δύο κόρες του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;
Ταμείο ανεργίας 27.10.25

Γιατί τα ζώα-ηθοποιοί του Χόλιγουντ δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλέον;

Έχουν βοηθήσει στην κατάκτηση Όσκαρ, έχουν ενισχύσει τα έσοδα των ταινιών και έχουν επισκιάσει τους διάσημους συμπρωταγωνιστές τους — αλλά αυτές τις μέρες, τα ζώα του Χόλιγουντ δεν φαίνεται να μπορούν να βρουν δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»

Ο Αστέρας Τρίπολης διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και «βράζουν» με τις αποφάσεις που πήρε ο Θανάσης Τζήλος, μαζί με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο που ήταν στο VAR.

Σύνταξη
Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, η μεγάλη μπασκετική γιορτή 3×3 για όλες και για όλους, ρίχνει αυλαία για το 2025 με ένα μοναδικό Special Edition διήμερο στο Πεδίον του Άρεως, στην καρδιά της Αθήνας, το Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου 2025. Το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας θα μετατραπεί για δύο ημέρες σε ένα […]

Σύνταξη
Μπόνους δόμησης: Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα μετά το πράσινο φως του ΣτΕ
Απόφαση δικαστηρίου 27.10.25

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για το μπόνους δόμησης μετά το πράσινο φως του ΣτΕ - Τι περιλαμβάνει

Το ΣτΕ αποδέχθηκε σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το μπόνους δόμησης

Σύνταξη
«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT

Από το 1995, ο Όμιλος Active αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, φέρνοντας σταθερά το αύριο ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα. Με κύκλο εργασιών που φτάνει τα €70 εκατομμύρια, ο Όμιλος παρέχει λύσεις που αγγίζουν κάθε πτυχή του σύγχρονου ICT οικοσυστήματος.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Σε συνέντευξή του 27.10.25

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Έξι προτάσεις από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας – Το «αγκάθι» του Airbnb
Δείτε αναλυτικά 27.10.25

Έξι προτάσεις για τη στεγαστική κρίση από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας - Το «αγκάθι» του Airbnb

Η μελέτη της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) για τη στεγαστική κρίση έρχεται την ώρα που έχει χτυπήσει το «καμπανάκι» του Δείκτη Deloitte, ειδικά για την Αθήνα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ
Καλή πρακτική 27.10.25

Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ

Μειωμένα εισιτήρια στο αστικό ΚΤΕΛ για δύο χρόνια με επιδότηση του δήμου Ιωαννιτών, ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, «βάζοντας πλάτη» υπέρ του πολίτη λόγω της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα που βιώνει η κοινωνία.

Σύνταξη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Κατρακύλα 27.10.25

Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης
«Πρόβλημα στρατηγικής» 27.10.25

Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άφησε αιχμές κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για την επιλογή του, παραιτηθέντα, Γιώργου Παπαβασιλείου

Σύνταξη
Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» – Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.10.25

Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» - Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στο Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί

Σύνταξη
