Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, δήλωσε ότι μπορεί να είναι ξανά υποψήφια για τον Λευκό Οίκο.

Η Χάρις είπε ότι «πιθανώς» θα γίνει πρόεδρος μια μέρα και ήταν σίγουρη ότι θα υπάρξει μια γυναίκα στον Λευκό Οίκο στο μέλλον.

Κάνοντας την ισχυρότερη μέχρι σήμερα υπόνοια της ότι θα διεκδικήσει ξανά την προεδρία το 2028, μετά την ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, η Χάρις απέρριψε -μιλώντας στο BBC – τις δημοσκοπήσεις που την έθεταν ως αουτσάιντερ για να γίνει η επιλογή των Δημοκρατικών για τις επόμενες εκλογές.

H Χάρις έστρεψε επίσης τα πυρά της στον πρώην αντίπαλό της Ντόναλτ Τραμπ, αποκαλώντας τον «τύραννο» και είπε ότι οι προειδοποιήσεις που έκανε γι’ αυτόν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αποδείχθηκαν σωστές.

«Δεν έχω τελειώσει ακόμα» με την πολιτική λέει η Κάμαλα Χάρις

Στη συνέντευξη η Χάρις εξέτασε την προοπτική μιας ακόμη υποψηφιότητας για τον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι οι εγγονές της, «σίγουρα στη ζωή τους», θα δουν μια γυναίκα πρόεδρο.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήταν η ίδια, απάντησε «πιθανώς», επιβεβαιώνοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει άλλη μια θέση στην κορυφαία θέση.

Η Χάρις είπε ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση, αλλά υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό της ως άτομο με μέλλον στην πολιτική.

«Δεν έχω τελειώσει ακόμα», είπε η πρώην αντιπρόεδρος. «Έχω ζήσει ολόκληρη την καριέρα μου ως μια ζωή προσφοράς και αυτό είναι κάτι που έχω βάλει στο νου μου».

Απαντώντας σε πιθανότητες που την τοποθετούν ως αουτσάιντερ για να κερδίσει μια θέση στο Δημοκρατικό ψηφοδέλτιο – ακόμη και πίσω από τον ηθοποιό του Χόλιγουντ ΝτουέινΤζόνσον – είπε ότι δεν άκουγε ποτέ τις δημοσκοπήσεις.

«Αν άκουγα τις δημοσκοπήσεις, δεν θα είχα θέσει υποψηφιότητα για το πρώτο μου αξίωμα ή το δεύτερο – και σίγουρα δεν θα καθόμουν εδώ».

Οι αναφορές στον Τραμπ

Η Χάρις είπε επίσης ότι πίστευε ότι οι προβλέψεις της σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ που συμπεριφερόταν ως φασίστας και διοικούσε μια αυταρχική κυβέρνηση είχαν επαληθευτεί.

«Είπε ότι θα οπλίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης – και ακριβώς αυτό έκανε».

Επεσήμανε την αναστολή του κωμικού Τζίμι Κίμελ από το ABC, αφού έκανε ένα αστείο για την αντίδραση των Ρεπουμπλικανών στον θάνατο του δεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

Η απομάκρυνσή του από τα ραδιοφωνικά κύματα, την οποία γιόρτασε ο Τραμπ, ήρθε αφότου η ρυθμιστική αρχή που διορίστηκε από τον Τραμπ απείλησε τους ραδιοτηλεοπτικούς παραγωγούς του Κίμελ.

Η Χάρις σκεφτόταν να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης στην πολιτεία καταγωγής της, την Καλιφόρνια, το 2026. Αλλά έκλεισε αυτή την πόρτα – και άφησε άλλη μια ανοιχτή για τις προεδρικές εκλογές του 2028 – τον Ιούλιο.

Η απόφαση για την Καλιφόρνια

Να σημειωθεί ότι η απόφασή της να μην συμμετάσχει στην εκστρατεία για κυβερνήτης ουσιαστικά έδωσε ώθηση στις ενδεχομένως πολυπληθείς προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη διαδοχή του Τραμπ σε τρία χρόνια.

Ωστόσο, μετά από μια συντριπτική ήττα πέρυσι, η πρώην αντιπρόεδρος θα είχε μια δύσκολη μάχη μπροστά της για να ανακτήσει την υποστήριξη εντός του κόμματός της και μεταξύ των ψηφοφόρων σε όλη τη χώρα.

Μια δημοσκόπηση του Politico που διεξήχθη το καλοκαίρι έδειξε ότι οι Δημοκρατικοί της Καλιφόρνια θα προτιμούσαν ελαφρώς τον Γκάβιν Νιούσομ, τον νυν κυβερνήτη τους, έναντι της Χάρις σε μια προεδρική αναμέτρηση.