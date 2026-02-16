magazin
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Area 51, θεωρίες συνωμοσίας κι εξωγήινοι – «Υπάρχουν» λέει ο Μπαράκ Ομπάμα
Fizz 16 Φεβρουαρίου 2026, 11:40

Area 51, θεωρίες συνωμοσίας κι εξωγήινοι – «Υπάρχουν» λέει ο Μπαράκ Ομπάμα

Ο Μπαράκ Ομπάμα λέει ότι οι εξωγήινοι είναι μια πραγματικότητα όταν πιέζεται σε πρόσφατη συνέντευξη για προεδρικά μυστικά.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Ο 64χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν σε συνέντευξη με τον YouTuber και πολιτικό σχολιαστή Μπράιαν Τάιλερ Κοέν που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχει δει κανέναν με τα ίδια του τα μάτια.

Προς το τέλος της μακράς συνέντευξης, ο Κοέν ρώτησε για τη θεωρία της εξωγήινης ζωής: «Οι εξωγήινοι υπάρχουν;».

«Υπάρχουν, αλλά δεν τους έχω δει» απάντησε ο Ομπάμα πριν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και διαψεύσει μια μακροχρόνια φήμη σχετικά με την Περιοχή 51 (Area 51), την απόρρητη εγκατάσταση της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην έρημο της Νεβάδα.

«Και δεν κρατούνται στην… πώς τη λένε; Περιοχή 51» συνέχισε ο Ομπάμα. «Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το μυστικό εργοστάσιο

Όταν ρωτήθηκε «Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που θέλατε να απαντηθεί όταν γίνατε πρόεδρος;», ο Ομπάμα αστειεύτηκε σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση του Κοέν.

«Πού είναι οι εξωγήινοι;», είπε γελώντας.

Ο Ομπάμα είχε κάνει παρόμοιο αστείο στο The Late Late Show με τον Τζέιμς Κόρντεν.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη ζωή εκτός Γης σε ένα επεισόδιο του talk show το 2021, ο πρώην πρόεδρος είπε: «Η αλήθεια είναι ότι, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ρώτησα: “Υπάρχει κάπου ένα εργαστήριο όπου φυλάσσονται τα δείγματα εξωγήινων και το διαστημόπλοιο;”».

«Υπάρχουν, αλλά δεν τους έχω δει» απάντησε ο Ομπάμα

YouTube thumbnail

Αν όντως υπάρχουν

Σε ένα επεισόδιο του 2021 του podcast The Ezra Klein Show, ο Ομπάμα είπε ότι αν αποδειχθεί ότι οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί, δεν έχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα επηρεάσει το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα στη Γη.

Τότε, είπε ότι «θα ξεσπάσουν αμέσως διαμάχες, όπως, για παράδειγμα, ότι πρέπει να ξοδέψουμε πολύ περισσότερα χρήματα σε οπλικά συστήματα για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Θα εμφανιστούν νέες θρησκείες. Και ποιος ξέρει σε τι είδους διαφωνίες θα εμπλακούμε. Είμαστε καλοί στο να δημιουργούμε διχασμούς μεταξύ μας».

Ωστόσο, ο Ομπάμα δήλωσε σε εκείνο το podcast: «Δεν θα άλλαζε καθόλου την πολιτική μου στάση. Διότι ολόκληρη η πολιτική μου στάση βασίζεται στο γεγονός ότι είμαστε μικροσκοπικοί οργανισμοί σε αυτό το μικρό σωματίδιο που επιπλέει στο διάστημα».

Ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δέκα χρόνια πριν αρνείται ότι γνωρίζει για την ύπαρξη εξωγήινων

YouTube thumbnail

Area 51 και θεωρίες συνωμοσίας

Όσον αφορά την Περιοχή 51, η αμερικανική κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη της εγκατάστασης  -η οποία ονομάζεται επίσημα Nevada Test and Training Range- μέχρι το 2013, έχοντας προηγουμένως αρνηθεί για χρόνια πριν τελικά δημοσιεύσει έγγραφα που το επιβεβαιώνουν. Είναι εντελώς απαγορευμένη για τους πολίτες, με την απομακρυσμένη βάση να περιπολείται από ένοπλους φρουρούς.

Χάρη σε όλη αυτή τη μυστικότητα και στο γεγονός ότι κανείς εκτός από το κυβερνητικό προσωπικό δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στην εγκατάσταση, έχει γίνει το επίκεντρο μιας τεράστιας συνωμοσίας.

Κάποιοι πιστεύουν ότι η Περιοχή 51 είναι στην πραγματικότητα η έδρα ενός υπόγειου εργαστηρίου όπου η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μελετά εξωγήινους. Η επίσημη χρήση της, ωστόσο, είναι ένα ανοιχτό πεδίο εκπαίδευσης για την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση
Μαγεία 16.02.26

Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση

Η σειρά «The Simpsons» έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους από την πρώτη της προβολή στο FOX το 1989, μερικοί από τους οποίους είναι η Lady Gaga, η Μέριλ Στρίπ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή
«Δυσβάσταχτο» 15.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή

Αν ο διάσημος και υποθετικά εύπορος Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν μπορούσε να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τι σημαίνει αυτό για τους άσημους καρκινοπαθείς στις ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»
Φούμαρα 14.02.26

Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»

Η προωθητική καμπάνια για τη νέα μεταφορά του κλασικού έργου της Έμιλι Μπροντέ Ανεμοδαρμένα Ύψη φαίνεται να τεστάρει τις αντοχές των θαυμαστών και του σινεφίλ κοινού με το cringe ψέμα του σημειώνει το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»
Γλώσσα αλήθειας 14.02.26

Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»

Η Charli xcx βρέθηκε στην Berlinale, όπου παρουσιάζεται η ταινία της «The Moment» και μίλησε για το «Brat», την εμπειρία της από τη μουσική βιομηχανία αλλά και για το φεστιβάλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας 16.02.26

Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει και η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, με την κακοκαιρία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
Επικαιρότητα 16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
Μια άποψη 16.02.26

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media
Ψηφιακή εποχή 16.02.26

Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media

Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προτείνουν περιορισμούς στα social media, λόγω της απογοήτευσης από την αργή εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης – Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών - Τα επόμενα βήματα

Εκκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών που αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί στην Καισαριανή - «Οι εικόνες θα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον είναι γνήσιες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media
BFM TV 16.02.26

Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media

Ρεπορτάζ του BFM TV αποκαλύπτει στη Γαλλία μαζική προσέγγιση γυναικών – ακόμη και ανήλικων – από «managers» του OnlyFans, με υποσχέσεις γρήγορου κέρδους και προμήθειες έως 60%, ενώ εξετάζονται αυστηρότερες ποινές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
Εξέλιξη 16.02.26

Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

«Είναι δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις και θα βελτιώσουν το σύστημα αδειοδότησης των επισκευών ενώ θα κάνουν δικαιότερη την αποζημίωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Κεγκέρογλου.

Σύνταξη
Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης
Αναγνώριση 16.02.26

Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης

Τιμητική βράβευση στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Σύνταξη
Καισαριανή: Εάν δεν υπάρχει κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες, λέει ο Κακλαμάνης
Αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ 16.02.26

Η Βουλή θα προσπαθήσει να πάρει τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων της Καισαριανής, λέει ο Κακλαμάνης

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δήλωσε για τις φωτογραφίες των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή ότι η διαπίστωση της γνησιότητας τους είναι αρμοδιότητα του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
«Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές για τις φωτογραφίες της Καισαριανής» δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης
Ελλάδα 16.02.26

«Ανοιχτός σε διάλογο με τις ελληνικές Αρχές για τις φωτογραφίες της Καισαριανής» δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης

Τι δηλώνει ο Βέλγος δημοπράτης για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής. Τονίζει πως έχει «τη νόμιμη κυριότητα των φωτογραφιών», αποφεύγει ωστόσο να απαντήσει στα ερωτήματα του in για τον τρόπο απόκτησης, αλλά και τη γνησιότητά τους

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
Διπλωματία 16.02.26

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο