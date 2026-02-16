Area 51, θεωρίες συνωμοσίας κι εξωγήινοι – «Υπάρχουν» λέει ο Μπαράκ Ομπάμα

Ο 64χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν σε συνέντευξη με τον YouTuber και πολιτικό σχολιαστή Μπράιαν Τάιλερ Κοέν που δημοσιεύθηκε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχει δει κανέναν με τα ίδια του τα μάτια.

Προς το τέλος της μακράς συνέντευξης, ο Κοέν ρώτησε για τη θεωρία της εξωγήινης ζωής: «Οι εξωγήινοι υπάρχουν;».

«Υπάρχουν, αλλά δεν τους έχω δει» απάντησε ο Ομπάμα πριν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και διαψεύσει μια μακροχρόνια φήμη σχετικά με την Περιοχή 51 (Area 51), την απόρρητη εγκατάσταση της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην έρημο της Νεβάδα.

«Και δεν κρατούνται στην… πώς τη λένε; Περιοχή 51» συνέχισε ο Ομπάμα. «Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το μυστικό εργοστάσιο

Όταν ρωτήθηκε «Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που θέλατε να απαντηθεί όταν γίνατε πρόεδρος;», ο Ομπάμα αστειεύτηκε σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση του Κοέν.

«Πού είναι οι εξωγήινοι;», είπε γελώντας.

Ο Ομπάμα είχε κάνει παρόμοιο αστείο στο The Late Late Show με τον Τζέιμς Κόρντεν.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για τη ζωή εκτός Γης σε ένα επεισόδιο του talk show το 2021, ο πρώην πρόεδρος είπε: «Η αλήθεια είναι ότι, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ρώτησα: “Υπάρχει κάπου ένα εργαστήριο όπου φυλάσσονται τα δείγματα εξωγήινων και το διαστημόπλοιο;”».

«Υπάρχουν, αλλά δεν τους έχω δει» απάντησε ο Ομπάμα

Αν όντως υπάρχουν

Σε ένα επεισόδιο του 2021 του podcast The Ezra Klein Show, ο Ομπάμα είπε ότι αν αποδειχθεί ότι οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί, δεν έχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα επηρεάσει το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα στη Γη.

Τότε, είπε ότι «θα ξεσπάσουν αμέσως διαμάχες, όπως, για παράδειγμα, ότι πρέπει να ξοδέψουμε πολύ περισσότερα χρήματα σε οπλικά συστήματα για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Θα εμφανιστούν νέες θρησκείες. Και ποιος ξέρει σε τι είδους διαφωνίες θα εμπλακούμε. Είμαστε καλοί στο να δημιουργούμε διχασμούς μεταξύ μας».

Ωστόσο, ο Ομπάμα δήλωσε σε εκείνο το podcast: «Δεν θα άλλαζε καθόλου την πολιτική μου στάση. Διότι ολόκληρη η πολιτική μου στάση βασίζεται στο γεγονός ότι είμαστε μικροσκοπικοί οργανισμοί σε αυτό το μικρό σωματίδιο που επιπλέει στο διάστημα».

Ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δέκα χρόνια πριν αρνείται ότι γνωρίζει για την ύπαρξη εξωγήινων

Area 51 και θεωρίες συνωμοσίας

Όσον αφορά την Περιοχή 51, η αμερικανική κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη της εγκατάστασης -η οποία ονομάζεται επίσημα Nevada Test and Training Range- μέχρι το 2013, έχοντας προηγουμένως αρνηθεί για χρόνια πριν τελικά δημοσιεύσει έγγραφα που το επιβεβαιώνουν. Είναι εντελώς απαγορευμένη για τους πολίτες, με την απομακρυσμένη βάση να περιπολείται από ένοπλους φρουρούς.

Χάρη σε όλη αυτή τη μυστικότητα και στο γεγονός ότι κανείς εκτός από το κυβερνητικό προσωπικό δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στην εγκατάσταση, έχει γίνει το επίκεντρο μιας τεράστιας συνωμοσίας.

Κάποιοι πιστεύουν ότι η Περιοχή 51 είναι στην πραγματικότητα η έδρα ενός υπόγειου εργαστηρίου όπου η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μελετά εξωγήινους. Η επίσημη χρήση της, ωστόσο, είναι ένα ανοιχτό πεδίο εκπαίδευσης για την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images