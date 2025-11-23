magazin
Τελικά, υπάρχουν όντως εξωγήινοι; – Ντοκιμαντέρ υποστηρίζει διεθνή συγκάλυψη 80 ετών
23 Νοεμβρίου 2025 | 10:29

Τελικά, υπάρχουν όντως εξωγήινοι; – Ντοκιμαντέρ υποστηρίζει διεθνή συγκάλυψη 80 ετών

Το The Age of Disclosure παρουσιάζει πρώην αξιωματούχους που μιλούν για UAP, συνδέοντας το Ρόσγουελ με μυστικά προγράμματα και έναν νέο αγώνα υπεροχής γύρω από πιθανή μη ανθρώπινη τεχνολογία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Spotlight

Βρίσκεται, άραγε, «η αλήθεια εκεί έξω»; Ο Νταν Φάρα μεγάλωσε σε μια εποχή όπου οι εξωγήινοι δεν ήταν περιθώριο αλλά mainstream: ο E.T., το Close Encounters και αργότερα οι υποθέσεις του X-Files διαμόρφωσαν μια ολόκληρη γενιά που αναρωτήθηκε σοβαρά αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν.

Για τον Φάρα, αυτή η παιδική περιέργεια δεν έσβησε ποτέ. Σήμερα μετατρέπεται σε ντοκιμαντέρ: The Age of Disclosure, ένα φιλόδοξο εγχείρημα που υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες κρατούν απόρρητες πληροφορίες για τα UAP (άγνωστης ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα) τη νέα ονομασία που επιχειρεί να αποτινάξει το στιγματισμένο «UFO».

Στο κέντρο της ταινίας βρίσκεται ο Λουίς Ελιζόντο, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου και βασικό στέλεχος του Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP).

Ο Ελιζόντο, που εμφανίζεται ως «η φωνή από μέσα», παραιτήθηκε το 2017 υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συστηματική συγκάλυψη και οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης για να απαξιωθεί η δουλειά του.

Η παρουσία του δεν είναι απλώς αφηγηματική∙ λειτουργεί ως εγγύηση ότι η υπόθεση δεν στηρίζεται σε θεωρίες διαδικτύου αλλά σε ανθρώπους με πραγματική πρόσβαση σε πληροφορίες υψηλής διαβάθμισης.

YouTube thumbnail

«Μη ανθρώπινα σκάφη και μη ανθρώπινες μορφές»

Ο Φάρα επέλεξε να δουλέψει ανεξάρτητα, χωρίς στούντιο ή πλατφόρμα, ώστε οι συμμετέχοντες να αισθανθούν ασφαλείς και να μη θεωρήσουν ότι η μαρτυρία τους θα παρουσιαστεί ως τηλεοπτικό θέαμα.

Τα ονόματα όσων μιλούν δεν αποκαλύφθηκαν μεταξύ τους μέχρι την ολοκλήρωση της παραγωγής. Αυτή η μυστικότητα απέδωσε: συνολικά 34 άτομα με θητεία σε θέσεις εθνικής ασφάλειας, στρατιωτικές υπηρεσίες και νομοθετικά σώματα μιλούν δημόσια.

Ανάμεσά τους ο Τζέι Στράτον, στέλεχος του AATIP, ο οποίος δηλώνει ότι έχει δει «μη ανθρώπινα σκάφη και μη ανθρώπινες μορφές», ο νυν υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρώην διευθυντής των εθνικών μυστικών υπηρεσιών επί Ομπάμα, στρατηγός Τζιμ Κλάπερ.

Οι μαρτυρίες καταλήγουν σε μια κοινή υπόθεση: η τεχνολογία που παρατηρείται στα UAP ξεπερνά κάθε γνωστή ανθρώπινη δυνατότητα. Μιλάμε για κινήσεις χωρίς φαινόμενα ώσης, μεταβάσεις αέρα-νερού-διαστήματος, επιτάχυνση χωρίς ανιχνεύσιμη κατανάλωση ενέργειας.

Για κάποιους ειδικούς, αυτό δεν σημαίνει απλώς εξωγήινη παρουσία αλλά ανεξήγητη τεχνολογία που, αν αποκωδικοποιηθεί, θα μπορούσε να φέρει ανατροπές σε τομείς όπως η άμυνα και η ενέργεια.

YouTube thumbnail

Η συγκάλυψη ως στρατηγική

Το ντοκιμαντέρ υποστηρίζει ότι η μυστικότητα γύρω από τα UAP δεν έχει σκοπό να «προστατεύσει το κοινό από το σοκ», αλλά να αποτρέψει έναν νέο ανταγωνισμό υπεροπλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η γνώση είναι ισχύς: αν πράγματι υπάρχουν μη ανθρώπινα συστήματα πρόωσης ή υλικά με άγνωστες ιδιότητες, το κράτος που θα τα κατανοήσει πρώτο θα αποκτήσει πλεονέκτημα ανάλογο με την πυρηνική τεχνολογία στις δεκαετίες του ’40 και ’50.

Η ταινία συνδέει αυτή τη λογική με την απαρχή του μύθου: το Ρόσγουελ.

YouTube thumbnail

Τι συνέβη στο Ρόσγουελ – το ιστορικό πλαίσιο πίσω από τον μύθο

Το 1947, κοντά στο Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού, εντοπίστηκαν συντρίμμια σε ένα ράντσο. Η πρώτη επίσημη ανακοίνωση από την αεροπορική βάση μίλησε για «ιπτάμενο δίσκο» — μια δήλωση που ανακλήθηκε μόλις λίγες ώρες μετά, με το Πεντάγωνο να υποστηρίζει ότι ήταν απλώς μετεωρολογικό μπαλόνι.

Δεκαετίες αργότερα, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα έδειξαν ότι επρόκειτο για το Project Mogul, ένα άκρως απόρρητο πρόγραμμα που χρησιμοποιούσε μπαλόνια μεγάλου ύψους για να ανιχνεύει ακουστικά κύματα από σοβιετικές πυρηνικές δοκιμές. Επειδή το πρόγραμμα ήταν τόσο μυστικό, ακόμη και οι αξιωματικοί στους οποίους ανατέθηκε η πρώτη επικοινωνία δεν γνώριζαν τι είχαν μπροστά τους — εξού και η αρχική ανακοίνωση.

Αυτή η σύγχυση δημιούργησε το ιδανικό περιβάλλον για την εξάπλωση θεωριών περί σωμάτων εξωγήινων και μυστικών επιστημονικών αναλύσεων. Στις αφηγήσεις που εμφανίστηκαν δεκαετίες μετά, αυτά τα «σώματα» συχνά συγχέονται με ανδρείκελα δοκιμών πρόσκρουσης της δεκαετίας του ’50.

εξωγήινοι

Από το Ρόσγουελ στον σημερινό γεωπολιτικό ανταγωνισμό

Για τον Φάρα, το Ρόσγουελ δεν είναι απλώς «απόδειξη» ότι υπάρχουν εξωγήινοι αλλά και μάθημα ιστορίας: η κυβέρνηση μιας νικήτριας υπερδύναμης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν μπορούσε να παραδεχτεί την ύπαρξη απειλής που δεν κατανοεί. Από εκεί, η μυστικότητα μετατράπηκε σε δόγμα — ενισχυμένο από τον Ψυχρό Πόλεμο και από τον φόβο ότι ανταγωνιστές όπως η Ρωσία ή η Κίνα μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε προηγμένη τεχνολογία πρώτοι.

Έτσι, η συζήτηση για το αν υπάρχουν εξωγήινοι γίνεται λιγότερο φιλοσοφική και περισσότερο στρατηγική: ό,τι κι αν συμβαίνει με τα UAP, ισχύει η φράση που επαναλαμβάνει ο Στράτον στο ντοκιμαντέρ: «Δεν μπορείς να το πεις στους φίλους σου χωρίς να το μάθουν και οι εχθροί σου.»

YouTube thumbnail

Και πού οδηγεί όλο αυτό;

Ο Φάρα πιστεύει ότι η διαδικασία αποκάλυψης είναι αναπόφευκτη: όσο περισσότεροι αξιωματούχοι μιλούν δημόσια, τόσο δυσκολότερο θα γίνεται να διατηρηθεί η σιωπή.

Δεν θεωρεί ότι το κοινό χρειάζεται βίντεο — πιστεύει ότι η πραγματική απόδειξη είναι οι άνθρωποι που ρισκάρουν καριέρες, διαβαθμίσεις και κοινωνικό κύρος για να μιλήσουν.

Και καταλήγει με μια πρόβλεψη: Κάποια στιγμή, ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ θα παραδεχτεί δημόσια ότι δεν είμαστε μόνοι — και ότι ξεκινά μια νέα εποχή διαφάνειας.

Μήπως, τελικά, να υπάρχουν όντως εξωγήινοι;

Τράπεζες
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

inWellness
inTown
magazin
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον
Μακαρθισμός 23.11.25

Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» - Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον

Το 1947, άνθρωποι του κλάδου που ανησυχούσαν για τη λογοκρισία εν μέσω του «Κόκκινου Τρόμου» ίδρυσαν την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία — που αναβίωσε πρόσφατα από την Τζέιν Φόντα, της οποίας ο πατέρας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Culture Live 23.11.25

Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI
Διαχρονικότητα 23.11.25

Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI

Ο θρυλικός Έντι Μέρφι, πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο AFI Life Achievement Award, που θεωρείται η ύψιστη τιμητική διάκριση για τους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»
Είκοσι χρόνια 22.11.25

Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»

Κατά την διάρκεια της βράβευσης του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα American Cinematheque Awards, ο Μπεν Άφλεκ εξήρε τόσο το ταλέντο του ηθοποιού, όσο και τον ακέραιο χαρακτήρα του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο
Δύο γυναίκες 22.11.25

Όταν η Μόνικα Μπελούτσι «συνάντησε» τη Μαρία Κάλλας: Η Ιταλίδα σταρ επιστρέφει στην Αθήνα για τη θρυλική σοπράνο

H ιταλίδα σταρ Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει στην πρωτεύουσα με αφορμή την προβολή της διεθνούς παραγωγής «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση».

Σύνταξη
Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 
Τότε & τώρα 22.11.25

Τζορτζ Κλούνεϊ: Η άνοια, τα νιάτα, το mullet και ο επικήδειος – «Ο πιο Σέξι άνδρας πέθανε» 

Με αστείρευτο χιούμορ που ισορροπεί με την πολιτική οξύτητα και τον αυτοσαρκασμό, ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού στο Λονδίνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια
Ιούνιος, 1939 22.11.25

Ένας ξεχασμένος θησαυρός στο πατάρι: Ο Superman επέστρεψε και «πέταξε» στα 9,12 εκατ. δολάρια

Κρυμμένο για δεκαετίες κάτω από εφημερίδες, το αυθεντικό Superman #1 του 1939 ανακαλύφθηκε τυχαία από τρία αδέλφια στην Καλιφόρνια και έγινε το ακριβότερο κόμικ που έχει πουληθεί ποτέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Hamnet: Όταν ο θάνατος ενός παιδιού γίνεται ο απόηχος ενός αριστουργήματος
Γουίλιαμ Σαίξπηρ 22.11.25

Hamnet: Όταν ο θάνατος ενός παιδιού γίνεται ο απόηχος ενός αριστουργήματος

H νέα ταινία Hamnet φαντάζεται την οικογένεια του Σαίξπηρ μέσα από την απώλεια του γιου του και ανασυνθέτει τη γυναίκα που η ιστορία παραμέρισε, την Άγκνες, σε έναν ρόλο ισότιμο με τον ποιητή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία
Africa Nova 22.11.25

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία

Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα παραγωγής ελαιόλαδου ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε στην Κασσερίν της Τυνησίας, με τον μεγαλύτερο γνωστό ελαιόμυλο της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου
Αμβούργο 21.11.25

Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου

Ο Δανός αρχιτέκτονας Bjarke Ingels, περιγράφει στο Designboom τα σχέδια για την νέα όπερα ως «ένα τοπίο ομόκεντρων βεραντών», που δημιουργεί το οπτικό εφέ κυμάτων στην επιφάνεια του νερού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του
Το άξιζε 21.11.25

Δάκρυα και Wakanda Forever: Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του

Σε μια συγκινητική εκδήλωση, ο Black Panther Τσάντγουικ Μπόουζμαν τιμήθηκε μετά θάνατον, αποκτώντας το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο
Panorama 21.11.25

Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο

Το νέο βιβλίο με τίτλο «Dianarama» αποκαλύπτει ότι η συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα βασίστηκε σε πλαστογραφημένα έγγραφα που υπονοούσαν εμπλοκή της MI5, με το BBC να κατηγορείται για λανθασμένο χειρισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Όλα τα μάτια στη Γενεύη – Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούν για το σχέδιο Τραμπ
Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις 23.11.25

Όλα τα μάτια στη Γενεύη - Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν για το σχέδιο Τραμπ

Ξεκίνησαν οι διπλωματικές συζητήσεις στη Γενεύη - Το σχέδιο συνέταξαν οι απεσταλμένοι των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν - Διορία ΗΠΑ σε Ουκρανία να το αποδεχθεί μέχρι τις 27 Νοεμβρίου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης, θριαμβολογεί ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό με εμφανή στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους

Σύνταξη
Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 23.11.25

Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα - Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν σοβαρή κακοκαιρία σε όλη την επικράτεια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά «μην περιμένετε να έρθουν κρύα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23.11.25

Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει στην εργασία - Το πρόβλημα το έχουν τελικά οι εργοδότες

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν
Τεχνολογία 23.11.25

Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν

Τα ανησυχητικά στοιχεία για το phishing, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Σύνταξη
Best Cities: Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής – Η έκπληξη της λίστας
Έρευνα 23.11.25

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής - Η έκπληξη της λίστας Best Cities

Ποιες πολύ δημοφιλείς πόλεις δεν κατάφεραν καν να μπουν στην εικοσάδα των Best Cities - Σταθερά στη λίστα η Ευρώπη - Ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία, οι παράγοντες που εξετάζονται

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

