Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιβεβαίωσε «την ύπαρξη UFO» σε ένα νέο τρέιλερ, με έναν πρώην αξιωματούχο να επιβεβαιώνει και αυτός την ύπαρξή τους.

Η αποκάλυψη προήλθε από ένα τρέιλερ για το περιεχόμενο ενός ντοκιμαντέρ του Prime Video, με τίτλο «Η Εποχή της Αποκάλυψης», το οποίο επικεντρώνεται στην πεποίθηση ότι η ύπαρξη εξωγήινης ζωής συγκαλύπτεται εδώ και δεκαετίες από την αμερικανική κυβέρνηση.

Παρουσιάζεται από τον τηλεοπτικό και κινηματογραφικό παραγωγό Νταν Φάρα. Το ντοκιμαντέρ υπονοεί ότι οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν υποστεί μια 80ετή συγκάλυψη και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πολλούς ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Μεταξύ αυτών που που μιλούν στο τρέιλερ είναι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ένα από τα υψηλόβαθμα μέλη της σημερινής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο, ένας σημαντικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ και δηλώνει ότι UFO έχουν εντοπιστεί να πετούν πάνω από περιορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το τρέιλερ:

Ο Υπουργός Εξωτερικών δεν υπονοεί ακριβώς ότι αυτά τα ιπτάμενα αντικείμενα είναι ασημένια πιατάκια με πράσινους εξωγήινους, αλλά στο τρέιλερ δεν διευκρινίζει τη στάση του σχετικά με τις έρευνες.

«Είχαμε επανειλημμένες περιπτώσεις πτήσεων στον εναέριο χώρο πάνω από περιορισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις – και δεν ήταν δικά μας ιπτάμενα αντικείμενα», λέει στο τρέιλερ.

Ο Ρούμπιο συνεχίζει λέγοντας ότι «ακόμα και οι Πρόεδροι λειτουργούσαν με βάση την ανάγκη να γνωρίζουν».

Η πιο συγκλονιστική αποκάλυψη από το τρέιλερ, ωστόσο, προέρχεται από τον Τζέι Στράτον, έναν συνταξιούχο αξιωματούχο της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας.

Ο Στράτον ήταν πρώην διευθυντής της Ομάδας Εργασίας UAP (Άγνωστης Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα) της κυβέρνησης και επιβεβαιώνει ότι έχει δει τόσο εξωγήινα σκάφη όσο και εξωγήινα όντα.

«Έχω δει, με τα ίδια μου τα μάτια, μη ανθρώπινα σκάφη και μη ανθρώπινα όντα», λέει.

Ο Φάρα είχε μιλήσει προηγουμένως στο Entertainment Weekly, όπου χαρακτήρισε την προαναφερθείσα συγκάλυψη ως τη «μεγαλύτερη εκστρατεία παραπληροφόρησης στην ιστορία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

«Προφανώς, τα γεγονότα γύρω από αυτό το θέμα συγκαλύπτονται εδώ και 80 χρόνια και έχουν αποκρυφθεί από το κοινό. Κάθε υψηλόβαθμο, αξιόπιστο πρόσωπο από το οποίο πήρα συνέντευξη, δήλωσε ότι αυτό δεν είναι σωστό», πρόσθεσε.

«Δήλωσαν πως ξέρουν ότι ισχύει και ότι δεν είναι αποδεκτό».

Το ντοκιμαντέρ έχει επαινεθεί ιδιαιτέρως, αλλά κάποιοι εκ αυτών που το έχουν παρακολουθήσει είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τους παραπάνω ισχυρισμούς.

Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει στο Prime Video στις 21 Νοεμβρίου.