Το μυστήριο του Ρόσγουελ: Η αλήθεια για την «αυτοψία εξωγήινου» – Φάρσα, παράνοια, συνωμοσία και ο θρύλος

Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ Alien Autopsy από το Sky Documentaries έρχεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση, εστιάζοντας σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και θρυλικά περιστατικά όλων των εποχών: την υπόθεση του Ρόσγουελ και την περιβόητη ταινία με την «αυτοψία εξωγήινου» που υποτίθεται ότι αποκάλυψε την αλήθεια.

Το 1995, 18 λεπτά ενός φιλμ συγκλόνισαν τον κόσμο και πυροδότησαν ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια της εποχής μας.

Το λεγόμενο Alien Autopsy (Αυτοψία Εξωγήινου) φάνηκε να δείχνει τρεις κυβερνητικούς αξιωματούχους με στολές προστασίας να κάνουν νεκροψία στο πτώμα ενός εξωγήινου, που είχε ανασυρθεί από ένα σημείο συντριβής κοντά στο Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού το 1947.

Το υλικό προκάλεσε αίσθηση διεθνως, καθηλώνοντας ειδικούς του κινηματογράφου, στρατιωτικούς αναλυτές, ακόμα και την Μυστική Υπηρεσία. Ωστόσο, το ερώτημα παρέμενε: ήταν γνήσιο ή μια περίτεχνη φάρσα; Η αλήθεια είναι κάθε άλλο παρά απλή.

Από τον σκηνοθέτη Τζον Ντάουερ (My Scientology Movie και την βραβευμένη με BAFTA σειρά Lockerbie), αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ, που μοιάζει με παραμύθι, ακολουθεί τα μέλη μιας φιλόδοξης ομάδας κινηματογραφιστών που βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς καταιγίδας στα μέσα ενημέρωσης, αφού δημιούργησαν μια αναπαράσταση μιας εξωγήινης συνάντησης σε ένα διαμέρισμα του Βόρειου Λονδίνου.

Κάποιοι, μάλιστα, εξακολουθούν να επιμένουν ότι βασίστηκε σε ένα γνήσιο φιλμ που είχε καταγράψει ο αμερικανικός στρατός.

Καθώς οι συζητήσεις για την εξωγήινη ζωή φτάνουν στα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης των ΗΠΑ, με στρατιωτικούς πληροφοριοδότες να καταθέτουν για συναντήσεις με άγνωστα εναέρια φαινόμενα, η σειρά εμβαθύνει στον ευρύτερο κόσμο της ουφολογίας και στον αντίκτυπο του φιλμ με την «αυτοψία εξωγήινου».

Από τον επίμονο μύθο του Ρόσγουελ μέχρι τη μυστηριώδη θέαση του Κάλβαϊν στη Σκωτία, το ντοκιμαντέρ «εξερευνά τις ιστορίες, τις θεάσεις και τα στοιχεία που συνεχίζουν να διχάζουν πιστούς και σκεπτικιστές».

«Πάνω από μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία του ανατριχιαστικού ασπρόμαυρου υλικού μιας αυτοψίας εξωγήινου στα μέσα της δεκαετίας του ’90, το οποίο επηρέασε πολλούς με παρόμοιο τρόπο με το The Blair Witch Project, αποκαλύφθηκε ότι το φιλμ είχε παραχθεί σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Κάμντεν του Βόρειου Λονδίνου, και όχι στην έρημο του Ρόσγουελ» είπε ο Τζον Ντάουερ. «Με τους δημιουργούς του να το περιγράφουν ως μια ‘αποκατάσταση’, είναι ακόμα πιθανό να βασίζεται σε πρωτότυπα καρέ από μια υπάρχουσα μεταπολεμική ταινία. Έχω σκηνοθετήσει μερικά τρελά ντοκιμαντέρ στη ζωή μου, αλλά ποτέ ένα στο οποίο είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις τι είναι αληθινό και τι όχι».

«Η δεκαετία του ’90 ήταν η χρυσή εποχή του πυρετού των UFO —πριν από τα smartphones, πριν από το streaming— όταν τα θολά, γεμάτα κόκκους πλάνα, τα X-Files και το Ρόσγουελ κυριαρχούσαν στα πρωτοσέλιδα. Το φιλμ Alien Autopsy παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μυστήρια του 20ού αιώνα» πρόσθεσε η Χέιλι Ρέινολντς, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ντοκιμαντέρ του Sky.

Ο Ντάουερ υπόσχεται αφηγηματική δεξιοτεχνία και δημοσιογραφική ακρίβεια σε μια ιστορία που είναι τόσο προκλητική τώρα όσο ήταν και στη δεκαετία του ’90 — και που αγγίζει τη διαχρονική μας γοητεία με την εξωγήινη ζωή. Αλήθεια ή απάτη;

Το χρονικό της υπόθεσης του Ρόσγουελ

Το συμβάν του Ρόσγουελ (Roswell incident) ξεκινά στις αρχές Ιουλίου του 1947, σε μια απομακρυσμένη έκταση στην έρημο του Νέου Μεξικού όταν ο κτηνοτρόφος Γουίλιαμ Μπραζέλ, ενώ επιθεωρούσε το ράντσο του μετά από μια καταιγίδα, ανακάλυψε διάσπαρτα συντρίμμια ενός μυστηριώδους αντικειμένου.

Τα κομμάτια ήταν κατασκευασμένα από ελαφρύ, αλλά εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό, με παράξενες εγκοπές και σύμβολα.

Ο Μπραζέλ, μη μπορώντας να καταλάβει τι ακριβώς είχε βρει, ειδοποίησε τον σερίφη, ο οποίος με τη σειρά του επικοινώνησε με την κοντινή Αεροπορική Βάση του Ρόσγουελ.

Στις 8 Ιουλίου του 1947, ο τοπικός Τύπος κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση, η οποία έμελλε να μείνει στην ιστορία. Η ανακοίνωση, που υπογράφτηκε από τον υπολοχαγό Ουόλτερ Χαουτ, ανέφερε πως η βάση είχε περισυλλέξει τα κομμάτια ενός «ιπτάμενου δίσκου».

Η είδηση προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση, με δημοσιογράφους και φωτογράφους να καταφθάνουν μαζικά στο Ρόσγουελ, επιζητώντας περισσότερες πληροφορίες.

Ωστόσο, μόλις μία ημέρα αργότερα, ο στρατός ανακάλεσε την αρχική του ανακοίνωση, ισχυριζόμενος ότι τα συντρίμμια ανήκαν σε ένα μετεωρολογικό μπαλόνι, του άκρως απόρρητου Project Mogul.

Το πρόγραμμα αυτό είχε σχεδιαστεί για να ανιχνεύει τα ηχητικά κύματα που παράγονται από πυρηνικές δοκιμές της Σοβιετικής Ένωσης.

Η εξήγηση αυτή, αν και επίσημη, άφησε πολλά ερωτηματικά, δημιουργώντας ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη θεωριών συνωμοσίας.

Η «αυτοψία εξωγήινου» και η κατάρριψη του μύθου

Η υπόθεση του Ρόσγουελ έμεινε για χρόνια στην αφάνεια, μέχρι που αναζωπυρώθηκε τη δεκαετία του ’70, όταν ερευνητές όπως ο Στάντον Φρίντμαν άρχισαν να ανακρίνουν πρώην στρατιωτικούς που είχαν υπηρετήσει στην περιοχή.

Οι μαρτυρίες τους, συχνά αντιφατικές, υποστήριζαν ότι ο στρατός είχε καλύψει τη συντριβή ενός εξωγήινου σκάφους και είχε περισυλλέξει τα πτώματα των εξωγήινων επιβαινόντων.

Το 1995, η υπόθεση έφτασε στο απόγειό της με την κυκλοφορία του φιλμ της «αυτοψίας εξωγήινου».

Ο Βρετανός επιχειρηματίας Ρέι Σάντιλι, ο οποίος ισχυριζόταν ότι είχε στην κατοχή του το αυθεντικό υλικό, κυκλοφόρησε τα πλάνα σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας παγκόσμια αίσθηση.

Το φιλμ υποτίθεται ότι έδειχνε τρεις κυβερνητικούς αξιωματούχους να κάνουν νεκροψία στο σώμα ενός εξωγήινου, που φέρεται να βρέθηκε στο Ρόσγουελ.

Ωστόσο, χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Σάντιλι παραδέχθηκε ότι το φιλμ ήταν μια αναπαράσταση, και όχι το αυθεντικό υλικό. Παρόλα αυτά, επέμεινε πως βασίστηκε σε πραγματικά πλάνα που είχε δει.

Το νέο ντοκιμαντέρ Alien Autopsy έρχεται να εξετάσει ακριβώς αυτό το κομμάτι: την ιστορία των δημιουργών της ταινίας, πώς ένα ερασιτεχνικό βίντεο κατάφερε να εξαπατήσει εκατομμύρια ανθρώπους, και κατά πόσο μπορεί να υπήρχε κάποιος πυρήνας αλήθειας σε όλη αυτή την υπόθεση.

Η σειρά αναμένεται να αναλύσει το φαινόμενο της «παραπληροφόρησης» πριν την εποχή του Ίντερνετ, και την αιώνια γοητεία που ασκεί η ιδέα της εξωγήινης ζωής.

Ατελείωτες θεωρίες συνωμοσίας

Η υπόθεση του Ρόσγουελ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας θεωρίας συνωμοσίας. Οι θεωρίες συνωμοσίας ευδοκιμούν σε περιόδους αβεβαιότητας και έλλειψης εμπιστοσύνης προς τις αρχές.

Οι υποστηρικτές τους βρίσκουν παρηγοριά σε απλές, συνοπτικές εξηγήσεις για πολύπλοκα γεγονότα. Στην περίπτωση του Ρόσγουελ, η απότομη αλλαγή της επίσημης κυβερνητικής αφήγησης από «ιπτάμενο δίσκο» σε «μπαλόνι καιρού» άφησε πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της θεωρίας ότι η κυβέρνηση απέκρυπτε την αλήθεια.

Η ψυχολογία πίσω από την πίστη σε θεωρίες συνωμοσίας είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο σύμφωνα με αναλυτές.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να αναζητά μοτίβα και συνδέσεις, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν.

Η ανάγκη για νόημα και ερμηνεία οδηγεί πολλούς στο να πιστεύουν ότι «τίποτα δεν είναι τυχαίο» και ότι όλα αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου, κρυφού σχεδίου.

Επιπλέον, οι θεωρίες συνωμοσίας προσφέρουν μια αίσθηση αποκλειστικής γνώσης και ανωτερότητας σε σχέση με την «κοινή γνώση».

Στην περίπτωση της «αυτοψίας εξωγήινου», η επιτυχία της βασίστηκε σε αυτήν ακριβώς την ανθρώπινη ανάγκη: την επιθυμία να πιστέψεις ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από το επίσημο αφήγημα. Το φιλμ έδωσε στους θιασώτες της ουφολογίας μια «οπτική απόδειξη» σε μια ιστορία που μέχρι τότε βασιζόταν αποκλειστικά σε προφορικές μαρτυρίες και εικασίες.

Εμμονή για το άγνωστο

Η υπόθεση του Ρόσγουελ, σε συνδυασμό με τη χρυσή εποχή της επιστημονικής φαντασίας του ’90, δημιούργησε μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω από τα UFO.

Σειρές όπως το The X-Files και ταινίες όπως το blockbuster Independence Day έφεραν την ιδέα της εξωγήινης ζωής στην pop culture -άλλωστε το φιλμ με την «αυτοψία εξωγήινου» κυκλοφόρησε μόλις ένα χρόνο πριν την πρεμιέρα του Independence Day.

Το ντοκιμαντέρ του Sky έρχεται σε μια περίοδο που η συζήτηση για τα UFO και την εξωγήινη ζωή έχει αναζωπυρωθεί διεθνώς, με τις κυβερνήσεις να έχουν και πάλι στραμμένο το βλέμμα τους προς τον ουρανό.

Από τα UFO στα Άγνωστα Ανώμαλα Φαινόμενα

Τον Νοέμβριο του 2024 πραγματοποιήθηκε η ακρόαση της επιτροπής εποπτείας του Κονγκρέσου για τα UFO είχε τίτλο «Άγνωστα Ανώμαλα Φαινόμενα: Εκθέτοντας την Αλήθεια».

Σε αυτή οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρθηκαν σε «ανεξήγητα αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ» αλλά και στην υπόθεση ότι ο στρατός έχει περάσει δεκαετίες προσπαθώντας να ανακτήσει σκάφη εξωγήινης προέλευσης.

Η ακρόαση με τίτλο «Άγνωστα Ανώμαλα Φαινόμενα: Εκθέτοντας την Αλήθεια» αναφέρεται στα UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), το νέο προτιμώμενο αρκτικόλεξο για τα UFO -όρος που θεωρείται φορτισμένος και δεν καλύπτει αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα που φέρεται να έχουν βιντεοσκοπηθεί στο νερό.

Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές Νάνσι Μέις και Γκλεν Γκρόθμαν υποστήριξαν ότι οι πολίτες είναι απογοητευμένοι με την έλλειψη διαφάνειας από την κυβέρνηση στο θέμα των UFO.

Ο Λούις Ελιζόντο, ένας παρασημοφορημένος πρώην αξιωματικός της αντικατασκοπείας, ο οποίος ισχυρίζεται εδώ και χρόνια ότι η αμερικανική κυβέρνηση κρύβει πληροφορίες για τα UAP, τα οποία όπως λέει είχαν εξωγήινη προέλευση, ήταν ειδικός μάρτυρας στην ακρόαση.

Στην ακρόαση, τη δεύτερη από το 2023, μια νέα λίστα μαρτύρων παρείχε στοιχεία για αυτές ακριβώς τις ανησυχίες κατά τη διάρκεια κοινής ακρόασης από υποεπιτροπές της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής.

Στη διάρκεια της προβλήθηκε βίντεο που δείχνει μια «λευκή σφαίρα» να αναδύεται από τον ωκεανό στα ανοικτά του Κουβέιτ. Το Πεντάγωνο εξέδωσε έκθεση τον Μάρτιο του 2024 λέγοντας ότι δεν βρήκε στοιχεία για εξωγήινο σκάφος.

Ο ιδρυτής της ειδησεογραφικής υπηρεσίας Public δήλωσε ότι το έγχρωμο βίντεο υψηλής ευκρίνειας, διάρκειας 13 λεπτών, απεικονίζει τη «σφαίρα» 20 μίλια από τις ακτές του Κουβέιτ και έχει τραβηχτεί από ελικόπτερο.

«Στη συνέχεια, στα μισά του βίντεο, η σφαίρα ενώνεται με μια άλλη σφαίρα που μπαίνει για λίγο στο κάδρο από τα αριστερά, πριν απομακρυνθεί γρήγορα και πάλι από το κάδρο» είπε.

Ο δημοσιογράφος Μάικλ Σέλενμπεργκερ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το υλικό από πηγή ππυ ανακάλυψε το βίντεο στο SIPR, το ασφαλές δίκτυο διακομιστών που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Άμυνας «για τη μετάδοση διαβαθμισμένων πληροφοριών».

Η Νάνσι Μέις, η οποία διετέλεσε συμπρόεδρος της ακρόασης, εξέτασε ένα 12σέλιδο έγγραφο που υποτίθεται ότι περιγράφει λεπτομερώς ένα απόρρητο πρόγραμμα ανάκτησης συντριβής UAP, γνωστό ως Immaculate Constellation.

Η έκθεση είχε παραδοθεί στο Κογκρέσο από τον Σέλενμπεργκερ, ο οποίος δήλωσε στην ακρόαση ότι ένας πληροφοριοδότης, ο οποίος είναι νυν ή πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, έγραψε την εν λόγω έκθεση ότι «ο εκτελεστικός κλάδος διαχειρίζεται τα θέματα UAP χωρίς γνώση, εποπτεία ή εξουσιοδότηση από το Κογκρέσο εδώ και αρκετό καιρό, ενδεχομένως δεκαετίες».

Στην υποεπιτροπή για την κυβερνοασφάλεια, την τεχνολογία πληροφοριών και την κυβερνητική καινοτομία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ελιζόντο, ο «πληροφοριοδότης» για τα UFO, υποστήριξε ότι μυστηριώδη αντικείμενα έχουν καταγραφεί να πιάνουν επιταχύνσεις 3.000 g, τις οποίες δεν θα άντεχε κανένα σκάφος, ούτε ο ανθρώπινος οργανισμός.

Άλλα μυστηριώδη αντικείμενα φέρονται να κινούνται ταχύτερα υποβρυχίως από τα αμερικανικά υποβρύχια και να αντέχουν τεράστιες δυνάμεις.

«Δεν είμαστε μόνοι»

Ο Λούις Ελιζόντο, πρώην αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, ρωτήθηκε αν αυτά τα αντικείμενα θα μπορούσαν να ελέγχονται μέσω μιας «σύνδεσης νου-σώματος». Απάντησε ότι σαφώς «ελέγχονται με έξυπνο τρόπο».

«Τα οχήματα για τα οποία μιλάμε… αποδίδουν πάνω από 1.000, 2.000, 3.000g», είπε, προσθέτοντας ότι αντιδρούν στις ανθρώπινες κινήσεις και είναι απίστευτα ευέλικτα.

«Μιλάμε για τεχνολογίες που ξεπερνούν οτιδήποτε υπάρχει στο [στρατιωτικό] μας απόθεμα», είπε, και επέμεινε ότι «δεν είμαστε μόνοι στο Σύμπαn».

Πέρυσι, η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων εξέτασε επίσης τα ΑΤΙΑ, με τουλάχιστον έναν μάρτυρα να ισχυρίζεται ότι το Πεντάγωνο συγκάλυψε κάτι που το υπουργείο αρνήθηκε.

Τον Νοέμβριο του 2023, η NASA ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει «συγκεκριμένη δράση» για να διερευνήσει την πιθανή απειλή των UFO μετά την έκδοση μιας έκθεσης-ορόσημο για το φαινόμενο.

Η 33σέλιδη έκθεση είχε διαπιστώσει ότι η NASA θα έπρεπε να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην ανίχνευση τέτοιων φαινομένων.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει από μέλη των ενόπλων δυνάμεων να μην διστάζουν να αναφέρουν περιστατικά UAP.