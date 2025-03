Καθολική καταστροφή, σε μια στιγμή: Ντοκιμαντέρ για την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας σοκάρει

O Νταν Φαρά, ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ The Age Of Disclosure (Η Εποχή Της Αποκάλυψης) που κάνει πρεμιέρα αύριο στο φεστιβάλ SXSW, λέει στο The Hollywood Reporter, ότι πρέπει να είχε δει τουλάχιστον 1000 φορές μέχρι τα δεκαπέντε του τις ταινίες του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου και E.T. O εξωγήινος.

Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι ο 45χρονος παραγωγός του Χόλιγουντ ήθελε από πάντα να δημιουργήσει μια ταινία που θα συνέχιζε από εκεί που σταμάτησαν οι δύο μυθοπλαστικές ταινίες του Σπίλμπεργκ για επισκέψεις εξωγήινων και κυβερνητικές συγκαλύψεις.

«Ήθελα να κάνω μια ταινία», λέει ο Φαρά, «που πάντα ευχόμουν να υπήρχε. Ένα ντοκιμαντέρ που θα έκανε μια άνευ προηγουμένου δουλειά στο να διερευνήσει με σοβαρότητα και αξιοπιστία τα όσα είναι πραγματικά γνωστά για τα UAPs [Αγνώστου Ταυτότητας Ανωμαλά Φαινόμενα, ή UFOs] και τη μη ανθρώπινη νοημοσύνη από ανθρώπους που έχουν άμεση γνώση. Από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί ή είναι μέρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Η ταινία του Φαρά έχει ήδη συζητηθεί. Όποιος είχε την ευκαιρία να το δουν πριν την πρεμιέρα του στο κοινό, μιλάνε για μια παραγωγή με «συγκλονιστικές αποκαλύψεις», ένα ντοκιμαντέρ που προβληματίζει και τρομάζει.

Ο Φαρά κατάφερε να μιλήσει με 34 υψηλόβαθμα στελέχη και αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Οι μαρτυρίες τους είναι σφιχτά δεμένες σε ένα φιλμ διάρκειας 1 ώρας και 49 λεπτών. Όσα ισχυρίζονται συμφωνούν σε ένα.

«Υπάρχουν πολλοί που θα προσπαθούσαν να εμποδίσουν αυτή την ταινία αν το ήξεραν, αν μπορούσαν»

Οι ερωτηθέντες περιγράφουν λεπτομερώς αυτό που ισχυρίζονται ότι είναι μια «καλά ενορχηστρωμένη, άκρως απόρρητη, προσπάθεια να ανακτηθούν μη ανθρώπινες τεχνολογίες που έχουν περισυλλέξει από UAPs μετά από συντριβή».

Αυτή η κούρσα είναι το μεγάλο μυστικό ανάμεσα σε ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία. Κάθε μια από αυτές τις υπερδυνάμεις είναι σε μια κούρσα να ενσωματώσουν προηγμένες εξωγήινες τεχνολογίες στους εξοπλισμούς τους.

Το μειονέκτημα, προειδοποιούν πολλοί από τους αξιωματούχους που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ, είναι ότι η διατήρηση αυτών των μυστικών πληροφοριών που είναι κατακερματισμένες ανάμεσα σε αξιωματούχους της κυβέρνησης και του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος, αν δεν προστατευτεί, «μπορεί να οδηγήσει σε μια απειλή, εκθετικά χειρότερη, από αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου».

Εδώ και 80 χρόνια υπάρχει συγκάλυψη σχετικά με την ύπαρξη μη ανθρώπινης νοήμονος ζωής που επισκέπτεται τον πλανήτη μας.

«Πήραμε συνεντεύξεις σε δεκάδες υψηλόβαθμους και αξιόπιστους αξιωματούχους. Όλοι συμφώνησαν ότι αυτές οι άγνωστες τεχνολογίες θα μπορούσαν να καταστρέψουν ολοκληρωτικά και απόλυτα τον τρόπο ζωής μας. Για πάντα», λέει ο Φάρα. «Τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα, πολύ γρήγορα. Μαθαίνοντας αυτό, κυριολεκτικά, με πανικόβαλε».

Εάν όσα λέει ο παραγωγός αληθεύουν, ο αντίκτυπος αυτών των αποκαλύψεων – μερικές από τις οποίες συζητήθηκαν σε μια σειρά διακομματικών ακροάσεων στο Κογκρέσο τα τελευταία χρόνια – μπορεί να αλλάξει το μέλλον της ανθρωπότητας, καθολικά.

Αυτός είναι ο λόγος, εξηγεί ο Φαρά, που κατάφερε να πείσει τόσους πολλούς ισχυρούς ανθρώπους να μιλήσουν στην κάμερα για ένα ζήτημα που κάποτε ήταν ταμπού.

Η κούρσα για ενσωμάτωση προηγμένων εξωγήινων τεχνολογιών σε εξοπλισμούς είναι το μεγάλο μυστικό ανάμεσα σε ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία

«Ζητώ από τους ανθρώπους να σκεφτούν γιατί κάποιος από αυτούς τους εξαιρετικά υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως ο υπουργός Εξωτερικών μας [Μάρκο Ρούμπιο], θα δεχόταν να μιλήσει για κάτι τόσο αιρετικό. Δεν έχουν να κερδίσει κάτι από τη συμμετοχή τους στην ταινία πραγματικά. Το κάνουν επειδή αισθάνονται την υποχρέωση να αναδείξουν την αλήθεια όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν, μέσα σε νόμιμα πλαίσια» προσθέτει.

Ο Ρούμπιο – ο οποίος εξομολογείται ότι αυτό το θέμα «τον κρατά άυπνο τη νύχτα» – εμφανίζεται σε πολλές σκηνές στο ντοκιμαντέρ υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα είναι πραγματικά σημαντικό και οι «κίνδυνοι από τη συνεχιζόμενη απροθυμία των ηγετών να το πάρουν στα σοβαρά πολλαπλασιάζονται».

«Νομίζω», λέει ο Φαρά, «ότι μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στο ντοκιμαντέρ είναι όταν ο υπουργός Ρούμπιο λέει:

«Στο επίκεντρο κάθε αστοχίας στις μυστικές υπηρεσίες βρίσκεται η έλλειψη φαντασίας. Η ιδέα ότι ο αντίπαλος δεν μπορεί να κάνει κάτι ή δεν θα κάνει κάτι επειδή δεν έχει ξαναγίνει. Και αυτό οδηγεί σε στρατηγικό αιφνιδιασμό και μερικές φορές ο στρατηγικός αιφνιδιασμός αλλάζει την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας».

Απόρρητο θέμα, απόρρητα γυρίσματα

Οι συνεντευξιαζόμενοι στην ταινία περιλαμβάνουν τον υποστράτηγο εν αποστρατεία της Πολεμικής Αεροπορίας (και πρώην διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών) Τζέιμς Κλάπερ, τον ναύαρχο (και πρώην επικεφαλή ωκεανογράφο του Πολεμικού Ναυτικού) Τιμ Γκαλοντέ και τον πρώην αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας (και πρώην μέλος του κυβερνητικού Προγράμματος Αναγνώρισης Προηγμένων Αεροδιαστημικών Απειλών) Λου Ελιζόντο.

Οι αφηγήσεις τους από πρώτο χέρι -όπως αυτές του Τζέι Στράτον, πρώην διευθυντή της κυβερνητικής Ομάδας Εργασίας για τα Αγνώστου Ταυτότητας Εναέρια Φαινόμενα- είναι τόσο εντυπωσιακές, όσο και ανησυχητικές.

«Έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια UAPs και μη ανθρώπινα όντα», λέει ο Στράτον.

Ο Φαρά, ο οποίος ήταν παραγωγός της ταινίας επιστημονικής φαντασίας του Σπίλμπεργκ Ready Player One του 2018 – εργάστηκε με κάθε μυστικότητα για το ντοκιμαντέρ, επί δυόμισι χρόνια.

«Η αλήθεια είναι», λέει, «ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα προσπαθούσαν να εμποδίσουν αυτή την ταινία να γυριστεί, αν είχαν την ευκαιρία».

Η εξεύρεση αξιωματούχων που ήταν πρόθυμοι να μιλήσουν στην κάμερα αποδείχθηκε μια μακρά και δύσκολη διαδικασία.

«Ορισμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, ανησυχούσαν πραγματικά ότι η ζωή τους θα κινδύνευε αν συμμετείχαν και τελικά αποφάσισαν να μην το κάνουν», λέει.

Η ταινία Disclosure – η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναζήτηση διανομέα – κάνει πρεμιέρα στο South by Southwest Film Festival στις 9 Μαρτίου.

Ο Φαρά λέει ότι είναι αισιόδοξος. Το trailer έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές σε διάφορες πλατφόρμες μέχτι τη στιγμή δημοσίευσης της συνέντευξης του.

«Η ανταπόκριση ήταν πραγματικά ενθαρρυντική», προσθέτει ο Φάρα. «Νομίζω ότι αποδεικνύει την καθολική απήχηση αυτού του θέματος. Πάντα ήξερα ότι δεν θα μπορούσα να είμαι ο μόνος άνθρωπος που επιθυμούσε να υπήρχε μια ταινία σαν αυτή».