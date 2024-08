UFOτουρισμός: Που να πας για να έχεις περισσότερες πιθανότητες να δεις εξωγήινους

Κάθε χρόνο κυκλοφορούν δεκάδες λίστες σχετικά με ταξιδιωτικούς προορισμούς ανάλογα τα γούστα και τη διάθεση του καθένα: που να πας για τις ομορφότερες θάλασσες, για extreme sports, για πεζοπορίες, για κάμπινγκ κ.ο.κ. Ωστόσο, αυτή η λίστα που κυκλοφόρησε στη Daily Mail, μοιάζει να είναι και η πιο περίεργη.

Μια νέα έρευνα αποφάσισε να ανακαλύψει σε ποια πολιτεία των ΗΠΑ μπορεί να πάει κάποιος για να έχει τις περισσότερες πιθανότητες να δει UFO. Οι μελετητές αποφάσισαν να συνδυάσουν διάφορους παράγοντες μεταξύ τους, όπως αναφορές για εξωγήινους στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς UFO (NUFORC), δεδομένα για τα επίπεδα φωτορύπανσης, αλλά και συνεντεύξεις με… ειδικούς σε θέματα που σχετίζονται με άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα.

Η Μοντάνα αποδείχθηκε ο Νο1 προορισμός αυτής της ιδιαίτερης λίστας. Βέβαια, έχει κι ένα… βεβαρημένο ιστορικό στη σχέση της με τους εξωγήινους: σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες τουλάχιστον το 50% των ντόπιων της συγκεκριμένης πολιτείας των ΗΠΑ πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων, ενώ είναι και μια περιοχή όπου έχουν γίνει ουκ ολίγες αναφορές για θέαση UFO στο NUFORC τις περασμένες δεκαετίες.

