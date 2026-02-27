Σύλληψη διαιτητή στην Ισπανία για απάτη με εισιτήρια της Βιγιαρεάλ

Συνέβη κι αυτό στο ποδόσφαιρο… Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ Ισπανός διαιτητής συνελήφθη με την κατηγορία ότι εξασφάλιζε εκπτώσεις σε εισιτήρια της Βιγιαρεάλ χρησιμοποιώντας στοιχεία από ποδοσφαιριστές χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν!

Εκτός από τον συγκεκριμένο διαιτητή, από την αστυνομία της Καστεγιόν, συνελήφθη κι ένας άλλος άνδρας επίσης λόγω της εμπλοκής του στην εν λόγω υπόθεση υποκλοπής ταυτότητας.

Πάντα όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, οι δύο άνδρες είναι ηλικίας 32 και 23 ετών, ο διαιτητής χρησιμοποιούσε την ιδιότητά του προκειμένου να αποκτά τα στοιχεία νεαρών ποδοσφαιριστών ώστε στη συνέχεια να λαμβάνει φθηνότερα εισιτήρια και κάρτες διαρκείας για αγώνες της Βιγιαρεάλ.

Κάποια στιγμή ωστόσο άνθρωποι του συλλόγου εντόπισαν παραποιημένα εισιτήρια στις εισόδους του γηπέδου κι έτσι ενημέρωσαν τις Αρχές. Έτσι ξεκίνησαν σχετικές έρευνες οι οποίες απέδωσαν καρπούς μετά από παρακολούθηση των φερόμενων ως δραστών στις κινήσεις που έκαναν στην ιστοσελίδα του «κίτρινου υποβρυχίου».

Το ρεπορτάζ των ισπανικών Μέσων σημειώνει ακόμη πως «…οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία 18 ανθρώπων, μερικοί εκ των οποίων είναι ανήλικοι και φυσικά δεν είχαν ιδέα για τα όσα συνέβαιναν, προκειμένου να κάνουν μεταπώληση των εισιτηρίων σε ιντερνετικές πλατφόρμες».

Οι δύο συλληφθέντες μετά τις καταθέσεις που έδωσαν στην Αστυνομία και αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν καταβολής εγγύησης και πλέον κινδυνεύουν με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και τις 30.000 ευρώ.