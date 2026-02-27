sports betsson
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Σύλληψη διαιτητή στην Ισπανία για απάτη με εισιτήρια της Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 27 Φεβρουαρίου 2026, 23:46

Σύλληψη διαιτητή στην Ισπανία για απάτη με εισιτήρια της Βιγιαρεάλ

Διαιτητής στην Ισπανία συνελήφθη με την κατηγορία ότι εξασφάλιζε εκπτώσεις σε εισιτήρια της Βιγιαρεάλ χρησιμοποιώντας κλεμμένα στοιχεία ποδοσφαιριστών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Συνέβη κι αυτό στο ποδόσφαιρο… Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ Ισπανός διαιτητής συνελήφθη με την κατηγορία ότι εξασφάλιζε εκπτώσεις σε εισιτήρια της Βιγιαρεάλ χρησιμοποιώντας στοιχεία από ποδοσφαιριστές χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν!

Εκτός από τον συγκεκριμένο διαιτητή, από την αστυνομία της Καστεγιόν, συνελήφθη κι ένας άλλος άνδρας επίσης λόγω της εμπλοκής του στην εν λόγω υπόθεση υποκλοπής ταυτότητας.

Πάντα όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, οι δύο άνδρες είναι ηλικίας 32 και 23 ετών, ο διαιτητής χρησιμοποιούσε την ιδιότητά του προκειμένου να αποκτά τα στοιχεία νεαρών ποδοσφαιριστών ώστε στη συνέχεια να λαμβάνει φθηνότερα εισιτήρια και κάρτες διαρκείας για αγώνες της Βιγιαρεάλ.

Κάποια στιγμή ωστόσο άνθρωποι του συλλόγου εντόπισαν παραποιημένα εισιτήρια στις εισόδους του γηπέδου κι έτσι ενημέρωσαν τις Αρχές. Έτσι ξεκίνησαν σχετικές έρευνες οι οποίες απέδωσαν καρπούς μετά από παρακολούθηση των φερόμενων ως δραστών στις κινήσεις που έκαναν στην ιστοσελίδα του «κίτρινου υποβρυχίου».

Το ρεπορτάζ των ισπανικών Μέσων σημειώνει ακόμη πως «…οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν τα στοιχεία 18 ανθρώπων, μερικοί εκ των οποίων είναι ανήλικοι και φυσικά δεν είχαν ιδέα για τα όσα συνέβαιναν, προκειμένου να κάνουν μεταπώληση των εισιτηρίων σε ιντερνετικές πλατφόρμες».

Οι δύο συλληφθέντες μετά τις καταθέσεις που έδωσαν στην Αστυνομία και αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν καταβολής εγγύησης και πλέον κινδυνεύουν με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει και τις 30.000 ευρώ.

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Wall Street
Wall Street: Βουτιά 500 μονάδων για Dow, αυξάνονται οι ανησυχίες για πληθωρισμό και ΑΙ

Wall Street: Βουτιά 500 μονάδων για Dow, αυξάνονται οι ανησυχίες για πληθωρισμό και ΑΙ

inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Αυστηρές κυρώσεις από τη Μπενφίκα σε πέντε οπαδούς της για ρατσιστικές συμπεριφορές

Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη δείχνει μηδενική ανοχή στον ρατσισμό ανακοινώνοντας την αναστολή της ιδιότητας μέλους και την αφαίρεση των εισιτηρίων διαρκείας από πέντε φιλάθλους τους για γεγονότα με τη Ρεάλ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 27.02.26

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άστον Βίλα για την η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι (vid)
Άλλα Αθλήματα 27.02.26

Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι (vid)

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Αντίπαλος των Ερυθρόλευκων στη «μάχη» για τη διεκδίκηση της κούπας ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός
Πόλο 27.02.26

LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός

LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από EΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τις σημερινές κληρώσεις – Ποια παιχνίδια θα δώσουν μέσα στον Μάρτιο για τη Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Μπάσκετ 27.02.26

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)

Στον νεαρό μέσο έπεσε το φλουρί της πίτας του Άρη, στην κοπή που έγινε στο Νέο Ρύσιο, μετά την προπόνηση, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος μίλησε και στους παίκτες.

Σύνταξη
Καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία
Καλλιτεχνική κολύμβηση 27.02.26

Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία

Οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης αδερφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια καριέρας στην Αυστρία. Και στο βάθος... Λος Αντζελες!

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»
Κόσμος 28.02.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να «απελευθερώσει τους Αμερικανούς ομήρους»

Με ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, οι ΗΠΑ δημιουργούν θέμα αμερικανών ομήρων στο Ιράν, ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Δεν διασαφηνίζεται πότε συνελήφθησαν Αμερικανοί στο Ιράν και με ποιες κατηγορίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους
Προσωπικά δεδομένα 27.02.26

Γαλλία: Στα χέρια χάκερ ιατρικά στοιχεία 15 εκατομμυρίων πολιτών – Και πολιτικοί μεταξύ τους

Από την κυβερνοεπίθεση εκτέθηκαν στο διαδίκτυο ακόμη και πληροφορίες όπως αν κάποιος είναι ομοφυλόφιλος ή αν έχει κάποια ασθένεια. Επίσης, σχόλια των γιατρών σχετικά με τους ασθενείς.

Σύνταξη
Μακρόν: Παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων εν μέσω φόβων για την Ρωσία
Την Δευτέρα 27.02.26

Ο Μακρόν παρουσιάζει τη γαλλική πολιτική πυρηνικής αποτροπής σε βάση υποβρυχίων, εν μέσω φόβων για την Ρωσία

Η ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται από τους Ευρωπαίους εταίρους, εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με την αξιοπιστία της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή, πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ – Χάρτες και βίντεο
Παγκόσμια ανησυχία 27.02.26 Upd: 23:45

Τύμπανα πολέμου: Πού έχουν συγκεντρωθεί τα στρατεύματα των ΗΠΑ που απειλούν το Ιράν - Χάρτες και βίντεο

«Η ειρήνη είναι εφικτή» δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Ομάν, χώρας που διαμεσολαβεί ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συνάντησή του με τον Τζέι Ντι Βανς - Δεν έχει πάρει τελική απόφαση ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
4ος γάμος 27.02.26

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα
«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» 27.02.26

«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, η ελληνική κοινωνία ξεχύνεται εκ νέου στους δρόμους και απαιτεί πραγματική απονομή δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Σύνταξη
Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα
Εμφύλιος πόλεμος 27.02.26

Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα

Η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε τον Δεκέμβριο ότι αντάρτες προχωρούσαν σε εκτελέσεις ανθρώπων με συνοπτικές διαδικασίες στην Ουβίρα. Ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες για βιαιότητες και από τον στρατό.

Σύνταξη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»
AI 27.02.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»

Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε μοντέλο με τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε παιχνίδι πολέμου κλιμάκωσε τη σύγκρουση απειλώντας με τη χρήση πυρηνικών όπλων τουλάχιστον μια φορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 27.02.26

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άστον Βίλα για την η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο