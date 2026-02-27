Άουγκσμπουργκ – Κολωνία 2-0: «Χτίζει» σερί και αγκαλιάζει την παραμονή

Δεν είχε τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη στη σύνθεσή της η Άουγκσμπουργκ, αλλά αυτό δεν την πτόησε καθόλου καθώς επικράτησε με 2-0 της Κολωνίας για την 24η αγωνιστική της Bundesliga.

Αυτή ήταν η τρίτη σερί νίκη και η πέμπτη στα έξι τελευταία ματς πρωταθλήματος για τους Βαυαρούς που είναι πλέον πιο κοντά στις θέσεις της Ευρώπης παρά σε εκείνες του υποβιβασμού. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι έμειναν για τέταρτο σερί παιχνίδι χωρίς τρίποντο και αρχίζουν να αγχώνονται.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και άνοιξαν το σκορ στο 55′ με τακουνάκι του Ριμπέιρο από γύρισμα του Μπανκς. Ο Φαν ντεν Μπεργκ στο 90+5′ έχασε απίθανη ευκαιρία για το 1-1 και στο επόμενο λεπτό ο Μαρίς έκανε το 2-0 σε κενό τέρμα.

ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ: Ντάμεν, Μασένγκο(82’ Ρεχμπεκάι), Τσέσιγκερ, Κομούρ(82’ Καντέ), Ρίεντερ, Μπανκς Φελχάουερ(82’ Βολφ), Σλότερμπεργκ, Γιάκιτς(50’ Κέιτελ), Ριμπέιρο(68’ Γκρέγκοριτς), Κλοντ-Μαρίς

ΚΟΛΩΝΙΑ: Σβάμπε, Σίμσον-Πούσεϊ(78’ Τσάβες), Φαν ντεν Μπεργκ, Οζκαζάρ, Κράους(84’ Σέντεν), Μάρτελ(46’ Γιοχάνεσον), Καμίνσκι, Λουντ, Μπούλτερ(66’ Νιάνγκ), Άτσε, Βάλντσμιτ(66’ Ελ Μαλά)

To πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 27/2

Άουγκσμπουργκ-Κολωνία 2-0

Σάββατο, 28/2

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μάιντς (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Χόφενχαϊμ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου (19:30)

Κυριακή, 1/3

Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ (18:30)

Αμβούργο-Λειψία (20:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (25ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή, 6/3

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο, 7/3

Φράιμπουργκ-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Μάιντς-Στουτγκάρδη (16:30)

Λειψία-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Χόφενχαϊμ (16:30)

Κολωνία-Μπορούσια Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή, 8/3

Ζανκτ Πάουλι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Βέρντερ Βρέμης (18:30)