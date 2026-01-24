Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)
Ελληνικό χρώμα έχει η πρώτη ήττα της Μπάγερν στο πρωτάθλημα, καθώς πρωταγωνιστής της Άουγκσμπουργκ ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης που οδήγησε την ομάδα του σε ένα σπουδαίο τρίποντο
- Θεσσαλονίκη: Νεαρή γυναίκα έπεσε από γέφυρα της περιφερειακής οδού – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο
- Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
- Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
- Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της
Μεγάλος Δημήτρης Γιαννούλης, τεράστια νίκη για την Άουγκσμπουργκ μέσα στο Μόναχο!
Η Μπάγερν ήταν αήττητη σε 18 ματς πρωταθλήματος (έχοντας μόνο δύο ισοπαλίες!), αλλά ήρθε ο Γιαννούλης και την… ξέρανε με 2-1 μέσα στην «Allianz Arena», για τη 19η αγωνιστική της Bundesliga!
What a drama for Bayern. Han-Noah Massengo has given the lead.
🇩🇪 Bayern München 1-2 Augsburgpic.twitter.com/BWs8hadF81
— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 24, 2026
Στο 81′ ο Έλληνας διεθνής μπακ σέρβιρε στον Μασένγκο και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν την ανατροπή μέσα σε έξι λεπτά. Στο 75′ σκόραρε ο Τσάβες για το 1-1. Η Μπάγερν είχε προηγηθεί στο 24′ με τον Ολίσε, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει ούτε την ισοπαλία!
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Ούρμπιγκ, Κιμ (85′ Τσάβεζ), Τα, Ίτο (79′ Μπίσχοφ), Ντέιβις (61′ Κίμιχ), Πάβλοβιτς, Γκορέτσκα (79′ Τζάκσον), Ολίσε, Καρλ (61′ Μουσιάλα), Ντίας, Κέιν
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ: Ντάχμεν, Τσάβες (85′ Βολφ), Σλότερμπεκ, Τσέσιγκερ, Φελχάουερ, Ρεχμπετσάι (74′ Κέιτελ), Μασένγκο, Γιαννούλης, Ρίντερ (74′ Κομούρ), Κλόντ-Μορίς, Καντ (63′ Εσέντε)
Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, η Λειψία πήρε μεγάλο «διπλό» με 3-0 στην έδρα της Χάιντενχαϊμ, όπως και η Χόφενχαϊμ μέσα στη Φρανκφούρτη επί της Άιντραχτ (3-1), ενώ Μάιντς και Λεβερκούζεν νίκησαν εντός έδρας τις Βόλφσμπουργκ και Βέρντερ Βρέμης με 3-1 και 1-0 αντίστοιχα. Οι «ασπιρίνες», μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Champions League, επέστρεψε στις νίκες, αλλά παραμένει στην 6η θέση με 32 πόντους.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής:
Ζανκτ Πάουλι – Αμβούργο 0-0
Μπάγερν – Άουγκσμπουργκ 1-2 (23′ Ίτο / 75′ Τσάβες, 81′ Μασενγκό)
Χάιντενχαϊμ – Λειψία 0-3 (62′ Μπακού, 68′ Νούσα, 71′ Ράουμ)
Μάιντς – Βόλφσμπουργκ 3-1 (68′ Τιτζ, 73′ Μπελ, 83′ πεν. Αμίρι / 3′ Αμούρα)
Λεβερκούζεν – Βέρντερ 1-0 (37′ Βάθκεθ)
Άιντραχτ – Χόφενχαϊμ 1-3 (18′ Καλιμουεντό / 52′ Μόρστεντ, 60′ Κάμπακ, 65′ αυτ. Αμέντα)
24/1 19:30 Ουνιόν – Ντόρτμουντ
25/1 16:30 Γκλάντμπαχ – Στουτγκάρδη
25/1 18:30 Φράιμπουργκ – Κολωνία
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (20η) αγωνιστική:
30/1 21:30 Κολωνία – Βόλφσμπουργκ
31/1 16:30 Άιντραχτ – Λεβερκούζεν
31/1 16:30 Άουγκσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι
31/1 16:30 Λειψία – Μάιντς
31/1 16:30 Βέρντερ – Γκλάντμπαχ
31/1 16:30 Χόφενχαϊμ – Ουνιόν
31/1 19:30 Αμβούργο – Μπάγερν
1/2 16:30 Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ
1/2 18:30 Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ
- Tο NBA αποφάσισε την αναβολή του αγώνα Τίμπεργουλβς – Γουόριορς λόγω της έντασης στη Μινεάπολη
- Ο Σλοτ «τρέλανε» τους οπαδούς της Λίβερπουλ με το 4-2-2-2
- Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)
- Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ – Ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική
- Ολυμπιακός ONEX – ΑΟ Φλοίσβος 3-1 σετ: Πήρε τη νίκη και σκέφτεται τη ρεβάνς στο CEV Cup
- ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους (vid)
- LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης
- Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1: Πέρασε από την Αρκαδία με σκόρερ τον Γιόβιτς (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις