Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)

Μεγάλος Δημήτρης Γιαννούλης, τεράστια νίκη για την Άουγκσμπουργκ μέσα στο Μόναχο!

Η Μπάγερν ήταν αήττητη σε 18 ματς πρωταθλήματος (έχοντας μόνο δύο ισοπαλίες!), αλλά ήρθε ο Γιαννούλης και την… ξέρανε με 2-1 μέσα στην «Allianz Arena», για τη 19η αγωνιστική της Bundesliga!

What a drama for Bayern. Han-Noah Massengo has given the lead. 🇩🇪 Bayern München 1-2 Augsburgpic.twitter.com/BWs8hadF81 — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 24, 2026

Στο 81′ ο Έλληνας διεθνής μπακ σέρβιρε στον Μασένγκο και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν την ανατροπή μέσα σε έξι λεπτά. Στο 75′ σκόραρε ο Τσάβες για το 1-1. Η Μπάγερν είχε προηγηθεί στο 24′ με τον Ολίσε, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει ούτε την ισοπαλία!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Ούρμπιγκ, Κιμ (85′ Τσάβεζ), Τα, Ίτο (79′ Μπίσχοφ), Ντέιβις (61′ Κίμιχ), Πάβλοβιτς, Γκορέτσκα (79′ Τζάκσον), Ολίσε, Καρλ (61′ Μουσιάλα), Ντίας, Κέιν

ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ: Ντάχμεν, Τσάβες (85′ Βολφ), Σλότερμπεκ, Τσέσιγκερ, Φελχάουερ, Ρεχμπετσάι (74′ Κέιτελ), Μασένγκο, Γιαννούλης, Ρίντερ (74′ Κομούρ), Κλόντ-Μορίς, Καντ (63′ Εσέντε)

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, η Λειψία πήρε μεγάλο «διπλό» με 3-0 στην έδρα της Χάιντενχαϊμ, όπως και η Χόφενχαϊμ μέσα στη Φρανκφούρτη επί της Άιντραχτ (3-1), ενώ Μάιντς και Λεβερκούζεν νίκησαν εντός έδρας τις Βόλφσμπουργκ και Βέρντερ Βρέμης με 3-1 και 1-0 αντίστοιχα. Οι «ασπιρίνες», μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Champions League, επέστρεψε στις νίκες, αλλά παραμένει στην 6η θέση με 32 πόντους.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής:

Ζανκτ Πάουλι – Αμβούργο 0-0

Μπάγερν – Άουγκσμπουργκ 1-2 (23′ Ίτο / 75′ Τσάβες, 81′ Μασενγκό)

Χάιντενχαϊμ – Λειψία 0-3 (62′ Μπακού, 68′ Νούσα, 71′ Ράουμ)

Μάιντς – Βόλφσμπουργκ 3-1 (68′ Τιτζ, 73′ Μπελ, 83′ πεν. Αμίρι / 3′ Αμούρα)

Λεβερκούζεν – Βέρντερ 1-0 (37′ Βάθκεθ)

Άιντραχτ – Χόφενχαϊμ 1-3 (18′ Καλιμουεντό / 52′ Μόρστεντ, 60′ Κάμπακ, 65′ αυτ. Αμέντα)

24/1 19:30 Ουνιόν – Ντόρτμουντ

25/1 16:30 Γκλάντμπαχ – Στουτγκάρδη

25/1 18:30 Φράιμπουργκ – Κολωνία

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (20η) αγωνιστική:

30/1 21:30 Κολωνία – Βόλφσμπουργκ

31/1 16:30 Άιντραχτ – Λεβερκούζεν

31/1 16:30 Άουγκσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι

31/1 16:30 Λειψία – Μάιντς

31/1 16:30 Βέρντερ – Γκλάντμπαχ

31/1 16:30 Χόφενχαϊμ – Ουνιόν

31/1 19:30 Αμβούργο – Μπάγερν

1/2 16:30 Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ

1/2 18:30 Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ