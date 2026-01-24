sports betsson
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)
Ποδόσφαιρο 24 Ιανουαρίου 2026

Μπάγερν-Άουγκσμπουργκ 1-2: Ο Γιαννούλης… αιτία για την πρώτη ήττα των γηπεδούχων (vid)

Ελληνικό χρώμα έχει η πρώτη ήττα της Μπάγερν στο πρωτάθλημα, καθώς πρωταγωνιστής της Άουγκσμπουργκ ήταν ο Δημήτρης Γιαννούλης που οδήγησε την ομάδα του σε ένα σπουδαίο τρίποντο

Σύνταξη
Vita.gr
Μεγάλος Δημήτρης Γιαννούλης, τεράστια νίκη για την Άουγκσμπουργκ μέσα στο Μόναχο!

Η Μπάγερν ήταν αήττητη σε 18 ματς πρωταθλήματος (έχοντας μόνο δύο ισοπαλίες!), αλλά ήρθε ο Γιαννούλης και την… ξέρανε με 2-1 μέσα στην «Allianz Arena», για τη 19η αγωνιστική της Bundesliga!

Στο 81′ ο Έλληνας διεθνής μπακ σέρβιρε στον Μασένγκο και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν την ανατροπή μέσα σε έξι λεπτά. Στο 75′ σκόραρε ο Τσάβες για το 1-1. Η Μπάγερν είχε προηγηθεί στο 24′ με τον Ολίσε, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει ούτε την ισοπαλία!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Ούρμπιγκ, Κιμ (85′ Τσάβεζ), Τα, Ίτο (79′ Μπίσχοφ), Ντέιβις (61′ Κίμιχ), Πάβλοβιτς, Γκορέτσκα (79′ Τζάκσον), Ολίσε, Καρλ (61′ Μουσιάλα), Ντίας, Κέιν

ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ: Ντάχμεν, Τσάβες (85′ Βολφ), Σλότερμπεκ, Τσέσιγκερ, Φελχάουερ, Ρεχμπετσάι (74′ Κέιτελ), Μασένγκο, Γιαννούλης, Ρίντερ (74′ Κομούρ), Κλόντ-Μορίς, Καντ (63′ Εσέντε)

Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, η Λειψία πήρε μεγάλο «διπλό» με 3-0 στην έδρα της Χάιντενχαϊμ, όπως και η Χόφενχαϊμ μέσα στη Φρανκφούρτη επί της Άιντραχτ (3-1), ενώ Μάιντς και Λεβερκούζεν νίκησαν εντός έδρας τις Βόλφσμπουργκ και Βέρντερ Βρέμης με 3-1 και 1-0 αντίστοιχα. Οι «ασπιρίνες», μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Champions League, επέστρεψε στις νίκες, αλλά παραμένει στην 6η θέση με 32 πόντους.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής:

Ζανκτ Πάουλι – Αμβούργο 0-0
Μπάγερν – Άουγκσμπουργκ 1-2 (23′ Ίτο / 75′ Τσάβες, 81′ Μασενγκό)
Χάιντενχαϊμ – Λειψία 0-3 (62′ Μπακού, 68′ Νούσα, 71′ Ράουμ)
Μάιντς – Βόλφσμπουργκ 3-1 (68′ Τιτζ, 73′ Μπελ, 83′ πεν. Αμίρι / 3′ Αμούρα)
Λεβερκούζεν – Βέρντερ 1-0 (37′ Βάθκεθ)
Άιντραχτ – Χόφενχαϊμ 1-3 (18′ Καλιμουεντό / 52′ Μόρστεντ, 60′ Κάμπακ, 65′ αυτ. Αμέντα)
24/1 19:30 Ουνιόν – Ντόρτμουντ
25/1 16:30 Γκλάντμπαχ – Στουτγκάρδη
25/1 18:30 Φράιμπουργκ – Κολωνία

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (20η) αγωνιστική:

30/1 21:30 Κολωνία – Βόλφσμπουργκ
31/1 16:30 Άιντραχτ – Λεβερκούζεν
31/1 16:30 Άουγκσμπουργκ – Ζανκτ Πάουλι
31/1 16:30 Λειψία – Μάιντς
31/1 16:30 Βέρντερ – Γκλάντμπαχ
31/1 16:30 Χόφενχαϊμ – Ουνιόν
31/1 19:30 Αμβούργο – Μπάγερν
1/2 16:30 Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ
1/2 18:30 Ντόρτμουντ – Χάιντενχαϊμ

World
Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 24.01.26

Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)

Μετά από πέντε συνεχείς ήττες το Περιστέρι Betsson επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας νίκη του επί της Καρδίτσας (82-69) για την 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Έτσι έχει η βαθμολογία της Super League μετά τις τρεις αναμετρήσεις του Σαββάτου (24/1) – Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα, η βαθμολογία και η 19η αγωνιστική που περιλαμβάνει ένα μεγάλο ντέρμπι

Σύνταξη
Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)

Μετά από πέντε συνεχείς ήττες το Περιστέρι Betsson επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας νίκη του επί της Καρδίτσας (82-69) για την 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ – Ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Έτσι έχει η βαθμολογία της Super League μετά τις τρεις αναμετρήσεις του Σαββάτου (24/1) – Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα, η βαθμολογία και η 19η αγωνιστική που περιλαμβάνει ένα μεγάλο ντέρμπι

Σύνταξη
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους (vid)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους (vid)

Τρίποντο-χρυσάφι για τη ΑΕΛ Novibet στο ντέρμπι των ουραγών. Η Θεσσαλική ομάδα ανέβηκε στη 10η θέση, φτάνοντας στους 16 βαθμούς. Ο Πανσερραϊκός (τελευταίος με 8 βαθμούς)

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)

Ταϊρί, Μέλβιν και Χουγκάζ έδωσαν πολύτιμες επιθετικές λύσεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Πανιώνιο κι έτσι ο ΠΑΟΚ, νίκησε με 70-67 κι έφυγε νικητής από τη Γλυφάδα σε ματς για την 16η αγωνιστική.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό να προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό να προκριθούν οι ελληνικές ομάδες στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων»

O Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξουν μεταγραφικές εξελίξεις τις επόμενες μέρες – Τι είπε για τον «τελικό» με τον Άγιαξ και τις μάχες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σύνταξη
Προμηθέας Πάτρας – Άρης Betsson 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Προμηθέας Πάτρας – Άρης 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)

Ο Άρης Betsson άντεξε στη φθορά των φάουλ (έχασε τρεις παίκτες με 5) και με τέσσερις διψήφιους, αλλά και καθοριστικό τον Κώστα Αντετοκούνμπο (11ριμπ., 3 τάπες) πήρε μεγάλη νίκη με 103-97 στην Πάτρα.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Μάντσεστερ Σίτι – Γουλβς 2-0: «Επαγγελματική» νίκη για τους Πολίτες

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε με 2-0 την Γουλβς για την 23η αγωνιστική της Premier League, ενώ η Τότεναμ δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Μπέρνλι φέρνοντας ισοπαλία με 2-2. Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία
Ελλάδα 24.01.26

Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Ο 49χρονος έκανε μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε απειλές από τον ανήλικο γιο του τηλεφωνικά, και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

Σύνταξη
Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)

Μετά από πέντε συνεχείς ήττες το Περιστέρι Betsson επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας νίκη του επί της Καρδίτσας (82-69) για την 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»
Χαμός 24.01.26

«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»

Η δήλωση-βόμβα του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τη ρήξη με την οικογένειά του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη Βικτόρια Μπέκαμ να φέρεται να νιώθει «προδομένη», καθώς χρόνια τον προστάτευε από φήμες ότι «συναναστρεφόταν λάθος παρέες»

Σύνταξη
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ – Ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Έτσι έχει η βαθμολογία της Super League μετά τις τρεις αναμετρήσεις του Σαββάτου (24/1) – Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα, η βαθμολογία και η 19η αγωνιστική που περιλαμβάνει ένα μεγάλο ντέρμπι

Σύνταξη
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους (vid)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους (vid)

Τρίποντο-χρυσάφι για τη ΑΕΛ Novibet στο ντέρμπι των ουραγών. Η Θεσσαλική ομάδα ανέβηκε στη 10η θέση, φτάνοντας στους 16 βαθμούς. Ο Πανσερραϊκός (τελευταίος με 8 βαθμούς)

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24.01.26

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
Από στόπερ… σέντερ φορ
On Field 24.01.26

Από στόπερ… σέντερ φορ

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Τότεναμ έχουν πετύχει εννιά γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)

Ταϊρί, Μέλβιν και Χουγκάζ έδωσαν πολύτιμες επιθετικές λύσεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Πανιώνιο κι έτσι ο ΠΑΟΚ, νίκησε με 70-67 κι έφυγε νικητής από τη Γλυφάδα σε ματς για την 16η αγωνιστική.

Σύνταξη
Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
Υπεύθυνη υπερδύναμη 24.01.26

Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την στάση των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα, Ιράν, Γροιλανδία και Αρκτική για να προωθήσει το δικό της «μοντέλο συνεργασίας» ως «αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο» – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Ελλάδα 24.01.26

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω» - Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον μαθητή

«Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» υποστηρίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες που καταδικάστηκε για κακοποίηση μαθητή

Σύνταξη
To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του – Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ
Τύπου Top Gun 24.01.26

To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του - Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ

Στο Νταβός, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου της Maison Henry Jullien για να καλύψει ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο ένα μάτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

