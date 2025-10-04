To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία

Με τον Λουίς Ντίας να κάνει άλλο ένα μεγάλο ματς με την φανέλα της Μπάγερν, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί μετέτρεψε σε… υγιεινό περίπατο την αναμέτρηση της Φρανκφούρτης με αντίπαλο την Άιντραχτ, κάνοντας το 6Χ6 μετά από έξι αγωνιστικές στη Bundesliga.

Οι «Βαυαροί» με δύο γκολ και ασίστ (σκόραρε ξανά ο Κέιν) του Κολομβιανού εξτρέμ πέρασαν με «διπλό» από την «Ντόιτσε Μπανκ Παρκ» (3-0) κι αύξησαν στο +4 τη διαφορά από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, η οποία νωρίτερα «σκόνταψε» στην έδρα της απέναντι στη Λειψία (1-1).

Η «σεμνή τελετή» στο γήπεδο της Άιντραχτ είχε επί της ουσίας τελειώσει πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου, με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν δύο φορές (ο Ντίας άνοιξε το σκορ στο 14ο δευτερόλεπτο στο πιο γρήγορο γκολ του πρωταθλήματος έως τώρα) κι από κει και πέρα με σωστή διαχείριση να φτάνουν άνετα στο 6Χ6 στο ξεκίνημα της Bundesliga.

Ιστορικό γκολ για τον Χάρι Κέιν, καθώς έγινε ο πρώτος στα χρονικά του γερμανικού πρωταθλήματος που σκοράρει 11 τέρματα στις πρώτες έξι αγωνιστικές της σεζόν.

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ: Καουά, Μπούτα, Κόχ, Τεάτ, Μπράουν, Λάρσον (65’ Σαϊμπί), Σκίρι (78’ Χόιλουντ), Ντόαν, Ουζούν (65’ Κνάουφ), Μπαχογιά (78’ Γκέτσε), Μπουργκάρντ (82’ Ουαχί)

ΜΠΑΓΕΡΝ MONAXOY: Νόιερ, Μποεϊ (88’ Μπίσοφ), Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ, Κίμιχ, Γκορέτσκα (46’ Πάβλοβιτς), Ολίσε, Γκνάμπρι (71’ Γκερέιρο), Ντίαζ (88’ Καρλ), Κέιν (85’ Τζάκσον).

Άνετα η Λεβερκούζεν (2-0), απώλεια για Ντόρτμουντ – Γιαννούλης vs Κουλιεράκη σημειώσατε… 1

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου και επικράτησε με σκορ 2-0.

Τα γκολ της νίκης των «ασπιρίνων» πέτυχαν οι Πόκου (33′) και Κοφάνε (49′), για τη Λεβερκούζεν που πλέον φιγουράρει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 11 πόντους.

Η Λειψία έβαλε… φρένο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς απέσπασε ισοπαλία με σκορ 1-1 στη Βεστφαλία, αποτέλεσμα το οποίο προκαλεί χαμόγελα στην Μπάγερν Μονάχου, η οποία παραμένει στην κορυφή με 15 βαθμούς -και ματς λιγότερο- με τη Ντόρτμουντ να είναι δεύτερη με 14 πόντους. Τρίτη η Λειψία με 13.

Τα γκολ πέτυχαν ο Μπαουμγκάρτνερ στο 7′ για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Κούτο ισοφάρισε στο 23′ για τους γηπεδούχους και το τελικό 1-1.

Μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες (τέσσερις στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελλο), η Αουγκσμπουργκ… ξέσπασε στη Βόλφσμπουργκ, καθώς τη νίκησε 3-1, την ξεπέρασε στην κατάταξη και ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης ήταν βασικός από την πλευρά των νικητών (αντικαταστάθηκε στο 71΄), όπως και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης (έπαιξε σε όλο το 90λεπτο) για τους «λύκους», που παραμένουν χωρίς νίκη μετά την πρεμιέρα της Bundesliga.

«Ανάσα» πήρε και η Βέρντερ που νίκησε στη Βρέμη 1-0 τη Ζανκτ Πάουλι, για την οποία ο Μανώλης Σάλιακας πέρασε ως αλλαγή στο 71΄.

Tο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (03/10)

Χόφενχαϊμ-Κολωνία 0-1

(16′ Μάλα)

Σάββατο (04/10)

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 2-0

(33′ Ποκού, 50′ Κοφάν)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Λειψία 1-1

(23′ Κόουτο – 7′ Μπαουμγκάρτνερ)

Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι 1-0

(2′ Μπανγκουλά)

Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3-1

(3′ Μπανκς, 51′ Κομούρ, 63′ Φελχάουερ – 65′ Νταγκίμ)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 0-3

(1′, 84′ Ντίας, 27′ Κέιν)

Κυριακή (05/10)

Στουτγκάρδη-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Αμβούργο-Μάιντς (18:30)

Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ (20:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (7ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (17/10)

Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο (18/10)

Μάιντς-Λεβερκούζεν (16:30)

Λειψία-Αμβούργο (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Κολωνία-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή (19/10)

Φράιμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Χόφενχαϊμ (18:30)