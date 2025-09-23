Bundesliga: Ο διαιτητής Ζίμπερτ στάζει μέλι για fair play

«Αυτό δεν είναι κάτι που βλέπεις κάθε μέρα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι φανταστικό», δήλωσε ο Ντανιέλ Ζίμπερτ, διαιτητής του αγώνα Μπορούσια Ντόρτμουντ– Βόλφσμπουργκ 1-0 για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Επίσης, ο Ζίμπερτ αποκάλυψε ότι «σίγουρα θα το σημειώσουμε και θα το επαινέσουμε στο φύλλο αγώνα. Θα ήθελα πολύ να δω περισσότερες παρόμοιες κινήσεις, αγαπητοί επαγγελματίες!»

Ποιόν επαινεί και τι θέλει να δει ο Ζίμπερτ; Ο Γερμανός διαιτητής υπογραμμίζει το αθλητικό πνεύμα του Καρίμ Αντεγέμι στο ματς της περασμένης Κυριακής (21/9). Με τον Πατρίκ Βίμερ της Βόλφσμπουργκ να υποφέρει από πόνους, ο Αντεγέμι επέλεξε να βγάλει τη μπάλα εκτός γηπέδου αντί να εξαπολύσει αντεπίθεση, παρά το γεγονός ότι δεν του είχε δοθεί εντολή από τον διαιτητή. Άλλωστε, για το fair play αποφασίζουν οι παίκτες και όχι ο διαιτητής και δείχνει ποδοσφαιρικό πολιτισμό.

Μιλώντας στο DAZN μετά τον αγώνα, ο Ζίμπερτ δεν παρέλειψε να αναφέρει την κίνηση του Αντεγέμι, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να δει παρόμοιες και στο μέλλον από όλους τους παίκτες. «Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή επειδή δεν είναι πολύ συνηθισμένο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο να βλέπουμε μια τόσο σπουδαία κίνηση fair play», δήλωσε ο Ζίμπερτ, ο οποίος εξήγησε: «Στο πρώτο ημίχρονο, ο Αντεγέμι πήρε την μπάλα στη δεξιά πτέρυγα όταν ο Βίμερ έπεσε το έδαφος, επειδή τραυματίστηκε στον αστράγαλό του. Κανονικά, ένας παίκτης θα εκμεταλλεύονταν την ευκαιρία, θα έτρεχε προς το τέρμα και θα δημιουργούσε ευκαιρία με σκοπό να σκοράρει. Οι παίκτες της Βόλφσμπουργκ θα ήταν έξαλλοι σε περίπτωση που η Ντόρτμουντ είχε εκμεταλλευτεί τον τραυματισμό και είχε σκοράρει. Τότε σίγουρα θα έπρεπε να διαχειριστώ μια αντιπαράθεση. Αλλά ο Αντεγέμι κατάλαβε τι είχε συμβεί, σκόπιμα έβγαλε την μπάλα έξω και είπε ότι δεν ήθελε να επωφεληθεί από τον τραυματισμό ενός αντιπάλου».