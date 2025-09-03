Ο ορισμός του «rebuild»: Η Λεβερκούζεν άλλαξε τα 9/11 από την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga (pic)

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν τη σεζόν 2023-24 έγραψε ιστορία, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της την Bundesliga, και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς δεν έχασε ούτε ένα παιχνίδι. Φέτος όμως, οι «ασπιρίνες» δεν μοιάζουν καθόλου με εκείνη τη θριαμβευτική χρονιά, όπου πήραν τη «σαλατιέρα» με τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο τους.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League έχει μία εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με πριν από έναν χρόνο και τέσσερις μήνες, αφού από την ομάδα έχουν αποχωρήσει πολλοί σημαντικοί παίκτες της, μεταξύ αυτών οι Φλόριαν Βιρτζ και Τζέρεμι Φρίμπονγκ που αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ενδεκάδας και πλέον αγωνίζονται στη Λίβερπουλ.

Φυσικά, το πιο βασικό από όλα είναι ότι αποχώρησε και ο Τσάμπι Αλόνσο, που οδήγησε τη Λεβερκούζεν στον τίτλο, καθώς ανέλαβε τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ακόμη επτά ποδοσφαιριστές έχουν αποτελέσει παρελθόν.

Μάλιστα, από την 11άδα που κατέκτησε τη Bundesliga, έχουν παραμείνει μόλις δύο παίκτες στο ρόστερ, ο Γκριμάλντο και ο Άντριχ, με τους υπόλοιπους να έχουν πωληθεί, με εξαίρεση τους Μπονιφέις και Χινκάπιε, που πήγαν δανεικοί σε Βέρντερ Βρέμης και Άρσεναλ αντίστοιχα.

Η φωτογραφία με τους ποδοσφαιριστές της Λεβερκούζεν που έχουν φύγει

Leverkusen’s famous Bundesliga-winning side that went the whole league season unbeaten in 2023-24 has been gutted 💔 pic.twitter.com/k3eAQYriTn — B/R Football (@brfootball) September 2, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως η Λεβερκούζεν έχει κάνει ένα ολικό «rebuild», αντικαθιστώντας τους αστέρες της με παίκτες σε μικρή ηλικία, όμως η σεζόν της έχει ξεκινήσει με τον χειρότερο τρόπο, καθώς ηττήθηκε στην πρεμιέρα από τη Χόφενχαϊμ, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης, είδε το υπέρ της 3-1 να γίνεται 3-3 ενώ αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω, κάτι που οδήγησε και στην πρόωρη απόλυση του προπονητή της, Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Ολλανδός τεχνικός είναι ένας από τους βασικότερους λόγους, που αποχώρησαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, όμως έμεινε μόλις λίγες εβδομάδες στον πάγκο των «ασπιρίνων», χωρίς να καταφέρει να παρουσιάσει κάτι καλό στο διάστημα που παρέμεινε.