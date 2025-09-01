Σοκ στη Bundesliga: Ο Έρικ τεν Χαγκ απολύθηκε από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά από μόλις 2 παιχνίδια!

Σε μια απρόσμενη εξέλιξη που έχει προκαλέσει αίσθηση στον ποδοσφαιρικό κόσμο, ο Έρικ τεν Χαγκ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν, μόλις δύο αγωνιστικές μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στη Bundesliga. Ο Ολλανδός τεχνικός είχε μόλις αναλάβει τα ηνία της ομάδας στη θέση του Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος αποχώρησε για να αναλάβει καθήκοντα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν, ομάδα με μεγάλη ιστορία και υψηλές προσδοκίες στη Γερμανία, φαίνεται πως δεν έκανε υπομονή, παρά το γεγονός ότι ο τεν Χαγκ είχε ελάχιστο χρόνο για να περάσει τη φιλοσοφία του. Η απόφαση αυτή αφήνει μια αίσθηση αναστάτωσης στη Bundesliga. Ο Ολυμπιακός θα την υποδεχθεί στην έδρα του, στο Φάληρο. Η αναμέτρηση για την έβδομη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, στις 20 Ιανουαρίου 2026, αναμένεται από τώρα με μεγάλο ενδιαφέρον.

Η αποχώρηση του τεν Χαγκ 99 μέρες μετά την πρόσληψή του από τη Λεβερκούζεν αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση της σκληρής πραγματικότητας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπου οι πιέσεις και τα αποτελέσματα μετρούν πολύ περισσότερο από το χρόνο και τη σταθερότητα.

Το δεύτερο και τελευταίο ματς του στην γερμανική ομάδα ήταν αυτό με την Βέρντερ Βρέμης πριν από λίγες ώρες όταν η Λεβερκούζεν προηγήθηκε με 3-1 αλλά ισοφαρίστηκε από τους γηπεδούχους παρότι αυτοί είχαν μείνει με παίκτη λιγότερο.