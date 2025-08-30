Σε δύσκολη θέση ο Τεν Χαγκ – Γκρίνια των οπαδών της Λεβερκούζεν για τον Ολλανδό τεχνικό

Όλα έδειχναν ιδανικά για την Λεβερκούζεν (αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League) την στιγμή που η Μπάγερ προηγήθηκε με 3-1 της Βέρντερ, ειδικά από την στιγμή που η ομάδα της Βρέμης αγωνίζονταν με δέκα παίκτες.

Έλα όμως που οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να σοκάρουν την Λεβερκούζεν, ισοφαρίζοντας 3-3 στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Ένα αποτέλεσμα που αν μη τι άλλο βάζει σε δύσκολη θέση τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Ολλανδός τεχνικός αισθάνεται ήδη την πίεση καθώς η εικόνα της Μπάγερ δεν έχει καμιά σχέση με την ομάδα της εποχής Τσάμπι Αλόνσο και η γκρίνια των οπαδών του γερμανικού συλλόγου έχει ξεκινήσει.

Η Μπάγερ δεν έχει νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Μπουντεσλίγκα (είχε ηττηθεί εντός έδρας στην πρεμιέρα από την Χόφενχαϊμ με 2-1) και ο Τεν Χαγκ ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα πως οι προσδοκίες είναι μεγάλες, μετά τις δύο εξαιρετικές χρονιές με τον Αλόνσο στον πάγκο.

Το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό για τον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος θέλει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

Πολλοί οπαδοί της Λεβερκούζεν είχαν αμφισβητήσει την επιλογή του Τεν Χαγκ, ως αντικαταστάτη του Αλόνσο στον πάγκο της ομάδας και τώρα οι φωνές εναντίον του Ολλανδού, πληθαίνουν, καθώς το ξεκίνημα της γερμανικής ομάδας μόνο ιδανικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Τεν Χαγκ άσκησε δριμύτατη κριτική στην απόφαση της διοίκησης του γερμανικού, να παραχωρήσει στην Άρσεναλ, τον Πιέρο Ινκάπιε καθώς ο έμπειρος τεχνικός ήταν αντίθετος στην αποχώρηση του κεντρικού αμυντικού.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι το κλίμα είναι «βαρύ» και όσο τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, η γκρίνια θα μεγαλώνει.

Η ουσία είναι ότι ο Τεν Χαγκ καλείται να βρει γρήγορα λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του, ξέροντας πολύ καλά ότι οι οπαδοί αλλά και οι ιθύνοντες της Λεβερκούζεν, περιμένουν καλύτερη εικόνα και μάλιστα άμεσα.