Σε δύσκολη θέση ο Τεν Χαγκ – Γκρίνια των οπαδών της Λεβερκούζεν για τον Ολλανδό τεχνικό
Σε δύσκολη θέση ο Τεν Χαγκ – Γκρίνια των οπαδών της Λεβερκούζεν για τον Ολλανδό τεχνικό

Ο διάδοχος του Τσάμπι Αλόνσο τα έχει βρει... σκούρα και η γκρίνια ξεκίνησε

Όλα έδειχναν ιδανικά για την Λεβερκούζεν (αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Champions League) την στιγμή που η Μπάγερ προηγήθηκε με 3-1 της Βέρντερ, ειδικά από την στιγμή που η ομάδα της Βρέμης αγωνίζονταν με δέκα παίκτες.

Έλα όμως που οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να σοκάρουν την Λεβερκούζεν, ισοφαρίζοντας 3-3 στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Ένα αποτέλεσμα που αν μη τι άλλο βάζει σε δύσκολη θέση τον Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Ολλανδός τεχνικός αισθάνεται ήδη την πίεση καθώς η εικόνα της Μπάγερ δεν έχει καμιά σχέση με την ομάδα της εποχής Τσάμπι Αλόνσο και η γκρίνια των οπαδών του γερμανικού συλλόγου έχει ξεκινήσει.

Η Μπάγερ δεν έχει νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Μπουντεσλίγκα (είχε ηττηθεί εντός έδρας στην πρεμιέρα από την Χόφενχαϊμ με 2-1) και ο Τεν Χαγκ ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα πως οι προσδοκίες είναι μεγάλες, μετά τις δύο εξαιρετικές χρονιές με τον Αλόνσο στον πάγκο.

Το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό για τον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος θέλει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

Πολλοί οπαδοί της Λεβερκούζεν είχαν αμφισβητήσει την επιλογή του Τεν Χαγκ, ως αντικαταστάτη του Αλόνσο στον πάγκο της ομάδας και τώρα οι φωνές εναντίον του Ολλανδού, πληθαίνουν, καθώς το ξεκίνημα της γερμανικής ομάδας μόνο ιδανικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Τεν Χαγκ άσκησε δριμύτατη κριτική στην απόφαση της διοίκησης του γερμανικού, να παραχωρήσει στην Άρσεναλ, τον Πιέρο Ινκάπιε καθώς ο έμπειρος τεχνικός ήταν αντίθετος στην αποχώρηση του κεντρικού αμυντικού.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι το κλίμα είναι «βαρύ» και όσο τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, η γκρίνια θα μεγαλώνει.

Η ουσία είναι ότι ο Τεν Χαγκ καλείται να βρει γρήγορα λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του, ξέροντας πολύ καλά ότι οι οπαδοί αλλά και οι ιθύνοντες της Λεβερκούζεν, περιμένουν καλύτερη εικόνα και μάλιστα άμεσα.

World
Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Απέραντο γαλάζιο…
Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League
Τα όνειρα συνεχίζονται και στο Champions League

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι είναι ικανός για όλα και στην Ευρώπη

Τα γκολπόστ της… οργής
Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!
Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!

Αθλήτρια του μήνα αναδείχθηκε η Βάλια Λυκομήτρου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας με τα 2 χρυσά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Νέων U23 και Εφήβων–Νεανίδων U19 του 2025.

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Το Άνφιλντ στους ρυθμούς του… Ρίο
Το Άνφιλντ στους ρυθμούς του… Ρίο

Ο Άρνε Σλοτ αλλά και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αποθέωσαν τον 16χρονο Ρίο Νγκουμόα, ο οποίος ήταν στηνν παιδική του ηλικία, οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ
Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει
Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει

Η φίλη της αδικοχαμένης Αλεξάνδρας αποκάλυψε ότι θα δώσει το όνομά της στην κόρη της, ώστε «να μείνει άλλο ένα κομμάτι της κοντά μας».

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

