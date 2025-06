Η αγάπη του Τεν Χαγκ για τον Ρόμπι Γουίλιαμς και η συνάντηση στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα

Ο Ρόμπι Γούιλιαμς συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία την περιοδεία του στην Ευρώπη και τα στάδια μεγάλων πόλεων γεμίζουν στις συναυλίες του διάσημου Βρετανού τραγουδιστή.

Σε μια από τις τελευταίες μάλιστα εμφανίσεις του, ο Γουίλιαςμ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον πρώην τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Ολλανδός προπονητής, που θα διαδεχθεί τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Λεβερκούζεν, είναι μεγάλος θαυμαστής του Γουίλιαμς και δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα για ν’ απολαύσει το show του διάσημου φίλου του.

Το περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα γνώριμο για τον έμπειρο τεχνικό, καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ήταν προπονητής του Άγιαξ για τέσσερα χρόνια, κάνοντας εξαιρετική δουλειά στην ομάδα του Άμστερνταμ.

Αυτή η εξαιρετική δουλειά στον «Αίαντα» είχε οδηγήσει τους ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ να τον εμπιστευτούν για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

Μετά το τέλος της συναυλίας, ο Τεν Χαγκ πήγε για να δει από κοντά τον Γουίλιαμς, έβγαλαν φωτογραφίες για να θυμούνται την βραδιά και μίλησαν αρκετή ώρα και για ποδόσφαιρο.

Erik ten Hag meets Robbie Williams and poses for pic as axed Man Utd coach enjoys time off before starting new jobhttps://t.co/efu2RMhsHd

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 25, 2025