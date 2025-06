Ο Ρόμπι Γουίλιαμς «τρολάρει» τους οπαδούς της Άρσεναλ στο Emirates

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είχε διάθεση για… πλάκα στην διάρκεια της συναυλίας που έδωσε χθες στο Emirates και θέλησε να τρολάρει τους οπαδούς της Άρσεναλ και μάλιστα στην έδρα της ομάδας τους.

Το αστείο όμως που έκανε ο Βρετανός σταρ μάλλον… εξόργισε τους οπαδούς των «κανονιέρηδων» αλλά είναι σίγουρο πως τον αγάπησαν οι οπαδοί της Τότεναμ.

Η κόντρα ανάμεσα στους δύο συλλόγους του Λονδίνου είναι μεγάλη και ο Ρόμπι Γουίλιαμς θέλησε να πικάρει τους οπαδούς των «κανονιέρηδων», για την κατάκτηση του Europa League από την Τότεναμ.

Κάποια στιγμή λοιπόν κατά την διάρκεια της συναυλίας, ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής θέλησε να πει ένα αστείο στους θεατές.

«Πόσο πολύ απέχει η Άρσεναλ από ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο»; Αυτή ήταν η ερώτηση που έκανε ο Γουίλιαμς και φρόντισε να δώσει ο ίδιος την απάντηση.

«Μόλις τέσσερα μίλια» φώναξε από την σκηνή ο Ρόμπι εννοώντας φυσικά την έδρα της Τότεναμ που όπως προαναφέραμε κατέκτησε φέτος το Europa League, επικρατώντας στον τελικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1-0.

Πολλοί θεατές, που προφανώς ήταν οπαδοί των spurs ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και χειροκροτήματα ενώ υπήρξαν φυσικά και οπαδοί της Άρσεναλ οι οποίοι δεν είδαν με… καλό μάτι το αστείο που έκανε ο Ρόμπι Γουίλιαμς και μάλιστα μέσα στην έδρα των «κανονιέρηδων».

‘How far?’ – Robbie Williams brutally trolls Arsenal fans with Spurs joke during his own gig at the Emirates https://t.co/UXxaD7kyp4

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 8, 2025