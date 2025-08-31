«Τρίζει» η καρέκλα του Τεν Χαγκ στη Λεβερκούζεν (pic)
Πριν καν βγει ο Αύγουστος η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, Λεβερκούζεν, σκέφτεται ακόμη και να απολύσει τον προπονητή της, Έρικ Τεν Χαγκ.
Η Λεβερκούζεν έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν αφού μετά από δύο αγωνιστικές στην Bundesliga μετρά μόλις έναν βαθμό. Στο τελευταίο της ματς, μάλιστα, προηγούνταν στο σκορ με 3-1 στην έδρα της Βέρντερ, αλλά ισοφαρίστηκε σε 3-3 αν και ο αντίπαλος αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο.
Η εικόνα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League είναι ιδιαίτερα προβληματική, ο κόσμος της έχει αρχίσει να δυσανασχετεί με όσα (δεν) βλέπει και σύμφωνα με το «Kicker», υπάρχει μεγάλο θέμα με τον Ολλανδό τεχνικό. Αυτό γιατί η διοίκηση κάνει σκέψεις ακόμη και για απόλυση.
Δύσκολη η μετά-Αλόνσο εποχή
Η κριτική για τις επιλογές του είναι έντονη και αυτή την στιγμή όλα τα ενδεχόμενα μοιάζουν ανοιχτά. Κι όλα αυτά ενώ ο Τεν Χαγκ μετρά μόλις μερικές εβδομάδες στον πάγκο της Λεβερκούζεν, με την επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο να είναι πολύ δύσκολη όπως αποδεικνύεται.
🚨 Erik Ten Hag’s future at Bayer Leverkusen is in danger. The coach is being massively criticised internally and they will decide his future when the transfer window is closed.
(Source: @kicker) pic.twitter.com/5REXUUnbKJ
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 31, 2025
