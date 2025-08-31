«Τρίζει» η καρέκλα του Τεν Χαγκ στη Λεβερκούζεν (pic)

Η Λεβερκούζεν έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν αφού μετά από δύο αγωνιστικές στην Bundesliga μετρά μόλις έναν βαθμό. Στο τελευταίο της ματς, μάλιστα, προηγούνταν στο σκορ με 3-1 στην έδρα της Βέρντερ, αλλά ισοφαρίστηκε σε 3-3 αν και ο αντίπαλος αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο.

Η εικόνα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League είναι ιδιαίτερα προβληματική, ο κόσμος της έχει αρχίσει να δυσανασχετεί με όσα (δεν) βλέπει και σύμφωνα με το «Kicker», υπάρχει μεγάλο θέμα με τον Ολλανδό τεχνικό. Αυτό γιατί η διοίκηση κάνει σκέψεις ακόμη και για απόλυση.

Δύσκολη η μετά-Αλόνσο εποχή

Η κριτική για τις επιλογές του είναι έντονη και αυτή την στιγμή όλα τα ενδεχόμενα μοιάζουν ανοιχτά. Κι όλα αυτά ενώ ο Τεν Χαγκ μετρά μόλις μερικές εβδομάδες στον πάγκο της Λεβερκούζεν, με την επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο να είναι πολύ δύσκολη όπως αποδεικνύεται.