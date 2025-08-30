Το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League
Ο Ολυμπιακός έμαθε το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Champions League – Στο Καραϊσκάκης με την Πάφο την 1η αγωνιστική οι Πειραιώτες.
- Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
- Η Κάγια Κάλλας δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ - «Όχι» από Γερμανία
- Προκαλεί ο Τραμπ - Ακυρώνει τις βίζες του Αμπάς και άλλων Παλαιστινίων για να μην παραστούν στη συνέλευση του ΟΗΕ
- Σφοδρές αντιδράσεις στο Κεμπέκ για τον νόμο που θα απαγορεύει την προσευχή δημοσίως
Ο Ολυμπιακός, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League τις Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Αγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ (εκτός) και πλέον έγινε γνωστή και η ακριβής σειρά των αγώνων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η UEFA το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8), οι Ερυθρόλευκοι θα κάνουν πρεμιέρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στην κυπριακή Πάφο, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στις 17 Σεπτεμβρίου. Φινάλε με Άγιαξ στο Άμστερνταμ.
🎶 𝑻𝒉𝒆 𝑪𝒉𝒂𝒂𝒂𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒐𝒐𝒐𝒏𝒔 ✨
📅 Save the dates!#OlympiacosFC #UCL pic.twitter.com/2uvhoTGXp5
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 30, 2025
Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Champions League:
η αγωνιστική: 17/9 Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)
2η αγωνιστική: 1/10 Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)
3η αγωνιστική: 21/10 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)
4η αγωνιστική: 4/11 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)
5η αγωνιστική: 26/11 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
6η αγωνιστική: 9/12 Καϊράτ – Ολυμπιακός (17:30)
7η αγωνιστική: 20/1 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)
8η αγωνιστική: 28/1 Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)
- LIVE: Τσέλσι – Φούλαμ
- Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού στο Youth League
- Αλμέιδα για το 0/2 της Σεβίλλης: «Κάνω αυτοκριτική και θα δείξω την πραγματική μου εικόνα»
- Το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού και της League Phase του Champions League (pics (pics)
- Το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League
- Το απόγευμα στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Μάντσα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις