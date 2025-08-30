Το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League τις Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Αγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ (εκτός) και πλέον έγινε γνωστή και η ακριβής σειρά των αγώνων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η UEFA το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8), οι Ερυθρόλευκοι θα κάνουν πρεμιέρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέναντι στην κυπριακή Πάφο, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στις 17 Σεπτεμβρίου. Φινάλε με Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Champions League:

η αγωνιστική: 17/9 Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

2η αγωνιστική: 1/10 Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

3η αγωνιστική: 21/10 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

4η αγωνιστική: 4/11 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

5η αγωνιστική: 26/11 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

6η αγωνιστική: 9/12 Καϊράτ – Ολυμπιακός (17:30)

7η αγωνιστική: 20/1 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

8η αγωνιστική: 28/1 Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)