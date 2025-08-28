Ο Ολυμπιακός έμαθε προ ολίγου τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Champions League της σεζόν 2025/26. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός), Καϊράτ Αλμάτι (εκτός).

Αναλυτικά το UEFA Ranking των αντιπάλων του Ολυμπιακού:

Νο1 Ρεάλ Μαδρίτης – 143.500 (ΕΝΤΟΣ)

Νο10 Μπαρτσελόνα – 103.250 (ΕΚΤΟΣ)

Νο12 Άρσεναλ – 98.000 (ΕΚΤΟΣ)

Νο13 Μπάγερ Λεβερκούζεν- 95.250 (ΕΝΤΟΣ)

Νο28 Αϊντχόφεν – 69.250 (ΕΝΤΟΣ)

Νο30 Άγιαξ 67.250 (ΕΚΤΟΣ)

Νο37 Ολυμπιακός – 56.500

Νο145 Πάφος – 11.125 (ΕΝΤΟΣ)

No266 Καϊράτ – 5.550 (ΕΚΤΟΣ)

Οι Πειραιώτες θα μάθουν τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των εν λόγω παιχνιδιών το προσεχές Σάββατο (30/08).

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών:

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

30 Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

Ο τρόπος διεξαγωγής

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες, σε μια ενιαία βαθμολογία. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι την 8η θέση θα περάσουν απευθείας στη φάση των «16», ενώ όσες ολοκληρώσουν τη League Phase από την 9η έως την 24η θέση θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs.

Το πρώτο ματς θα γίνει στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16. Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη. Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ του Champions League καθορίζεται ουσιαστικά από τη θέση που θα καταλάβει στη League Phase.