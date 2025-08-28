sports betsson
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
28.08.2025 | 17:29
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Τροιζήνα, Μεσσηνία και Πρέβεζα
Ο κόσμος του Ολυμπιακού «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για το ματς στον Βόλο – «Έφυγαν» πάνω από 8.000
Ποδόσφαιρο 28 Αυγούστου 2025 | 16:06

Ο κόσμος του Ολυμπιακού «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για το ματς στον Βόλο – «Έφυγαν» πάνω από 8.000

Ήδη οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν «εξαφανίσει» περισσότερα από 8.000 εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς της 2ης αγωνιστικής στον Βόλο – Ανοίγει κι άλλο πέταλο στο Πανθεσσαλικό.

Σύνταξη
Ανάρπαστα έχουν γίνει από τον κόσμο του τα εισιτήρια που πήρε ο Ολυμπιακός για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το ερχόμενο Σάββατο (30/8, 19:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχουν στο πλευρό τους τον 12ο παίκτη της ομάδας με στόχο τη δεύτερη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά το 2-0 επί του Αστέρα στο Φάληρο στην πρεμιέρα.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδος ενημέρωσαν ότι ήδη έχουν «εξαφανιστεί» 8.000 εισιτήρια από τα 15.000 που έχουν πάρει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ως αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης είναι να ανοίξει και δεύτερο πέταλο για τις ανάγκες των οπαδών των «ερυθρόλευκων».

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Έφυγαν» περισσότερα από 8.000 εισιτήρια για Βόλο, ανοίγει σήμερα και το άλλο πέταλο* Η διάθεση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου (30/8, 19:00) απέναντι στο Βόλο συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Τρεις μέρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης και έχουν ήδη «φύγει» περισσότερα από 8.000 εισιτήρια.

Αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης ήταν να έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια του ενός πετάλου κι ενώ επίκειται να ανοίξει σήμερα και το νότιο πέταλο στο Πανθεσσαλικό. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο έκδοσης εισιτηρίων του αγώνα Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός, θα λειτουργήσει στο ξενοδοχείο Volos Palace ειδικά διαμορφωμένος χώρος με stands για την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου του Ολυμπιακού.

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη 28/8: 18:00 – 21:00

Παρασκευή 29/8: 11:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Σάββατο 30/8: 11:00 – 16:00»

Ο Ρεμί Καμπελά εξέφρασε, στο παρακάτω βίντεο την ανυπομονησία του να δει για πρώτη φορά τον 12ο παίκτη του Ολυμπιακού. «Ο Ρεμί Καμπελά ανυπομονεί να δει το Σάββατο από κοντά τον 12ο παίκτη του Θρύλου! Σας περιμένουμε στον Βόλο!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών:

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έριξαν (λίγο) ρυθμούς στο τέλος οι πωλητές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έριξαν (λίγο) ρυθμούς στο τέλος οι πωλητές

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

On Field 28.08.25

Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός: Ανταλλαγές εγγράφων για Ταμπόρδα, φήμες για Τετέι
Super League 28.08.25

Ανταλλαγές εγγράφων για Ταμπόρδα, φήμες για Τετέι στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τα τυπικά με τη Μπόκα Τζούνιορς και την Πλατένσε για τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, Βιθέντε Ταμπόρδα, ενώ ξέσπασε φημολογία για τον επιθετικό της Κηφισιάς, Αντρέα Τετέι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακριβείας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Τα γκολπόστ της… οργής
On Field 28.08.25

Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
«Δικαίωμα όχι φιλοδώρημα» 28.08.25

Επανακατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

«Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)
Eurobasket 2025 28.08.25

Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)

Για το 3ο γκρουπ στο οποίο μετέχει και η Εθνική μας, η Γεωργία με ηγέτη τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι κατατρόπωσε την Ισπανία και πήρε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του Eurobasket με 83-69.

Σύνταξη
Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»

Μετωπική σύγκρουση με αφορμή τον 13ο μισθό και τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «λαθροχειρία» και παραπλάνηση των πολιτών

Σύνταξη
Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις
Μπάσκετ 28.08.25

Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τη βεβαιότητα πως ο Μάριους Γκριγκόνις θα είναι έτοιμος να παίξει στην πρεμιέρα της Euroleague στις 30 Σεπτεμβρίου με την Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
«Χρόνιες διαμάχες» 28.08.25

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του

Ο 76χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα 72χρονο, διότι πίστευε ότι του είχε κλέψει ροδάκινα. Στη συνέχεια πέταξε το πτώμα σε αυτοσχέδια χωματερή.

Σύνταξη
