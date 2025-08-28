Ο κόσμος του Ολυμπιακού «εξαφανίζει» τα εισιτήρια για το ματς στον Βόλο – «Έφυγαν» πάνω από 8.000

Ανάρπαστα έχουν γίνει από τον κόσμο του τα εισιτήρια που πήρε ο Ολυμπιακός για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το ερχόμενο Σάββατο (30/8, 19:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχουν στο πλευρό τους τον 12ο παίκτη της ομάδας με στόχο τη δεύτερη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά το 2-0 επί του Αστέρα στο Φάληρο στην πρεμιέρα.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδος ενημέρωσαν ότι ήδη έχουν «εξαφανιστεί» 8.000 εισιτήρια από τα 15.000 που έχουν πάρει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ως αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης είναι να ανοίξει και δεύτερο πέταλο για τις ανάγκες των οπαδών των «ερυθρόλευκων».

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Έφυγαν» περισσότερα από 8.000 εισιτήρια για Βόλο, ανοίγει σήμερα και το άλλο πέταλο* Η διάθεση των εισιτηρίων για το εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου (30/8, 19:00) απέναντι στο Βόλο συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Τρεις μέρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης και έχουν ήδη «φύγει» περισσότερα από 8.000 εισιτήρια.

Αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης ήταν να έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα τα εισιτήρια του ενός πετάλου κι ενώ επίκειται να ανοίξει σήμερα και το νότιο πέταλο στο Πανθεσσαλικό. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο έκδοσης εισιτηρίων του αγώνα Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός, θα λειτουργήσει στο ξενοδοχείο Volos Palace ειδικά διαμορφωμένος χώρος με stands για την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου του Ολυμπιακού.

Ώρες λειτουργίας:

Πέμπτη 28/8: 18:00 – 21:00

Παρασκευή 29/8: 11:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Σάββατο 30/8: 11:00 – 16:00»

Ο Ρεμί Καμπελά εξέφρασε, στο παρακάτω βίντεο την ανυπομονησία του να δει για πρώτη φορά τον 12ο παίκτη του Ολυμπιακού. «Ο Ρεμί Καμπελά ανυπομονεί να δει το Σάββατο από κοντά τον 12ο παίκτη του Θρύλου! Σας περιμένουμε στον Βόλο!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Η σχετική ανάρτηση των Πειραιωτών: